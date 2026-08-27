Sorteio da Champions League 2026/27: veja horário, onde assistir, potes e como funciona
Cerimônia nesta quinta-feira (27) define os oito adversários de cada uma das 36 equipes na fase de liga da principal competição de clubes da Europa
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A UEFA realiza nesta quinta-feira (27) o sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27. A cerimônia está marcada para as 13h (de Brasília) e vai definir os confrontos das 36 equipes que disputarão a primeira etapa da principal competição de clubes da Europa.
O evento será realizado no Grimaldi Forum, em Mônaco, e não na sede da UEFA em Nyon, como inicialmente informado.
Esta será a terceira temporada da Champions League com o novo formato, que substituiu a tradicional fase de grupos. Agora, os 36 participantes formam uma única classificação e cada equipe disputará oito partidas contra adversários diferentes, sendo quatro em casa e quatro fora.
Onde assistir ao sorteio da Champions League?
Sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27
- Data: quinta-feira, 27 de agosto
- Horário: 13h (de Brasília)
- Local: Grimaldi Forum, Mônaco
- TV fechada: TNT Sports
- Streaming: HBO Max
- Youtube: TNT Sports (clique para assistir)
A cerimônia também terá transmissão pelos canais digitais da UEFA.
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Como funciona o sorteio?
As 36 equipes foram divididas em quatro potes com nove clubes cada, de acordo com o coeficiente de cada equipe no ranking da UEFA. Cada participante terá oito adversários: dois de cada pote.
Assim, um clube do Pote 1, por exemplo, enfrentará dois times do próprio pote, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4.
Há, porém, algumas restrições. Clubes do mesmo país não podem se enfrentar na fase de liga, enquanto cada equipe pode enfrentar no máximo dois adversários de uma mesma associação nacional.
O sorteio também determina quais partidas serão disputadas em casa ou fora. Cada equipe terá quatro jogos como mandante e quatro como visitante. Um sistema informatizado auxilia o processo para garantir que todas as restrições sejam respeitadas.
Veja os potes da Champions League 2026/27
Pote 1
- PSG
- Bayern de Munique
- Real Madrid
- Liverpool
- Inter de Milão
- Manchester City
- Arsenal
- Barcelona
- Atlético de Madrid
Pote 2
- Borussia Dortmund
- Roma
- Sporting
- Aston Villa
- Porto
- Manchester United
- Club Brugge
- Real Betis
- PSV
Pote 3
- Feyenoord
- Lille
- Bodø/Glimt
- Napoli
- RB Leipzig
- Villarreal
- Fenerbahçe
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
Pote 4
- Slavia Praga
- Slovan Bratislava
- Stuttgart
- AEK Atenas
- LASK
- Como
- Lens
- Viking
- Sabah
Como será a classificação?
Depois das oito rodadas, os 36 clubes serão organizados em uma única tabela, de acordo com a pontuação conquistada.
- 1º ao 8º: classificação direta para as oitavas de final;
- 9º ao 24º: disputa dos playoffs da fase eliminatória;
- 25º ao 36º: eliminação da competição.
Nos playoffs, os times classificados entre a nona e a 24ª posição disputarão confrontos de ida e volta pelas oito vagas restantes nas oitavas de final.
A partir das oitavas, a Champions volta ao formato tradicional de mata-mata, com jogos de ida e volta até a semifinal. O critério de gol fora de casa continua não sendo utilizado.
Restrições de mando de campo
O sorteio também terá restrições de mando de campo em alguns possíveis reencontros. A UEFA evita que os mesmos clubes se enfrentem no mesmo estádio por três temporadas consecutivas na fase de liga.
Assim, Liverpool x Real Madrid, caso seja sorteado, terá de acontecer no Santiago Bernabéu. Benfica x Juventus será disputado no Allianz Stadium, em Turim, enquanto Inter de Milão x Arsenal terá como mando o Emirates Stadium, em Londres.
As restrições serão consideradas pelo sistema informatizado durante o sorteio.
Estreantes e retornos
A Champions League 2026/27 também terá novidades entre seus participantes. Sabah, Viking e Como disputarão a fase principal da competição pela primeira vez na história.
Além dos estreantes, a competição terá o retorno de equipes tradicionais. O Fenerbahçe volta à Champions após 18 anos, enquanto o LASK, da Áustria, retorna à fase principal depois de 61 anos.
Quando começa a Champions League 2026/27?
A fase de liga começa em 8 de setembro de 2026 e será disputada até janeiro de 2027. A UEFA confirmou o seguinte calendário:
Fase de liga
- 1ª rodada: 8 a 10 de setembro de 2026
- 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
- 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
- 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
- 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
- 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
- 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027
- 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027
Mata-mata
- Playoffs: 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027
- Oitavas de final: 9/10 e 16/17 de março de 2027
- Quartas de final: 6/7 e 13/14 de abril de 2027
- Semifinais: 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027
- Final: 5 de junho de 2027 (Estádio Metropolitano, em Madri)
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