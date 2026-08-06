Real Madrid anuncia contratação de Yan Diomandé até 2033 e aumenta concorrência no ataque
Atacante marfinense de 19 anos assina até 2033 após negociação superior a 100 milhões de euros e reforça reformulação do elenco de José Mourinho
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O Real Madrid anunciou nesta quarta-feira (6) a contratação do atacante Yan Diomandé, de 19 anos. Considerado uma das principais promessas do futebol africano, o marfinense assinou contrato até junho de 2033.
Segundo a imprensa espanhola, a negociação poderá alcançar 140 milhões de euros (cerca de R$ 809 milhões), sendo 125 milhões de euros fixos e entre 10 e 15 milhões de euros em bônus por metas esportivas.
A chegada do jovem reforça a grande reformulação promovida pelo clube para a temporada 2026/27. Depois do retorno de José Mourinho ao comando técnico e da contratação de nomes experientes como Bernardo Silva, Konaté, Dumfries e Cucurella, o Real Madrid agora aposta em um dos jogadores mais valorizados da nova geração.
Quem é Yan Diomandé?
O interesse do Real Madrid em Diomandé não surgiu após a Copa do Mundo. O clube espanhol já monitorava o atacante desde os tempos de Leganés, quando o marfinense chamou atenção atuando na segunda divisão espanhola.
O desempenho fez com que o RB Leipzig investisse em sua contratação na última temporada. Na Alemanha, o atacante confirmou o potencial ao marcar 13 gols em 36 partidas, tornando-se um dos destaques da equipe logo em seu primeiro ano na Bundesliga.
A valorização aumentou ainda mais durante a Copa do Mundo de 2026. Titular nas quatro partidas da Costa do Marfim, Diomandé ajudou a seleção africana a avançar em segundo lugar no Grupo E, após vitórias sobre Equador e Curaçao. A campanha terminou na segunda fase, com derrota por 2 a 1 para a Noruega.
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Concorrência aumenta no ataque merengue
A chegada de Diomandé amplia ainda mais as opções ofensivas de José Mourinho para a temporada.
O setor já conta com Vinicius Júnior, que negocia a renovação de contrato, Kylian Mbappé, Endrick, que retornou de empréstimo ao Lyon, Brahim Díaz, destaque de Marrocos na Copa do Mundo, e Carlos Espí, contratado recentemente junto ao Levante.
Além deles, Rodrygo segue em recuperação da grave lesão no ligamento cruzado anterior (LCA) e deve voltar aos gramados entre novembro e dezembro. Já Franco Mastantuono tem negociações avançadas para defender a Fiorentina por empréstimo durante uma temporada.
Com a chegada do marfinense, Mourinho ganha mais uma alternativa para um ataque que promete ser um dos mais fortes do futebol europeu.
Real Madrid segue reformulação
Diomandé é mais um capítulo da reformulação iniciada pelo Real Madrid após uma temporada abaixo das expectativas.
Além da troca no comando técnico, o clube reforçou praticamente todos os setores do elenco e ainda segue atento ao mercado. O principal alvo continua sendo o volante Rodri, do Manchester City, enquanto outras movimentações não estão descartadas antes do fechamento da janela de transferências.
Com um elenco renovado e recheado de estrelas, a expectativa é que o Real Madrid volte a disputar os principais títulos da Europa na temporada 2026/27.
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Próximos amistosos do Real Madrid
O clube ainda tem três amistosos confirmados antes do início da temporada:
- 8 de agosto – Real Madrid x Ferencváros (14h);
- 12 de agosto – Real Madrid x Deportivo (16h);
- 16 de agosto - Schalke 04 x Real Madrid (12).
Quando o Real Madrid estreia na La Liga?
A estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol está marcada para o dia 22 de agosto, contra o Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona.
A expectativa da torcida é que, até lá, Mourinho já tenha o elenco praticamente definido. Com reforços de peso, jovens promessas e possíveis novas contratações, o Real Madrid promete ser um dos protagonistas do futebol europeu na temporada 2026/27.