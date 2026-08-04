Onde assistir e quando começam as principais ligas europeias em 2026/27
Confira quando começam Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1, além de onde assistir às competições no Brasil
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A temporada 2026/27 do futebol europeu está prestes a começar, e os torcedores brasileiros já podem se preparar para acompanhar as principais ligas do continente. Entre os destaques estão a Premier League, La Liga, Serie A Italiana, Bundesliga e Ligue 1, além de outras competições tradicionais, como a Liga Portugal e a Eredivisie.
As transmissões estarão distribuídas entre plataformas como ESPN, Disney+, CazéTV, SporTV, XSports, Canal GOAT e Jovem Pan, ampliando as opções para quem acompanha o futebol internacional.
Premier League (Inglaterra)
A Premier League será aberta no dia 21 de agosto, com o duelo entre Arsenal e Coventry City. A principal novidade da temporada é a entrada da CazéTV, que transmitirá um jogo por rodada após acordo com o Grupo Disney.
- Onde assistir: ESPN, Disney+ e CazéTV (um jogo por rodada)
La Liga (Espanha)
A La Liga começa no dia 15 de agosto. Nesta temporada, a competição deixa a ESPN/Disney+ e passa a ter transmissão exclusiva da CazéTV no Brasil.
- Onde assistir: CazéTV
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Serie A (Itália)
O Campeonato Italiano começa no dia 22 de agosto, com a atual campeã Inter de Milão estreando diante do Monza. Além da ESPN e Disney+, a competição também terá partidas exibidas pela CazéTV e pela XSports.
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- Onde assistir: ESPN, Disney+, CazéTV e XSports
Bundesliga (Alemanha)
A Bundesliga será a última das cinco grandes ligas a começar. A estreia acontece no dia 28 de agosto, com Bayern de Munique x Stuttgart. O campeonato alemão segue como o mais acessível para o público brasileiro, com transmissões em diferentes plataformas.
- Onde assistir: SporTV, XSports, CazéTV, Canal GOAT e Jovem Pan
Ligue 1 (França)
A Ligue 1 começa no dia 21 de agosto, com Olympique de Marselha x Strasbourg abrindo a temporada.
- Onde assistir: CazéTV e XSports
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Outras ligas do futebol europeu
Liga Portugal
A temporada portuguesa será a primeira entre as principais ligas a começar. A estreia acontece no dia 7 de agosto, com Estoril x Famalicão.
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Eredivisie (Holanda)
O Campeonato Holandês terá início entre os dias 7 e 9 de agosto.
- Onde assistir: ESPN e Disney+
Quando começam e onde assistir às ligas europeias
- Premier League – 21 de agosto – ESPN, Disney+ e CazéTV
- La Liga – 15 de agosto – CazéTV
- Serie A Italiana – 22 de agosto – ESPN, Disney+, CazéTV e XSports
- Ligue 1 – 21 de agosto – CazéTV e XSports
- Bundesliga – 28 de agosto – SporTV, XSports, CazéTV, Canal GOAT e Jovem Pan
- Liga Portugal – 7 de agosto – ESPN e Disney+
- Eredivisie – entre 7 e 9 de agosto – ESPN e Disney+
Canais de transmissão das ligas europeias
As principais ligas do futebol europeu terão transmissão por diferentes plataformas de TV e streaming na temporada 2026/27. Confira onde assistir a cada canal:
- ESPN – Canal de TV por assinatura que transmite partidas da Premier League, Serie A Italiana, Liga Portugal e Eredivisie.
- Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas das competições com direitos da emissora.
- CazéTV – Canal no YouTube com transmissões gratuitas da La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A Italiana e de uma partida por rodada da Premier League.
- XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras. Transmite jogos da Ligue 1, Serie A Italiana e Bundesliga.
- SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. Exibe partidas da Bundesliga.
- Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de jogos da Bundesliga.
- Jovem Pan – Emissora com transmissões da Bundesliga na TV aberta e também pelo YouTube.