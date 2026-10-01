UEFA revela novo camisa 7 de Portugal após abandono de Cristiano Ronaldo

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Numeração histórica terá um novo dono no confronto contra a Dinamarca pela Liga das Nações; escolha foi revelada na lista oficial da UEFA

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A camisa 7 da Seleção Portuguesa terá um novo dono no primeiro jogo após Cristiano Ronaldo deixar a concentração da equipe. A mudança foi revelada pela UEFA na lista oficial de jogadores para o confronto contra a Dinamarca, nesta quinta-feira (1º), pela terceira rodada da Nations League.

O número utilizado por CR7 durante praticamente toda a sua trajetória pela seleção ficará com outro importante nome do setor ofensivo português. A alteração acontece após a saída do capitão da atual convocação em meio aos recentes acontecimentos envolvendo o técnico Jorge Jesus.

O escolhido para herdar a camisa foi Rafael Leão. O atacante do Milan, que vinha utilizando a 17 pela seleção, aparecerá com a camisa 7 no duelo disputado no Parken, em Copenhague.

Rafael Leão assume a camisa 7 de Portugal

A definição consta na relação oficial divulgada pela UEFA para a partida. Com isso, Rafael Leão deixa a camisa 17 e passa a utilizar justamente a numeração que se tornou uma marca de Cristiano Ronaldo.

A mudança está relacionada à ausência de CR7 e às regras para a numeração dos jogadores relacionados para o confronto. Os atletas inscritos na ficha de jogo devem utilizar números entre 1 e 23.

Como Cristiano deixou a concentração e não estará disponível contra a Dinamarca, a camisa 7 precisou ser destinada a outro jogador.

A numeração também carrega uma história especial em Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Luís Figo foi um dos grandes nomes portugueses a vestir a 7. No início da carreira pela seleção principal, inclusive, CR7 utilizava a camisa 17, justamente o número que Rafael Leão vinha carregando recentemente.

Por que Cristiano Ronaldo deixou a Seleção Portuguesa?

A troca de numeração acontece em meio a uma polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. O atacante deixou a atual concentração de Portugal na quarta-feira (30), antes do duelo contra a Dinamarca.

A relação entre os dois ficou estremecida principalmente após a vitória sobre a Noruega. Cristiano começou no banco de reservas, foi colocado para aquecer durante o segundo tempo, mas terminou a partida sem entrar em campo.

CR7 demonstrou irritação após o apito final e, nos dias seguintes, o episódio ganhou novos capítulos. Cristiano, Jorge Jesus e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, chegaram a conversar para tentar resolver a situação.

Porém, na quarta-feira (30), Cristiano deixou o Parken antes do treinamento da seleção e posteriormente anunciou que estava deixando a concentração.

Nas redes sociais, o atacante afirmou que "a seu tempo" revelará aos portugueses as razões que motivaram sua decisão.

Apesar da saída, Cristiano Ronaldo não anunciou aposentadoria da Seleção Portuguesa. A decisão, até o momento, diz respeito apenas ao atual período de jogos da equipe.

Quando é o próximo jogo de Portugal?

Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.

Atual campeã da competição, a Seleção Portuguesa chega ao confronto na liderança do grupo, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.

A Dinamarca aparece na terceira colocação, com três pontos, mesma pontuação da Noruega, que ocupa o segundo lugar. Jogando em casa, os dinamarqueses tentam diminuir a distância para Portugal na disputa pelas primeiras posições.

Como chega Portugal para enfrentar a Dinamarca?

Portugal começou a Nations League com duas vitórias e assumiu a liderança isolada do Grupo A4. A competição também marca o início do trabalho de Jorge Jesus no comando da seleção após a Copa do Mundo de 2026.

Agora, o treinador terá de montar a equipe sem Cristiano Ronaldo. A tendência é que Gonçalo Ramos, que já começou como titular diante da Noruega, permaneça como principal referência do ataque.

Já Rafael Leão ganha ainda mais destaque para a partida. Além da importância dentro do setor ofensivo, o jogador entrará em campo carregando a camisa que se tornou um dos principais símbolos da história recente da Seleção Portuguesa.

Onde assistir Dinamarca x Portugal ao vivo?

A partida entre Dinamarca x Portugal terá transmissão ao vivo em:

TV fechada: SporTV

A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague.

Provável escalação de Portugal

Portugal (Técnico: Jorge Jesus): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Rafael Leão e Pedro Neto (Bernardo Silva); João Félix e Gonçalo Ramos.

Desfalques: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Francisco Conceição.

Ficha técnica de Dinamarca x Portugal

Jogo: Dinamarca x Portugal

Dinamarca x Portugal Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Grupo A4 – 3ª rodada

UEFA Nations League 2026/27 – Grupo A4 – 3ª rodada Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026

quinta-feira, 1º de outubro de 2026 Horário: 15h45 (de Brasília)

15h45 (de Brasília) Local: Parken, Copenhague, Dinamarca

Parken, Copenhague, Dinamarca Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia)

Mykola Balakin (Ucrânia) Transmissão: SporTV

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