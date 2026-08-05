Cristiano Ronaldo exibe coleção de carros de luxo avaliada em R$ 150 milhões; veja os modelos

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Atacante do Al-Nassr mostrou parte da garagem nas redes sociais, com modelos raros de Bugatti, Ferrari, McLaren, Mercedes e BMW

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Cristiano Ronaldo voltou a chamar atenção fora dos gramados. O atacante do Al-Nassr compartilhou, na noite da última terça-feira (04), imagens de sua garagem nas redes sociais e revelou parte da coleção de carros de luxo que possui.

Segundo o jornal inglês The Sun, a frota do craque português está avaliada em cerca de 25,6 milhões de euros, o equivalente a aproximadamente R$ 150 milhões na cotação atual.

Nas fotos publicadas no Instagram, Cristiano aparece ao lado de cerca de dez veículos, incluindo modelos de edição limitada das principais montadoras de superesportivos do mundo.





Bugatti lidera coleção

Entre os destaques está a Bugatti Centodieci, considerada uma das joias da garagem do camisa 7. O modelo teve apenas 10 unidades produzidas em todo o mundo e custa cerca de 8 milhões de euros, sendo um dos carros mais exclusivos já fabricados pela marca francesa.

Além dela, Cristiano também possui uma Bugatti Chiron, avaliada em aproximadamente 2,5 milhões de euros, e uma Bugatti Veyron Super Sport, cujo valor gira em torno de 2 milhões de euros.

Ferraris raras também fazem parte da garagem

A Ferrari também ocupa espaço de destaque na coleção. Nas imagens divulgadas pelo jogador aparecem os modelos Daytona SP3, Monza SP1, 599 GTO e Purosangue.

O Monza SP1 chama atenção pelo visual diferenciado, com apenas um assento e motor de 810 cavalos de potência. Já a Ferrari Purosangue, primeiro SUV da fabricante italiana, está avaliada em cerca de R$ 2,3 milhões.

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McLaren e Mercedes completam a coleção

Outro destaque é o McLaren Speedtail, um carro que teve somente 106 unidades produzidas e custa mais de 2 milhões de euros.

Cristiano Ronaldo também possui um McLaren Senna, criado em homenagem ao tricampeão mundial de Fórmula 1 Ayrton Senna. O modelo teve produção limitada a 500 exemplares e é avaliado em cerca de 1,5 milhão de euros.

Fechando a lista está o Mercedes-AMG One, considerado um dos carros mais avançados da marca alemã. Com mais de 1.000 cavalos de potência, o veículo teve apenas 275 unidades fabricadas e custa aproximadamente 2,5 milhões de euros.

Presente do Al-Nassr

Além dos superesportivos, Cristiano Ronaldo também recebeu um carro de luxo desde que chegou ao futebol saudita. O Al-Nassr presenteou o atacante com um BMW XM Red Label, modelo avaliado em mais de R$ 1 milhão, que também faz parte de sua coleção.

Ao longo da carreira, o português se tornou conhecido pela paixão por automóveis de luxo e costuma ampliar sua garagem com modelos exclusivos, muitos deles produzidos em séries limitadas.