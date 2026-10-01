UEFA revela novo camisa 7 de Portugal após abandono de Cristiano Ronaldo
Numeração histórica terá um novo dono no confronto contra a Dinamarca pela Liga das Nações; escolha foi revelada na lista oficial da UEFA
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A camisa 7 da Seleção Portuguesa terá um novo dono no primeiro jogo após Cristiano Ronaldo deixar a concentração da equipe. A mudança foi revelada pela UEFA na lista oficial de jogadores para o confronto contra a Dinamarca, nesta quinta-feira (1º), pela terceira rodada da Nations League.
O número utilizado por CR7 durante praticamente toda a sua trajetória pela seleção ficará com outro importante nome do setor ofensivo português. A alteração acontece após a saída do capitão da atual convocação em meio aos recentes acontecimentos envolvendo o técnico Jorge Jesus.
O escolhido para herdar a camisa foi Rafael Leão. O atacante do Milan, que vinha utilizando a 17 pela seleção, aparecerá com a camisa 7 no duelo disputado no Parken, em Copenhague.
Rafael Leão assume a camisa 7 de Portugal
A definição consta na relação oficial divulgada pela UEFA para a partida. Com isso, Rafael Leão deixa a camisa 17 e passa a utilizar justamente a numeração que se tornou uma marca de Cristiano Ronaldo.
A mudança está relacionada à ausência de CR7 e às regras para a numeração dos jogadores relacionados para o confronto. Os atletas inscritos na ficha de jogo devem utilizar números entre 1 e 23.
Como Cristiano deixou a concentração e não estará disponível contra a Dinamarca, a camisa 7 precisou ser destinada a outro jogador.
A numeração também carrega uma história especial em Portugal. Antes de Cristiano Ronaldo, Luís Figo foi um dos grandes nomes portugueses a vestir a 7. No início da carreira pela seleção principal, inclusive, CR7 utilizava a camisa 17, justamente o número que Rafael Leão vinha carregando recentemente.
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Por que Cristiano Ronaldo deixou a Seleção Portuguesa?
A troca de numeração acontece em meio a uma polêmica envolvendo Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus. O atacante deixou a atual concentração de Portugal na quarta-feira (30), antes do duelo contra a Dinamarca.
A relação entre os dois ficou estremecida principalmente após a vitória sobre a Noruega. Cristiano começou no banco de reservas, foi colocado para aquecer durante o segundo tempo, mas terminou a partida sem entrar em campo.
CR7 demonstrou irritação após o apito final e, nos dias seguintes, o episódio ganhou novos capítulos. Cristiano, Jorge Jesus e o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, chegaram a conversar para tentar resolver a situação.
Porém, na quarta-feira (30), Cristiano deixou o Parken antes do treinamento da seleção e posteriormente anunciou que estava deixando a concentração.
Nas redes sociais, o atacante afirmou que "a seu tempo" revelará aos portugueses as razões que motivaram sua decisão.
Apesar da saída, Cristiano Ronaldo não anunciou aposentadoria da Seleção Portuguesa. A decisão, até o momento, diz respeito apenas ao atual período de jogos da equipe.
Quando é o próximo jogo de Portugal?
Dinamarca e Portugal se enfrentam nesta quinta-feira (1º), às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague, pela terceira rodada do Grupo A4 da Liga A da UEFA Nations League 2026/27.
Atual campeã da competição, a Seleção Portuguesa chega ao confronto na liderança do grupo, com seis pontos conquistados nas duas primeiras rodadas.
A Dinamarca aparece na terceira colocação, com três pontos, mesma pontuação da Noruega, que ocupa o segundo lugar. Jogando em casa, os dinamarqueses tentam diminuir a distância para Portugal na disputa pelas primeiras posições.
Como chega Portugal para enfrentar a Dinamarca?
Portugal começou a Nations League com duas vitórias e assumiu a liderança isolada do Grupo A4. A competição também marca o início do trabalho de Jorge Jesus no comando da seleção após a Copa do Mundo de 2026.
Agora, o treinador terá de montar a equipe sem Cristiano Ronaldo. A tendência é que Gonçalo Ramos, que já começou como titular diante da Noruega, permaneça como principal referência do ataque.
Já Rafael Leão ganha ainda mais destaque para a partida. Além da importância dentro do setor ofensivo, o jogador entrará em campo carregando a camisa que se tornou um dos principais símbolos da história recente da Seleção Portuguesa.
Onde assistir Dinamarca x Portugal ao vivo?
A partida entre Dinamarca x Portugal terá transmissão ao vivo em:
- TV fechada: SporTV
A bola rola às 15h45 (horário de Brasília), no Parken, em Copenhague.
Provável escalação de Portugal
Portugal (Técnico: Jorge Jesus): Diogo Costa; João Cancelo, Rúben Dias, Renato Veiga e Nuno Mendes; João Neves, Vitinha, Rafael Leão e Pedro Neto (Bernardo Silva); João Félix e Gonçalo Ramos.
- Desfalques: Cristiano Ronaldo, Bruno Fernandes e Francisco Conceição.
Ficha técnica de Dinamarca x Portugal
- Jogo: Dinamarca x Portugal
- Competição: UEFA Nations League 2026/27 – Grupo A4 – 3ª rodada
- Data: quinta-feira, 1º de outubro de 2026
- Horário: 15h45 (de Brasília)
- Local: Parken, Copenhague, Dinamarca
- Árbitro: Mykola Balakin (Ucrânia)
- Transmissão: SporTV
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