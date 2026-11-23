Atacante brasileiro sofreu uma lesão muscular na perna esquerda e não tem data definida para retornar aos gramados

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O Real Madrid divulgou, nesta segunda-feira (23), que o atacante brasileiro Endrick sofreu uma lesão muscular no abdutor da perna esquerda. O problema foi identificado após exames realizados pelo departamento médico do clube espanhol, que não estabeleceu um prazo oficial para o retorno do jogador aos gramados.

Em comunicado, o Real Madrid informou que a recuperação do brasileiro dependerá da evolução do quadro clínico. A ausência representa mais um problema para a equipe espanhola, que terá compromissos importantes nas próximas semanas.

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Quanto tempo Endrick pode ficar afastado?

Embora o Real Madrid não tenha divulgado a gravidade da lesão, estudos científicos sobre problemas musculares na região dos adutores ajudam a estabelecer uma estimativa de recuperação.

Uma revisão sistemática com meta-análise publicada na revista científica BMJ Open Sport & Exercise Medicine identificou que jogadores de futebol com lesões nos músculos adutores apresentaram tempo médio de aproximadamente 32 dias para retornar às partidas, enquanto o retorno aos treinamentos ocorreu, em média, após 13 dias.

Com base nesses dados, Endrick poderia levar cerca de quatro a cinco semanas para voltar a atuar, caso apresente uma recuperação semelhante à observada nos estudos. Nesse cenário, o retorno poderia acontecer no fim de dezembro. A estimativa, entretanto, não representa uma previsão médica específica para o atacante.

Outro estudo, publicado no Orthopaedic Journal of Sports Medicine, acompanhou 81 atletas com lesões agudas nos adutores. Entre aqueles com lesões classificadas entre os graus 0 e 2, o tempo mediano para voltar aos treinamentos completos foi de 18 dias. Já nos casos mais graves, de grau 3, a recuperação exigiu períodos significativamente maiores, com mediana de 78 dias até o retorno aos treinos completos.

Como o clube espanhol não informou o grau da lesão de Endrick, ainda não é possível determinar se o brasileiro terá uma recuperação mais rápida ou precisará de um afastamento prolongado.

Endrick vira desfalque para o Real Madrid

A lesão acontece em um momento importante da temporada do Real Madrid, que disputa simultaneamente o Campeonato Espanhol e a Champions League.

O atacante brasileiro já havia enfrentado problemas musculares anteriormente, o que torna o acompanhamento de sua recuperação ainda mais importante para o departamento médico do clube espanhol.

Agora, Endrick precisará passar por um novo processo de recuperação antes de retornar aos treinamentos com o restante do elenco. A definição sobre sua disponibilidade dependerá das avaliações médicas realizadas ao longo das próximas semanas.