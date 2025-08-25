Escalação da Seleção Brasileira: Veja um possível time titular para as partidas contra Chile e Bolívia
Carlo Ancelotti convocará 23 jogadores para os jogos contra Chile e Bolívia, em setembro, pelas últimas rodadas das Eliminatórias da Copa
Nesta segunda-feira (26), Carlo Ancelotti irá anunciar, a partir das 15h30, horário de Brasília, na sede da CBF, na Barra da Tijuca, no Rio de Janeiro, a convocação da Seleção Brasileira para os jogos de setembro, contra Chile e Bolívia pelas Eliminatórias.
Acompanhe a transmissão ao vivo da CBF TV, no YouTube.
Pensando nos nomes que serão chamados, preparamos uma escalação que entendemos como possível para o jogo contra o Chile.
Possível escalação do Brasil para jogo contra o Chile
Escalação imaginando que a ideia de Ancelotti será priorizar testes na partida:
- Alisson
- Vanderson (Wesley)
- Marquinhos
- Alexsandro Ribeiro (Gabriel Magalhães)
- Alex Sandro
- Casemiro
- Andrey Santos (Joelinton)
- Lucas Paquetá
- Raphinha
- Estêvão
- João Pedro (Matheus Cunha)
Convocação completa
- Goleiros: Alisson, Bento e Hugo Souza
- Defensores: Alex Ribeiro, Alex Sandro, Caio Henrique, Douglas Santos, Fabrício Bruno, Gabriel Magalhães, Marquinhos, Vanderson e Wesley
- Meias: Andrey Santos, Bruno Guimarães, Casemiro, Joelinton e Paquetá
- Atacantes: Estêvão, Gabriel Martinelli, João Pedro, Kaio Jorge, Luis Henrique, Matheus Cunha, Raphinha e Richarlison
Leia Também