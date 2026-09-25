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Manchester City vai ser rebaixado? Veja quais punições o clube pode sofrer

Clube foi considerado culpado em 114 das 115 acusações e ainda poderá recorrer antes da definição da punição pela Premier League; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 25/09/2026 às 11:33
Imagem do atacante Erling Haaland, do Manchester City
Imagem do atacante Erling Haaland, do Manchester City - Reprodução/ @mancity

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O Manchester City vai ser rebaixado? Essa é uma das principais dúvidas após o clube ser considerado culpado em 114 das 115 acusações apresentadas pela Premier League por supostas violações das regras financeiras e de sustentabilidade da competição.

O veredito foi emitido por um painel independente responsável pela análise do caso. As acusações abrangem nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18, e a punição ainda não foi definida pela Premier League.

O Manchester City pretende recorrer da decisão. Dessa forma, o processo ainda terá novos capítulos antes da definição definitiva das possíveis consequências esportivas para o clube.

Entre as punições previstas nas regras da Premier League estão advertências, reprimendas, multas, perda de pontos e até a exclusão da competição. Por isso, o rebaixamento é uma possibilidade que pode ser discutida no caso, mas não está determinado pelo veredito.

Manchester City vai ser rebaixado?

O Manchester City não será rebaixado, pelo menos por enquanto. O painel independente decidiu que o clube é culpado em 114 das 115 acusações, mas a punição correspondente às infrações ainda não foi definida pela Premier League.

Uma das sanções previstas no regulamento é a exclusão do Campeonato Inglês, que seria a medida mais severa entre as possibilidades mencionadas. Caso uma punição desse tipo seja aplicada, o impacto esportivo para o clube seria equivalente à saída da competição.

Também existe a possibilidade de uma dedução de pontos. Dependendo da quantidade e da forma como a sanção for aplicada, uma punição desse tipo poderia afetar a posição do Manchester City na classificação e, em determinadas circunstâncias, ter impacto sobre a permanência na primeira divisão.

No entanto, não há neste momento uma decisão determinando o rebaixamento do Manchester City. A punição ainda será definida, e o clube pretende recorrer do veredito.

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Quais punições o Manchester City pode sofrer?

As possíveis sanções para violações financeiras estão previstas na Regra W.51 do regulamento da Premier League. O conjunto de penalidades permite diferentes níveis de punição, de acordo com a decisão do processo.

Entre as possibilidades estão:

  • Advertência;
  • Reprimenda;
  • Multa;
  • Perda de pontos;
  • Aplicação de penalidades sobre resultados esportivos;
  • Exclusão da Premier League.

A perda de pontos é uma das medidas que mais pode afetar diretamente a situação esportiva do clube. De acordo com as regras, a dedução pode ser aplicada à classificação da temporada em andamento ou ter efeito retroativo, conforme as circunstâncias e a decisão do processo.

A exclusão do Campeonato Inglês aparece como a sanção mais severa entre as medidas previstas. Isso não significa, porém, que essa será a punição aplicada ao Manchester City.

City pode perder pontos e ser rebaixado?

Essa é uma das possibilidades que ajudam a explicar a dúvida sobre um eventual rebaixamento. Caso seja determinada uma dedução de pontos suficientemente grande, a posição do Manchester City na tabela poderia ser afetada.

A Premier League já aplicou punições com perda de pontos em casos recentes envolvendo clubes como Everton, Nottingham Forest e Leicester City.

No caso do Manchester City, entretanto, a quantidade de pontos que eventualmente poderia ser retirada ainda não foi definida. Também não há uma decisão de que a punição será necessariamente aplicada dessa maneira.

O que aconteceu com as 115 acusações contra o City?

A investigação começou depois da divulgação de documentos confidenciais pelo jornal alemão Der Spiegel, em 2018. A partir das informações publicadas, a Premier League iniciou um processo para investigar possíveis violações cometidas pelo Manchester City.

Das 115 acusações apresentadas, 54 estavam relacionadas a supostas omissões ou informações financeiras imprecisas durante o período analisado.

O caso se estendeu por vários anos até chegar à análise do painel independente. O veredito considerou o Manchester City culpado em 114 das 115 acusações.

Manchester City já foi punido pela UEFA

O caso também possui um precedente envolvendo a UEFA. Em 2020, a entidade determinou a exclusão do Manchester City da Liga dos Campeões por duas temporadas, utilizando documentos que também haviam sido divulgados pelo Der Spiegel.

A punição, porém, foi posteriormente anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), cerca de seis meses depois. Na ocasião, o tribunal manteve uma multa relacionada à falta de colaboração do clube durante a investigação.

O episódio não determina qual será a punição no processo atual da Premier League, mas faz parte do histórico envolvendo as acusações financeiras contra o clube.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.