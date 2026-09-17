fechar
Futebol Europeu | Notícia

Por que Klopp convocou 44 jogadores? Entenda a estratégia do técnico da Alemanha

Ideia é que cada elenco dispute dois jogos, permitindo ao técnico observar um número maior de jogadores e, ao mesmo tempo, administrar a carga física

Por Thiago Seabra Publicado em 17/09/2026 às 11:06
Imagem do treinador Jugen Klopp, da Alemanha
Imagem do treinador Jugen Klopp, da Alemanha - DFB/ Thomas Böcker

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Jürgen Klopp convocou 44 jogadores para a primeira lista à frente da seleção alemã. A escolha chama atenção pelo tamanho do grupo, mas faz parte de uma estratégia definida pelo treinador para uma janela internacional com quatro partidas da Liga das Nações da UEFA.

Os atletas foram divididos em dois grupos. A ideia é que cada elenco dispute dois jogos, permitindo ao técnico observar um número maior de jogadores e, ao mesmo tempo, administrar a carga física durante o período de compromissos internacionais.

Por que Klopp convocou 44 jogadores?

Klopp assumiu a seleção alemã após o encerramento do trabalho de Julian Nagelsmann e fez sua primeira convocação oficial no DFB Campus, em Frankfurt.

Em vez de concentrar os jogadores em um único grupo, a comissão técnica decidiu trabalhar com dois elencos diferentes. O primeiro conta com 24 atletas, enquanto o segundo tem 20.

Cada grupo disputará duas partidas consecutivas. Depois dos dois primeiros compromissos, a maior parte dos jogadores será liberada para retornar aos respectivos clubes.

A divisão, segundo o planejamento apresentado por Klopp, não significa a existência de uma equipe principal e outra reserva. O treinador afirmou que pretende vencer os quatro jogos e dar oportunidade ao maior número possível de jogadores.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Finn Dahmen é a exceção entre as duas listas

Dos 44 convocados, apenas um nome aparece nas duas listas: Finn Dahmen. O goleiro de 28 anos pertence ao Augsburg e será utilizado como uma opção para os dois períodos de jogos.

A presença do arqueiro nos dois grupos permite que ele permaneça com a seleção durante toda a janela, enquanto os demais jogadores foram distribuídos entre os diferentes compromissos.

Klopp monitorou mais de 60 jogadores

A convocação de 44 atletas foi precedida por um amplo trabalho de observação. A comissão técnica informou que vinha monitorando mais de 60 jogadores desde julho.

O próprio Klopp participou diretamente desse processo e realizou entre 50 e 60 ligações para conversar com jogadores antes da definição da lista.

O resultado foi uma convocação que combina nomes já conhecidos da seleção alemã com jogadores que estão recebendo a primeira oportunidade no time principal.

Leia Também

Como os dois grupos foram divididos?

Primeiro grupo

O primeiro elenco, formado por 24 jogadores, será responsável pelos confrontos contra Holanda e Grécia.

  • Goleiros: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel e Finn Dahmen.
  • Defensores: Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Yann Aurel Bisseck, Josha Vagnoman, Hennes Behrens, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder e Philipp Treu.
  • Meio-campistas: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl, Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Felix Nmecha, Kevin Schade e Anton Stach.
  • Atacantes: Kai Havertz e Younes Ebnoutalib.

Segundo grupo

O segundo elenco, com 20 jogadores, terá pela frente Sérvia e novamente a Grécia.

  • Goleiros: Noah Atubolu, Jonas Urbig e Finn Dahmen.
  • Defensores: Waldemar Anton, Ridle Baku, David Raum, Maximilian Mittelstädt, Finn Jeltsch e Malick Thiaw.
  • Meio-campistas: Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Aleksandar Pavlovi?, Brajan Gruda, Tom Bischof, Mika Baur, Saïd El Mala, Vitaly Janelt, Felix Keidel e Derry Scherhant.
  • Atacantes: Jonathan Burkardt e Nick Woltemade.

Divulgação/ DFB Team
Imagem da lista com os 44 jogadores convocados por Klopp - Divulgação/ DFB Team

Quando a Alemanha vai jogar?

  • 24/09: Holanda x Alemanha
  • 27/09: Alemanha x Grécia

Já o segundo grupo começa sua participação no dia 1º de outubro, contra a Sérvia. No dia 4, a Alemanha enfrenta novamente a Grécia, desta vez fora de casa, em Salônica ou Atenas.

  • 01/10: Alemanha x Sérvia
  • 04/10: Grécia x Alemanha

Leia também

Martinelli, do Fluminense, é convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira
BRASIL

Martinelli, do Fluminense, é convocado por Ancelotti para amistosos da Seleção Brasileira
Brasil x Estados Unidos ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20
Seleção Brasileira

Brasil x Estados Unidos ao vivo: onde assistir ao vivo, horário e provável escalação do Brasil pela Copa do Mundo Feminina Sub-20

Compartilhe

Tags

Imagem de Thiago Seabra

Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.