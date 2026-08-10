Real Madrid divulga nova numeração para 2026/27; veja camisas dos brasileiros e reforços

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Clube espanhol promove diversas mudanças nos números do elenco, com Endrick herdando a camisa 9 e novos reforços assumindo números tradicionais

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O Real Madrid divulgou oficialmente nesta segunda-feira (10) a numeração do elenco para a temporada 2026/27. Com a reformulação promovida pelo clube após uma temporada abaixo das expectativas, diversas camisas mudaram de dono, enquanto os novos reforços já foram apresentados com seus respectivos números.

Entre as principais novidades estão as chegadas de Ibrahima Konaté, Marc Cucurella, Carlos Espí, Bernardo Silva, Denzel Dumfries e Yan Diomandé. O clube também definiu os números dos brasileiros Éder Militão, Vinicius Júnior, Rodrygo e Endrick.

Números dos brasileiros

Entre os brasileiros do elenco, Éder Militão, Vinicius Júnior e Rodrygo mantiveram suas respectivas camisas. Militão segue com a número 3, enquanto Vini Jr. continua utilizando a 7 e Rodrygo permanece com a 11.

A principal novidade fica por conta de Endrick. O atacante herdou a camisa 9, número que estava sem dono na última temporada após Kylian Mbappé assumir a 10.

Endrick já havia utilizado a 9 em sua primeira passagem pelo Real Madrid e também vestiu o número durante o período em que esteve emprestado ao Lyon. Mesmo com os números definidos, o brasileiro ainda tem futuro incerto no clube espanhol e pode ser novamente emprestado nesta janela de transferências.

Segundo o jornal AS, José Mourinho deixou a decisão nas mãos do próprio jogador. Atualmente, Endrick disputa espaço no setor ofensivo com Mbappé e Carlos Espí.

Novas contratações ganham novos números

Os novos reforços também receberam seus números para a temporada 2026/27. Algumas escolhas mantêm a numeração utilizada pelos jogadores em seus antigos clubes, enquanto outras representam uma mudança.

Ibrahima Konaté - camisa 16

O zagueiro francês chega ao Real Madrid com a camisa 16. No Liverpool, Konaté utilizava o número 5, enquanto pela seleção francesa veste a 15. A 16 pertencia anteriormente a Gonzalo García, que deixou o clube espanhol para defender o Fulham.

Marc Cucurella camisa 17

O lateral-esquerdo espanhol utilizará a 17 no Real Madrid. No Chelsea, Cucurella vestia a 3 e, pela seleção espanhola, utiliza a 24. A camisa 17 era de Raúl Asencio, que agora passa a vestir a 2.

Carlos Espí - camisa 19

Reforço contratado junto ao Levante, Carlos Espí ficará com a camisa 19, mesmo número que utilizava no antigo clube. A numeração pertencia a Dani Ceballos, que está fora dos planos do Real Madrid.

Bernardo Silva - camisa 20

Um dos principais reforços do Real Madrid para a temporada, Bernardo Silva utilizará a camisa 20, a mesma que vestia no Manchester City. Pela seleção portuguesa, o meia utiliza a 10. No clube espanhol, o número era de Fran García, que se transferiu para o Real Betis.

Denzel Dumfries - camisa 24

O lateral-direito holandês foi registrado com a camisa 24. Na Inter de Milão, Dumfries utilizava a 2, enquanto pela seleção dos Países Baixos veste a 22. No Real Madrid, o número pertencia a Dean Huijsen, que assumirá a 4.

Yan Diomandé - camisa 25

A jovem promessa marfinense ficará com a camisa 25. Diomandé utilizava a 49 no RB Leipzig e veste a 11 pela seleção da Costa do Marfim.

Veja a numeração completa do Real Madrid



Thibaut Courtois

Raúl Asencio

Éder Militão

Dean Huijsen

Jude Bellingham

Eduardo Camavinga

Vinicius Júnior

Federico Valverde

Endrick

Kylian Mbappé

Rodrygo

Trent Alexander-Arnold

Andriy Lunin

Aurélien Tchouaméni

Arda Güler

Ibrahima Konaté

Marc Cucurella

Álvaro Carreras

Carlos Espí

Bernardo Silva

Brahim Díaz

Antonio Rüdiger

Ferland Mendy

Denzel Dumfries

Yan Diomandé

Ainda sem jogador. Thiago Pitarch

Rodri pode ficar sem sua camisa tradicional

A definição da camisa 16 para Konaté também pode ter impacto em uma eventual contratação de Rodri.

O volante do Manchester City é o principal alvo do Real Madrid para o meio-campo, mas o clube espanhol agora enfrenta a concorrência do Barcelona na disputa pelo jogador. Caso consiga contratar o espanhol, Rodri não poderia utilizar a camisa 16, número que veste no Manchester City e também é associado ao jogador.

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Próximos amistosos do Real Madrid

O clube ainda tem três amistosos confirmados antes do início da temporada:

12 de agosto – Real Madrid x Deportivo (16h);



16 de agosto - Schalke 04 x Real Madrid (12).

Quando o Real Madrid estreia na La Liga?

A estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol está marcada para o dia 22 de agosto, contra o Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona.

A expectativa da torcida é que, até lá, Mourinho já tenha o elenco praticamente definido. Com reforços de peso, jovens promessas e possíveis novas contratações, o Real Madrid promete ser um dos protagonistas do futebol europeu na temporada 2026/27.