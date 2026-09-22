UEFA Nations League 2026/27: veja grupos, datas e como funciona a competição

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Quinta edição do torneio terá 54 seleções divididas em quatro ligas; fase de grupos começa em setembro e termina em novembro

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A bola vai rolar para mais uma edição da UEFA Nations League. A competição reúne as seleções europeias em uma disputa dividida por níveis, com jogos valendo promoção, permanência ou rebaixamento entre as ligas.

O sorteio da fase de liga da edição 2026/27 foi realizado em Bruxelas, na Bélgica, no dia 12 de fevereiro. Ao todo, 54 seleções foram distribuídas entre as Ligas A, B, C e D.

A fase de liga será disputada entre setembro e novembro de 2026. Depois, as melhores seleções da Liga A avançam para a fase eliminatória, que terá os quartos de final em março de 2027 e a fase final em junho.

Como funciona a UEFA Nations League?

Criada pela UEFA para diminuir a quantidade de amistosos entre seleções, a Nations League coloca equipes de nível semelhante para disputar partidas oficiais.

As seleções são divididas em quatro ligas. Dentro de cada uma delas, os times são separados em grupos e enfrentam os adversários do próprio grupo.

Além da disputa pelo título, a competição possui um sistema de promoção e rebaixamento. Dessa forma, os resultados de cada edição também influenciam a composição das ligas seguintes.

Na edição 2026/27, a Liga A terá os principais confrontos pelo título, enquanto as Ligas B, C e D também terão disputas importantes por acesso e permanência.

Grupos da Nations League 2026/27



Liga A

Grupo A1: França, Itália, Bélgica e Turquia

França, Itália, Bélgica e Turquia Grupo A2: Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia

Alemanha, Países Baixos, Sérvia e Grécia Grupo A3: 0Espanha, Croácia, Inglaterra e Chéquia

0Espanha, Croácia, Inglaterra e Chéquia Grupo A4: Portugal, Dinamarca, Noruega e País de Gales

Liga B

Grupo B1: Escócia, Suíça, Eslovénia e Macedônia do Norte

Escócia, Suíça, Eslovénia e Macedônia do Norte Grupo B2: Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte

Hungria, Ucrânia, Geórgia e Irlanda do Norte Grupo B3: Israel, Áustria, República da Irlanda e Kosovo

Israel, Áustria, República da Irlanda e Kosovo Grupo B4: Polônia, Bósnia e Herzegovina, Romênia e Suécia

Liga C

Grupo C1: Albânia, Finlândia, Belarus e San Marino

Albânia, Finlândia, Belarus e San Marino Grupo C2: Montenegro, Armênia, Chipre e Letônia

Montenegro, Armênia, Chipre e Letônia Grupo C3: Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldávia

Cazaquistão, Eslováquia, Ilhas Faroé e Moldávia Grupo C4: Islândia, Bulgária, Estônia e Luxemburgo

Liga D

Grupo D1: Gibraltar, Malta e Andorra

Gibraltar, Malta e Andorra Grupo D2: Lituânia, Azerbaijão e Liechtenstein

Quando começa a Nations League?

A fase de liga da UEFA Nations League 2026/27 terá seis rodadas. A primeira está marcada para setembro de 2026.

Jornada 1: 24 a 26 de setembro de 2026

24 a 26 de setembro de 2026 Jornada 2: 27 a 29 de setembro de 2026

27 a 29 de setembro de 2026 Jornada 3: 30 de setembro a 3 de outubro de 2026

30 de setembro a 3 de outubro de 2026 Jornada 4: 4 a 6 de outubro de 2026

4 a 6 de outubro de 2026 Jornada 5: 12 a 14 de novembro de 2026

12 a 14 de novembro de 2026 Jornada 6: 15 a 17 de novembro de 2026

A terceira rodada terá uma particularidade. O dia 30 de setembro, uma quarta-feira, poderá ser utilizado excepcionalmente para a realização de partidas.

A fase de liga será encerrada em novembro, quando serão definidos os classificados para os quartos de final e as seleções que disputarão os playoffs de promoção e rebaixamento.

Como funciona a Liga A?

A Liga A reúne 16 seleções, divididas em quatro grupos com quatro equipes.

As duas seleções que terminarem na primeira colocação de cada grupo avançam para as quartas de final. Assim, oito equipes seguem na disputa pelo título da Nations League.

Os melhores terceiros colocados dos grupos permanecem na Liga A. Enquanto os piores terceiros e os dois melhores quartos colocados disputam um playoff contra equipes da Liga B.

Os dois piores quartos colocados são rebaixados diretamente para a Liga B.

Como funciona a Liga B?

Na Liga B, os quatro vencedores de grupo conquistam o acesso para a Liga A. Enquanto os segundos colocados disputam o playoff de promoção contra equipes da Liga A que estiverem na zona de disputa por permanência.

Os terceiros melhores colocados permanecem na Liga B.

Já os quatro últimos colocados disputam o playoff da Liga B/C contra os segundos colocados dos grupos da Liga C.

Como funciona a Liga C?

Os quatro vencedores de grupo são promovidos à Liga B. Os segundos colocados disputam o playoff contra equipes da Liga B, enquanto terceiros e quartos permanecem na divisão.

E a Liga D?

As seis seleções estão divididas em dois grupos de três. Todas serão promovidas à Liga C ao fim da competição.

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Quando serão os playoffs?

Os playoffs de promoção e rebaixamento envolvendo as Ligas A/B e B/C, além dos quartos de final da Liga A, estão previstos para acontecer entre 25 e 30 de março de 2027.

Já os playoffs das Ligas C/D estão previstos para 23 a 28 de março de 2028.

Quando será a fase final?

A fase final da UEFA Nations League 2026/27 está marcada para acontecer entre 9 e 13 de junho de 2027.

Quatro seleções participarão da etapa decisiva. Os vencedores dos quartos de final da Liga A avançam para a fase final, que será disputada novamente no formato de semifinal e final.

O país anfitrião e os estádios que receberão os jogos ainda não foram confirmados.

Nations League e Euro 2028

A edição 2026/27 também terá relação com a classificação para o UEFA Euro 2028, que será disputado no Reino Unido e na República da Irlanda.

Os resultados obtidos na Nations League poderão dar a algumas seleções uma segunda oportunidade de chegar ao playoff de qualificação para a competição continental.

Dessa forma, além da disputa pelo título e das promoções e rebaixamentos entre as ligas, a Nations League também terá impacto no caminho das seleções rumo ao Euro 2028.