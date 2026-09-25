Manchester City é considerado culpado em 114 de 115 acusações da Premier League, aponta jornal

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Painel independente analisou supostas violações financeiras cometidas pelo clube inglês durante nove temporadas; decisão ainda cabe recurso

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O Manchester City foi considerado culpado em 114 das 115 acusações apresentadas pela Premier League relacionadas ao descumprimento de regras financeiras e de sustentabilidade da competição. A decisão foi tomada por um painel independente responsável pela análise do caso.

A informação sobre o julgamento foi divulgada inicialmente pelo jornal esportivo The Athletic. As acusações analisadas abrangem um período de nove temporadas, entre 2009/10 e 2017/18.

Apesar do veredito, a punição ao Manchester City ainda não foi definida pela Premier League. O clube também pretende recorrer da decisão, o que pode prolongar os desdobramentos do processo.

Entenda as acusações contra o Manchester City

A investigação teve origem na divulgação de documentos confidenciais pelo jornal alemão Der Spiegel, em 2018. A partir das informações reveladas, a Premier League iniciou um processo para apurar possíveis violações cometidas pelo clube.

Das 115 acusações apresentadas, 54 estão relacionadas a supostas omissões ou informações financeiras imprecisas durante o período analisado.

O processo foi conduzido ao longo de vários anos. Richard Masters, presidente-executivo da Premier League, já havia reconhecido anteriormente que a investigação demorou mais do que o inicialmente previsto.

Manchester City já havia sido punido pela UEFA

O caso também tem um precedente no futebol europeu. Os documentos divulgados pelo Der Spiegel foram utilizados pela UEFA em 2020 para determinar a exclusão do Manchester City da Liga dos Campeões por duas temporadas.

A punição, no entanto, foi posteriormente anulada pelo Tribunal Arbitral do Esporte (CAS), cerca de seis meses depois. Na ocasião, o tribunal manteve apenas uma multa relacionada à falta de colaboração do clube durante a investigação.

Quais punições o Manchester City pode sofrer?

As possíveis sanções para violações financeiras estão previstas na Regra W.51 do regulamento da Premier League. O conjunto de penalidades inclui desde advertências e reprimendas até multas.

O regulamento também permite a perda de pontos, que pode ser aplicada na classificação da temporada em andamento ou de forma retroativa, dependendo da decisão. Em determinadas circunstâncias, isso poderia afetar resultados esportivos obtidos durante o período relacionado às infrações.

Entre as penalidades previstas está ainda a exclusão do Campeonato Inglês, considerada a sanção mais severa dentro do conjunto de medidas disponíveis.

A Premier League já aplicou punições com perda de pontos a clubes como Everton, Nottingham Forest e Leicester City em casos recentes.

Manchester City vai recorrer da decisão?

A direção do Manchester City manifestou a intenção de recorrer do veredito emitido pelo painel independente. Dessa forma, o processo ainda terá novos desdobramentos antes de uma decisão definitiva sobre eventuais punições.

A Premier League também ainda não formalizou qual será a sanção aplicada ao clube. A definição dependerá dos próximos passos do processo e da tramitação dos recursos apresentados.

O que acontece agora com o Manchester City?

O Manchester City terá a possibilidade de contestar a decisão enquanto o processo avança. Até a definição da punição e o encerramento dos recursos, não há uma sanção esportiva estabelecida pela Premier League com base neste julgamento.

O caso envolve acusações referentes a nove temporadas, de 2009/10 a 2017/18, e pode resultar em diferentes tipos de penalidade caso o veredito seja mantido após os recursos.