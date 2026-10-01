Entenda a polêmica entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus que terminou com CR7 deixando Portugal

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Banco de reservas, 30 minutos de aquecimento, reunião, suposta promessa quebrada e sentimento de "traição": entenda a crise de Portugal

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Em pouco mais de uma semana, a relação entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus passou de uma demonstração pública de união para uma crise que terminou com o camisa 7 deixando a concentração da Seleção Portuguesa. O episódio ganhou um novo capítulo nesta quinta-feira (1º), com a divulgação de bastidores sobre a reunião que antecedeu a decisão do atacante.

Segundo o jornalista espanhol Edu Aguirre, do programa El Chiringuito e amigo pessoal de Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus teria pedido desculpas ao jogador em uma conversa privada pelo episódio ocorrido contra a Noruega e prometido reconhecer publicamente o erro.

Porém, na coletiva do dia seguinte, o treinador adotou um discurso diferente e reforçou sua autoridade sobre as decisões da equipe. CR7 teria interpretado a situação como uma "traição".

A versão apresentada por Aguirre ainda não foi confirmada por Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus ou pela Federação Portuguesa de Futebol (FPF). O próprio CR7 afirmou que, "a seu tempo", contará aos portugueses os motivos que o fizeram deixar a concentração.

Mas como uma relação que parecia tão boa chegou a esse ponto? O Blog do Torcedor explica, passo a passo, a crise entre Cristiano Ronaldo e Jorge Jesus.

Tudo começou com uma frase de Cristiano Ronaldo

O primeiro capítulo aconteceu antes mesmo de Jorge Jesus estrear no comando de Portugal. Na coletiva antes da partida contra o País de Gales, treinador e capitão estavam sentados lado a lado.

Jorge Jesus tratou Cristiano como um símbolo da seleção, mas também deixou claro que as decisões sobre quem joga seriam tomadas pela comissão técnica. CR7, por sua vez, afirmou que não teria problema em deixar a equipe caso entendesse que não era mais necessário.

"Se ele não contar comigo, posso sair já hoje. Não tem problema nenhum. O presidente também, quando eles não quiserem contar comigo, quando sentirem que não estou fazendo nada, que não dou nada dentro de campo, que não faço gols ou faço um ambiente ruim ou que não querem que eu esteja aqui, sou o primeiro a pegar minha mala e ir embora", afirmou Cristiano.

Naquele momento, a declaração não significou um rompimento. Pelo contrário, Cristiano elogiou a chegada de Jorge Jesus e demonstrou confiança no trabalho do treinador, com quem havia convivido anteriormente no Al-Nassr.

Primeiro atrito acontece contra País de Gales

Cristiano Ronaldo foi titular contra o País de Gales, na estreia de Jorge Jesus. O camisa 7 chegou a balançar as redes, mas o gol foi anulado por impedimento, e também desperdiçou uma grande oportunidade diante do goleiro adversário.

Aos 23 minutos do segundo tempo, CR7 foi substituído. Depois da partida, Jorge Jesus explicou que precisava de um atacante com maior velocidade e capacidade para pressionar a saída de bola do País de Gales.

"Cris não conseguia mais fazer isso. Eu sabia que, ofensivamente, ele não podia fazer muito mais", explicou o treinador.

Apesar da declaração, o episódio não provocou uma ruptura pública entre os dois. O cenário, porém, mudaria poucos dias depois.

O problema aumenta contra a Noruega

O segundo capítulo aconteceu diante da Noruega. Cristiano Ronaldo começou a partida no banco de reservas, dando lugar a Gonçalo Ramos. A decisão já havia sido sinalizada por Jorge Jesus anteriormente e não representou necessariamente um problema.

Depois do intervalo, CR7 foi chamado para o aquecimento junto aos demais reservas. O atacante permaneceu se preparando durante boa parte do segundo tempo, mas não entrou em campo. Gonçalo Ramos marcou o gol que garantiu a vitória portuguesa, e Jorge Jesus optou por não utilizar Cristiano.

A partir deste grande tempo aquecendo e a decisão de não entrar em campo que começaram os maiores problemas.

Cristiano se irrita após ficar no banco

Assim que a partida terminou, Cristiano Ronaldo deixou o campo rapidamente e seguiu para o vestiário demonstrando irritação.

A cena ganhou repercussão em Portugal e aumentou as especulações sobre um possível problema entre capitão e treinador. Alguns dias depois, o próprio técnico da seleção afirmou que Cristiano não gostou da situação.

Jorge Jesus explicou que seu planejamento inicial era utilizar o atacante por 20 ou 30 minutos, mas que o andamento da partida mudou sua decisão. Além disso, o técnico também admitiu que foi um erro mandar o camisa 7 para o aquecimento tão cedo.

CR7 fica fora de treinamento

O episódio ganhou ainda mais força quando Cristiano Ronaldo não participou normalmente do treinamento seguinte da seleção.

Inicialmente, surgiram diferentes explicações na imprensa portuguesa. Uma delas indicava que o local escolhido para a atividade não possuía os equipamentos necessários para o trabalho individual que seria realizado pelo atacante.

