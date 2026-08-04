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Futebol Europeu | Notícia

Onde assistir e quando começam as principais ligas europeias em 2026/27

Confira quando começam Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1, além de onde assistir às competições no Brasil

Por Lucas Valle Publicado em 04/08/2026 às 12:29 | Atualizado em 04/08/2026 às 12:33
Jogadores das principais ligas da Europa
Jogadores das principais ligas da Europa - Instagram/ o.dembele7, Harrykane, Vinijr, Erling e lautaromartinez

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A temporada 2026/27 do futebol europeu está prestes a começar, e os torcedores brasileiros já podem se preparar para acompanhar as principais ligas do continente. Entre os destaques estão a Premier League, La Liga, Serie A Italiana, Bundesliga e Ligue 1, além de outras competições tradicionais, como a Liga Portugal e a Eredivisie.

As transmissões estarão distribuídas entre plataformas como ESPN, Disney+, CazéTV, SporTV, XSports, Canal GOAT e Jovem Pan, ampliando as opções para quem acompanha o futebol internacional.

Premier League (Inglaterra)

A Premier League será aberta no dia 21 de agosto, com o duelo entre Arsenal e Coventry City. A principal novidade da temporada é a entrada da CazéTV, que transmitirá um jogo por rodada após acordo com o Grupo Disney.

  • Onde assistir: ESPN, Disney+ e CazéTV (um jogo por rodada)

La Liga (Espanha)

A La Liga começa no dia 15 de agosto. Nesta temporada, a competição deixa a ESPN/Disney+ e passa a ter transmissão exclusiva da CazéTV no Brasil.

  • Onde assistir: CazéTV

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Serie A (Itália)

O Campeonato Italiano começa no dia 22 de agosto, com a atual campeã Inter de Milão estreando diante do Monza. Além da ESPN e Disney+, a competição também terá partidas exibidas pela CazéTV e pela XSports.

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  • Onde assistir: ESPN, Disney+, CazéTV e XSports

Bundesliga (Alemanha)

A Bundesliga será a última das cinco grandes ligas a começar. A estreia acontece no dia 28 de agosto, com Bayern de Munique x Stuttgart. O campeonato alemão segue como o mais acessível para o público brasileiro, com transmissões em diferentes plataformas.

  • Onde assistir: SporTV, XSports, CazéTV, Canal GOAT e Jovem Pan

Ligue 1 (França)

A Ligue 1 começa no dia 21 de agosto, com Olympique de Marselha x Strasbourg abrindo a temporada.

  • Onde assistir: CazéTV e XSports

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Outras ligas do futebol europeu

Liga Portugal

A temporada portuguesa será a primeira entre as principais ligas a começar. A estreia acontece no dia 7 de agosto, com Estoril x Famalicão.

  • Onde assistir: ESPN e Disney+ 

Eredivisie (Holanda)

O Campeonato Holandês terá início entre os dias 7 e 9 de agosto.

  • Onde assistir: ESPN e Disney+

Leia Também

Quando começam e onde assistir às ligas europeias

  • Premier League – 21 de agosto – ESPN, Disney+ e CazéTV
  • La Liga – 15 de agosto – CazéTV
  • Serie A Italiana – 22 de agosto – ESPN, Disney+, CazéTV e XSports
  • Ligue 1 – 21 de agosto – CazéTV e XSports
  • Bundesliga – 28 de agosto – SporTV, XSports, CazéTV, Canal GOAT e Jovem Pan
  • Liga Portugal – 7 de agosto – ESPN e Disney+
  • Eredivisie – entre 7 e 9 de agosto – ESPN e Disney+

Canais de transmissão das ligas europeias

As principais ligas do futebol europeu terão transmissão por diferentes plataformas de TV e streaming na temporada 2026/27. Confira onde assistir a cada canal:

  • ESPN – Canal de TV por assinatura que transmite partidas da Premier League, Serie A Italiana, Liga Portugal e Eredivisie.
  • Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas das competições com direitos da emissora.
  • CazéTV – Canal no YouTube com transmissões gratuitas da La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A Italiana e de uma partida por rodada da Premier League.
  • XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras. Transmite jogos da Ligue 1, Serie A Italiana e Bundesliga.
  • SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. Exibe partidas da Bundesliga.
  • Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de jogos da Bundesliga.
  • Jovem Pan – Emissora com transmissões da Bundesliga na TV aberta e também pelo YouTube.

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.