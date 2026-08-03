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Vinícius Jr vai para o Arsenal? Entenda a novela envolvendo o atacante do Real Madrid

Diferenças salariais e direitos de imagem travam a renovação do brasileiro, enquanto clubes acompanham o cenário no mercado; entenda

Por Thiago Seabra Publicado em 03/08/2026 às 13:46
Vini Jr, atacante do Real Madrid
Vini Jr, atacante do Real Madrid - Reprodução/ Instagram

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O futuro de Vinícius Júnior voltou a movimentar o mercado da bola. Com contrato válido até junho de 2027, o atacante brasileiro retornou a Madri após as férias e a disputa da Copa do Mundo para uma série de reuniões que podem definir sua permanência no Real Madrid.

Ao mesmo tempo em que negocia a renovação, o camisa 7 passou a ser alvo de especulações envolvendo o Arsenal, que acompanha a situação contratual do jogador.

Vinícius Jr vai para o Arsenal?

Até o momento, não existe um acordo entre Vinícius Júnior e o Arsenal.

O clube inglês aparece como o principal interessado caso a renovação com o Real Madrid não avance.

Segundo as informações divulgadas pelo jornal espanhol As, o técnico Mikel Arteta chegou a conversar diretamente com o atacante para apresentar o projeto esportivo do Arsenal, no qual o brasileiro teria papel de destaque.

Além disso, o clube londrino estaria disposto a oferecer um contrato que se tornaria o maior da história da equipe em termos salariais.

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Por que a renovação com o Real Madrid travou?

As negociações esbarram principalmente em questões financeiras.

Vinícius Júnior busca uma valorização salarial que o aproxime dos valores recebidos por Kylian Mbappé, além de um novo acordo envolvendo seus direitos de imagem.

Entre os pedidos apresentados pelo estafe do jogador estão:

  • salário anual de 20 milhões de euros (cerca de R$ 117 milhões);
  • maior participação sobre os direitos de imagem;
  • equiparação ao modelo contratual adotado por Mbappé.

Atualmente, Vinícius mantém contratos comerciais com 18 empresas globais, entre elas Nike, Apple, PlayStation e Dubai Tourism.

Qual é a posição do Real Madrid?

O Real Madrid mantém uma postura firme nas negociações.

Segundo as informações disponíveis, a diretoria não pretende aumentar a última proposta apresentada ao atacante. Internamente, existe a preocupação de resolver a situação antes que o vínculo entre em seu último ano de validade.

Caso não haja avanço nas conversas, o clube espanhol passou a considerar a possibilidade de negociar o jogador antes do fim do contrato para evitar uma saída sem compensação financeira.

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Outros clubes acompanham a situação?

Sim. Além do Arsenal, clubes do Oriente Médio também monitoram o cenário envolvendo Vinícius Júnior.

Enquanto isso, a Roc Nation Sports International, agência responsável pela carreira do atacante, divulgou uma nota oficial criticando informações que classificou como falsas sobre seus atletas.

Qual é a situação de Vinícius Jr no Real Madrid?

Apesar da indefinição contratual, Vinícius segue como um dos principais nomes do elenco merengue.

O brasileiro foi decisivo nas conquistas da Liga dos Campeões de 2021/22 e 2023/24, recebeu o prêmio The Best da Fifa em 2024 e terminou como vice da Bola de Ouro.

Na última temporada, no entanto, o atacante teria demonstrado insatisfação em alguns momentos sob o comando de Xabi Alonso, especialmente após substituições em partidas importantes.

Agora, o jogador iniciará os trabalhos com o técnico José Mourinho, enquanto o Real Madrid tenta chegar a um desfecho para uma das negociações mais importantes do elenco.

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Quando o Real Madrid volta a jogar?

Enquanto as conversas sobre a renovação seguem em andamento, o Real Madrid já tem compromissos marcados para agosto.

  • 12/08: Real Madrid x La Coruña (amistoso);
  • 16/08: Real Madrid x Schalke 04 (amistoso);
  • 22/08: Espanyol x Real Madrid (estreia na La Liga).

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.