Reunião parecia ter colocado fim à crise

Em meio à repercussão, o presidente da Federação Portuguesa de Futebol, Pedro Proença, entrou diretamente nas conversas para tentar resolver a situação. Cristiano, Jorge Jesus e o dirigente tiveram uma reunião antes da viagem para Copenhague.

As primeiras informações divulgadas após a conversa apontavam para uma resolução do problema. Cristiano Ronaldo continuou integrado à delegação e viajou com Portugal para Copenhague, onde a equipe enfrentaria a Dinamarca. Porém, nesta quinta-feira (01), surgiu uma nova versão sobre aquilo que teria acontecido durante a reunião.

Jorge Jesus teria pedido desculpas a Cristiano

Segundo Edu Aguirre, jornalista do programa espanhol El Chiringuito e próximo a Cristiano Ronaldo, Jorge Jesus teria reconhecido, em particular, que errou na maneira como administrou a situação contra a Noruega.

De acordo com o relato, o treinador teria pedido desculpas a CR7 por deixá-lo aproximadamente 30 minutos no aquecimento sem colocá-lo em campo.

Ainda segundo Aguirre, Jesus teria ido além: prometeu ao atacante que reconheceria publicamente o erro durante a entrevista coletiva antes da partida contra a Dinamarca. Por isso, Cristiano teria encerrado a reunião acreditando que o problema estava resolvido.

A promessa que teria mudado tudo

Na entrevista coletiva a situação tomou outro rumo. Jorge Jesus foi questionado diversas vezes sobre Cristiano Ronaldo e negou que existisse um problema entre os dois.

O treinador reconheceu que poderia ter administrado melhor o aquecimento do atacante contra a Noruega, mas também fez questão de reforçar sua autoridade dentro da seleção. Jesus afirmou que, independentemente do "estatuto" de Cristiano Ronaldo, as decisões sobre escalação e substituições pertenciam ao treinador.

Além disso, o técnico português reforçou que "nenhum jogador" mudaria suas ideias. Para Edu Aguirre, essas declarações foram determinantes para a reação de Cristiano.

Cristiano teria se sentido "traído"

De acordo com a versão apresentada pelo jornalista espanhol, Cristiano Ronaldo esperava que Jorge Jesus cumprisse aquilo que teria prometido na conversa privada.

CR7 teria entendido que o treinador adotaria uma postura pública semelhante àquela apresentada durante a reunião e reconheceria diretamente que havia errado. Quando isso não aconteceu, o atacante teria ficado revoltado e, segundo Aguirre, teria se sentido "traído" por Jorge Jesus.

No entanto, a informação representa uma versão apresentada pelo jornalista próximo ao atacante. Até o momento, Jorge Jesus não confirmou publicamente que tenha prometido fazer um pedido de desculpas, enquanto Cristiano ainda não revelou detalhadamente o conteúdo da reunião.

CR7 chega ao estádio, mas vai embora antes do treino

Enquanto Jorge Jesus concedia a entrevista coletiva, Cristiano Ronaldo já estava no Parken, em Copenhague, onde Portugal realizaria o último treinamento antes de enfrentar a Dinamarca.

O treinador chegou a afirmar que o atacante participaria normalmente da atividade, mas isso não aconteceu. Cristiano deixou o estádio antes do início do treino e retornou ao hotel da delegação portuguesa. Logo depois, veio a confirmação de que CR7 havia decidido abandonar a concentração.

"A seu tempo, direi a verdade"

Cristiano Ronaldo anunciou a decisão através das suas redes sociais.

"Após a conferência de imprensa do Selecionador Nacional, e no seguimento de uma conversa com o Presidente da Federação Portuguesa de Futebol, tomei a decisão de deixar o estágio da Seleção Nacional. A seu tempo, direi a verdade a todos os Portugueses sobre as razões que motivaram a minha saída da equipa nacional, à qual sempre me dediquei. Agora é tempo de desejar boa sorte a Portugal e a todos os meus companheiros de equipa, sem exceção", escreveu.

A escolha das palavras aumentou ainda mais a repercussão do episódio. Cristiano deixou claro que ainda pretende apresentar publicamente sua versão sobre aquilo que aconteceu nos bastidores.

Cristiano Ronaldo deixou a Seleção Portuguesa definitivamente?

Não. Até o momento, Cristiano Ronaldo deixou apenas a atual concentração da Seleção Portuguesa. O atacante não anunciou aposentadoria internacional e também não afirmou que não voltará a defender o país enquanto Jorge Jesus estiver no comando.

Portugal já tem um novo camisa 7

Enquanto a crise continua repercutindo, Portugal precisa seguir sua campanha na Liga das Nações sem Cristiano Ronaldo.

A UEFA divulgou a relação oficial para o confronto contra a Dinamarca e revelou que Rafael Leão utilizará a camisa 7, número que marcou a trajetória de Cristiano pela seleção portuguesa.

A mudança ocorre porque os atletas relacionados para a partida precisam utilizar números entre 1 e 23.

Portugal enfrenta a Dinamarca nesta quinta-feira (1º), em Copenhague, pela terceira rodada da Liga das Nações. O confronto será o primeiro da seleção desde a saída de Cristiano Ronaldo da concentração e abre um novo capítulo de uma história que ainda parece longe de terminar.

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