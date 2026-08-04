Onde assistir e quando começam as principais ligas europeias em 2026/27

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Confira quando começam Premier League, La Liga, Serie A, Bundesliga e Ligue 1, além de onde assistir às competições no Brasil

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A temporada 2026/27 do futebol europeu está prestes a começar, e os torcedores brasileiros já podem se preparar para acompanhar as principais ligas do continente. Entre os destaques estão a Premier League, La Liga, Serie A Italiana, Bundesliga e Ligue 1, além de outras competições tradicionais, como a Liga Portugal e a Eredivisie.

As transmissões estarão distribuídas entre plataformas como ESPN, Disney+, CazéTV, SporTV, XSports, Canal GOAT e Jovem Pan, ampliando as opções para quem acompanha o futebol internacional.

Premier League (Inglaterra)

A Premier League será aberta no dia 21 de agosto, com o duelo entre Arsenal e Coventry City. A principal novidade da temporada é a entrada da CazéTV, que transmitirá um jogo por rodada após acordo com o Grupo Disney.

Onde assistir: ESPN, Disney+ e CazéTV (um jogo por rodada)

La Liga (Espanha)

A La Liga começa no dia 15 de agosto. Nesta temporada, a competição deixa a ESPN/Disney+ e passa a ter transmissão exclusiva da CazéTV no Brasil.

Onde assistir: CazéTV

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Serie A (Itália)

O Campeonato Italiano começa no dia 22 de agosto, com a atual campeã Inter de Milão estreando diante do Monza. Além da ESPN e Disney+, a competição também terá partidas exibidas pela CazéTV e pela XSports.

Onde assistir: ESPN, Disney+, CazéTV e XSports

Bundesliga (Alemanha)

A Bundesliga será a última das cinco grandes ligas a começar. A estreia acontece no dia 28 de agosto, com Bayern de Munique x Stuttgart. O campeonato alemão segue como o mais acessível para o público brasileiro, com transmissões em diferentes plataformas.

Onde assistir: SporTV, XSports, CazéTV, Canal GOAT e Jovem Pan

Ligue 1 (França)

A Ligue 1 começa no dia 21 de agosto, com Olympique de Marselha x Strasbourg abrindo a temporada.

Onde assistir: CazéTV e XSports

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Outras ligas do futebol europeu



Liga Portugal

A temporada portuguesa será a primeira entre as principais ligas a começar. A estreia acontece no dia 7 de agosto, com Estoril x Famalicão.

Onde assistir: ESPN e Disney+

Eredivisie (Holanda)

O Campeonato Holandês terá início entre os dias 7 e 9 de agosto.

Onde assistir: ESPN e Disney+



Quando começam e onde assistir às ligas europeias



Premier League – 21 de agosto – ESPN, Disney+ e CazéTV

21 de agosto – ESPN, Disney+ e CazéTV La Liga – 15 de agosto – CazéTV

15 de agosto – CazéTV Serie A Italiana – 22 de agosto – ESPN, Disney+, CazéTV e XSports

22 de agosto – ESPN, Disney+, CazéTV e XSports Ligue 1 – 21 de agosto – CazéTV e XSports

21 de agosto – CazéTV e XSports Bundesliga – 28 de agosto – SporTV, XSports, CazéTV, Canal GOAT e Jovem Pan

28 de agosto – SporTV, XSports, CazéTV, Canal GOAT e Jovem Pan Liga Portugal – 7 de agosto – ESPN e Disney+



– 7 de agosto – ESPN e Disney+ Eredivisie – entre 7 e 9 de agosto – ESPN e Disney+



Canais de transmissão das ligas europeias



As principais ligas do futebol europeu terão transmissão por diferentes plataformas de TV e streaming na temporada 2026/27. Confira onde assistir a cada canal:

ESPN – Canal de TV por assinatura que transmite partidas da Premier League, Serie A Italiana, Liga Portugal e Eredivisie.



Canal de TV por assinatura que transmite partidas da Premier League, Serie A Italiana, Liga Portugal e Eredivisie. Disney+ – Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas das competições com direitos da emissora.



Plataforma de streaming da ESPN. É necessário ter uma assinatura ativa para acompanhar as partidas das competições com direitos da emissora. CazéTV – Canal no YouTube com transmissões gratuitas da La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A Italiana e de uma partida por rodada da Premier League.



Canal no YouTube com transmissões gratuitas da La Liga, Ligue 1, Bundesliga, Serie A Italiana e de uma partida por rodada da Premier League. XSports – Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras. Transmite jogos da Ligue 1, Serie A Italiana e Bundesliga.



Canal de TV aberta, disponível no canal 7.1 em diversas regiões, além de operadoras parceiras. Transmite jogos da Ligue 1, Serie A Italiana e Bundesliga. SporTV – Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. Exibe partidas da Bundesliga.



Canal esportivo do Grupo Globo disponível nas principais operadoras de TV por assinatura. Exibe partidas da Bundesliga. Canal GOAT Brazil – Canal no YouTube com transmissões gratuitas de jogos da Bundesliga.



Canal no YouTube com transmissões gratuitas de jogos da Bundesliga. Jovem Pan – Emissora com transmissões da Bundesliga na TV aberta e também pelo YouTube.

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