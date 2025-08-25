fechar
Selecao brasileira |

Escalação da Seleção Brasileira: Veja um possível time titular para as partidas contra Chile e Bolívia

Carlo Ancelotti convocará 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa

Por Victor Peixoto Publicado em 25/08/2025 às 13:50 | Atualizado em 25/08/2025 às 16:02
Com a casa em ordem, Ancelotti colocou suas ideias de jogo em prática nas partidas contra Equador e Paraguai
Com a casa em ordem, Ancelotti colocou suas ideias de jogo em prática nas partidas contra Equador e Paraguai - Foto: @rafaelribeirorio I CBF

Nesta segunda-feira (26), Carlo Ancelotti irá anunciar, a partir das 15h30, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para os jogos de setembro, contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias.

Acompanhe a transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube.

Pensando nos nomes que serão chamados, preparamos uma escalação que entendemos como possível para o jogo contra o Chile. 

Possível escalação do Brasil para jogo contra o Chile

Escalação imaginando que a ideia de Ancelotti será priorizar testes na partida:

  • Alisson
  • Vanderson (Wesley)
  • Marquinhos 
  • Alexsandro Ribeiro (Gabriel Magalhães)
  • Alex Sandro
  • Casemiro
  • Andrey Santos (Joelinton)
  • Lucas Paquetá
  • Raphinha
  • Estêvão
  • João Pedro (Matheus Cunha)

Convocação completa

 

  • Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza
  • Defensores: Alex Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vanderson e Wesley
  • Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá
  • Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luis Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Richarlison

