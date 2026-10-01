fechar
Futebol Europeu | Notícia

UEFA revela novo camisa 7 de Portugal após abandono de Cristiano Ronaldo

Numeração histórica terá um novo dono no confronto contra a Dinamarca pela Liga das Nações; escolha foi revelada na lista oficial da UEFA

Por Lucas Valle Publicado em 01/10/2026 às 10:49
Rafael Leão, João Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, jogadores da Seleção Portuguesa
Rafael Leão, João Cancelo, Bernardo Silva e Cristiano Ronaldo, jogadores da Seleção Portuguesa - Divulgação/ iamrafaeleao93

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A camisa 7 da Seleção Portuguesa terá um novo dono no primeiro jogo após Cristiano Ronaldo deixar a concentração da equipe. A mudança foi revelada pela UEFA na lista oficial de jogadores para o confronto contra a Dinamarca, nesta quinta-feira (1º), pela terceira rodada da Nations League.

O número utilizado por CR7 durante praticamente toda a sua trajetória pela seleção ficará com outro importante nome do setor ofensivo português. A alteração acontece após a saída do capitão da atual convocação em meio aos recentes acontecimentos envolvendo o técnico Jorge Jesus.

O escolhido para herdar a camisa foi Rafael Leão. O atacante do Milan, que vinha utilizando a 17 pela seleção, aparecerá com a camisa 7 no duelo disputado no Parken, em Copenhague.

Rafael Leão assume a camisa 7 de Portugal

A definição consta na relação oficial divulgada pela UEFA para a partida. Com isso, Rafael Leão deixa a camisa 17 e passa a utilizar justamente a numeração que se tornou uma marca de Cristiano Ronaldo.

A mudança está relacionada à ausência de CR7 e às regras para a numeração dos jogadores relacionados para o confronto. Os atletas inscritos na ficha de jogo devem utilizar números entre 1 e 23.

Como Cristiano deixou a concentração e não estará disponível contra a Dinamarca, a camisa 7 precisou ser destinada a outro jogador.

A numeração também carrega uma história especial em Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Luís Figo foi um dos grandes nomes portugueses a vestir a 7. No início da carreira pela seleção principal, inclusive, CR7 utilizava a camisa 17, justamente o número que Rafael Leão vinha carregando recentemente.

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Por que Cristiano Ronaldo deixou a Seleção Portuguesa?

A troca de numeração acontece em meio a uma polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. O atacante deixou a atual concentração de Portugal na quarta-feira (30), antes do duelo contra a Dinamarca.

A relação entre os dois ficou estremecida principalmente após a vitória sobre a Noruega. Cristiano começou no banco de reservas, foi colocado para aquecer durante o segundo tempo, mas terminou a partida sem entrar em campo.

CR7 demonstrou irritação após o apito final e, nos dias seguintes, o episódio ganhou novos capítulos. Cristiano, Jorge Jesus e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, chegaram a conversar para tentar resolver a situação.

Porém, na quarta-feira (30), Cristiano deixou o Parken antes do treinamento da seleção e posteriormente anunciou que estava deixando a concentração.

Nas redes sociais, o atacante afirmou que "a seu tempo" revelará aos portugueses as razões que motivaram sua decisão.

Apesar da saída, Cristiano Ronaldo não anunciou aposentadoria da Seleção Portuguesa. A decisão, até o momento, diz respeito apenas ao atual período de jogos da equipe.

 

Quando é o próximo jogo de Portugal?

Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

Atual campeã da competição, a Seleção Portuguesa chega ao confronto na liderança do grupo, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.

A Dinamarca aparece na terceira colocação, com três pontos, mesma pontuação da Noruega, que ocupa o segundo lugar. Jogando em casa, os dinamarqueses tentam diminuir a distância para Portugal na disputa pelas primeiras posições.

Como chega Portugal para enfrentar a Dinamarca?

Portugal começou a Nations League com duas vitórias e assumiu a liderança isolada do Grupo A4. A competição também marca o início do trabalho de Jorge Jesus no comando da seleção após a Copa do Mundo de 2026.

Agora, o treinador terá de montar a equipe sem Cristiano Ronaldo. A tendência é que Gonçalo Ramos, que já começou como titular diante da Noruega, permaneça como principal referência do ataque.

Já Rafael Leão ganha ainda mais destaque para a partida. Além da importância dentro do setor ofensivo, o jogador entrará em campo carregando a camisa que se tornou um dos principais símbolos da história recente da Seleção Portuguesa.

Leia Também

Onde assistir Dinamarca x Portugal ao vivo?

A partida entre Dinamarca x Portugal terá transmissão ao vivo em:

  • TV fechada: SporTV

A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague.

Provável escalação de Portugal

Portugal (Técnico: Jorge Jesus): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Rafael Leão e Pedro Neto (Bernardo Silva); João Félix e Gonçalo Ramos.

  • Desfalques: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Francisco Conceição.

Ficha técnica de Dinamarca x Portugal

  • Jogo: Dinamarca x Portugal
  • Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Grupo A4 – 3ª rodada
  • Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
  • Horário: 15h45 (de Brasília)
  • Local: Parken, Copenhague, Dinamarca
  • Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia)
  • Transmissão: SporTV

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!

Leia também

Entenda a polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus que terminou com CR7 deixando Portugal
Cristiano Ronaldo

Entenda a polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus que terminou com CR7 deixando Portugal
Uma nacionalidade, duas cores
opinião

Uma nacionalidade, duas cores

Compartilhe

Tags

Imagem de Lucas Valle

Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.