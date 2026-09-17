Por que Klopp convocou 44 jogadores? Entenda a estratégia do técnico da Alemanha

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Ideia é que cada elenco dispute dois jogos, permitindo ao técnico observar um número maior de jogadores e, ao mesmo tempo, administrar a carga física

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Jürgen Klopp convocou 44 jogadores para a primeira lista à frente da seleção alemã. A escolha chama atenção pelo tamanho do grupo, mas faz parte de uma estratégia definida pelo treinador para uma janela internacional com quatro partidas da Liga das Nações da UEFA.

Os atletas foram divididos em dois grupos. A ideia é que cada elenco dispute dois jogos, permitindo ao técnico observar um número maior de jogadores e, ao mesmo tempo, administrar a carga física durante o período de compromissos internacionais.

Por que Klopp convocou 44 jogadores?

Klopp assumiu a seleção alemã após o encerramento do trabalho de Julian Nagelsmann e fez sua primeira convocação oficial no DFB Campus, em Frankfurt.

Em vez de concentrar os jogadores em um único grupo, a comissão técnica decidiu trabalhar com dois elencos diferentes. O primeiro conta com 24 atletas, enquanto o segundo tem 20.

Cada grupo disputará duas partidas consecutivas. Depois dos dois primeiros compromissos, a maior parte dos jogadores será liberada para retornar aos respectivos clubes.

A divisão, segundo o planejamento apresentado por Klopp, não significa a existência de uma equipe principal e outra reserva. O treinador afirmou que pretende vencer os quatro jogos e dar oportunidade ao maior número possível de jogadores.

Finn Dahmen é a exceção entre as duas listas

Dos 44 convocados, apenas um nome aparece nas duas listas: Finn Dahmen. O goleiro de 28 anos pertence ao Augsburg e será utilizado como uma opção para os dois períodos de jogos.

A presença do arqueiro nos dois grupos permite que ele permaneça com a seleção durante toda a janela, enquanto os demais jogadores foram distribuídos entre os diferentes compromissos.

Klopp monitorou mais de 60 jogadores

A convocação de 44 atletas foi precedida por um amplo trabalho de observação. A comissão técnica informou que vinha monitorando mais de 60 jogadores desde julho.

O próprio Klopp participou diretamente desse processo e realizou entre 50 e 60 ligações para conversar com jogadores antes da definição da lista.

O resultado foi uma convocação que combina nomes já conhecidos da seleção alemã com jogadores que estão recebendo a primeira oportunidade no time principal.

Como os dois grupos foram divididos?

Primeiro grupo

O primeiro elenco, formado por 24 jogadores, será responsável pelos confrontos contra Holanda e Grécia.

Goleiros: Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel e Finn Dahmen.

Marc-André ter Stegen, Alexander Nübel e Finn Dahmen. Defensores: Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Yann Aurel Bisseck, Josha Vagnoman, Hennes Behrens, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder e Philipp Treu.

Jonathan Tah, Nico Schlotterbeck, Yann Aurel Bisseck, Josha Vagnoman, Hennes Behrens, Nathaniel Brown, Max Rosenfelder e Philipp Treu. Meio-campistas: Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl, Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Felix Nmecha, Kevin Schade e Anton Stach.

Joshua Kimmich, Jamal Musiala, Serge Gnabry, Lennart Karl, Nadiem Amiri, Bambasé Conté, Yannik Engelhardt, Chris Führich, Felix Nmecha, Kevin Schade e Anton Stach. Atacantes: Kai Havertz e Younes Ebnoutalib.

Segundo grupo

O segundo elenco, com 20 jogadores, terá pela frente Sérvia e novamente a Grécia.

Goleiros: Noah Atubolu, Jonas Urbig e Finn Dahmen.

Noah Atubolu, Jonas Urbig e Finn Dahmen. Defensores: Waldemar Anton, Ridle Baku, David Raum, Maximilian Mittelstädt, Finn Jeltsch e Malick Thiaw.

Waldemar Anton, Ridle Baku, David Raum, Maximilian Mittelstädt, Finn Jeltsch e Malick Thiaw. Meio-campistas: Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Aleksandar Pavlovi?, Brajan Gruda, Tom Bischof, Mika Baur, Saïd El Mala, Vitaly Janelt, Felix Keidel e Derry Scherhant.

Florian Wirtz, Karim Adeyemi, Aleksandar Pavlovi?, Brajan Gruda, Tom Bischof, Mika Baur, Saïd El Mala, Vitaly Janelt, Felix Keidel e Derry Scherhant. Atacantes: Jonathan Burkardt e Nick Woltemade.

Imagem da lista com os 44 jogadores convocados por Klopp - Divulgação/ DFB Team

Quando a Alemanha vai jogar?

24/09: Holanda x Alemanha

Holanda x Alemanha 27/09: Alemanha x Grécia

Já o segundo grupo começa sua participação no dia 1º de outubro, contra a Sérvia. No dia 4, a Alemanha enfrenta novamente a Grécia, desta vez fora de casa, em Salônica ou Atenas.