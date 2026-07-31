Morre Franco Baresi, ídolo do Milan e campeão do mundo com a Itália, aos 66 anos

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Ex-capitão do Milan e campeão da Copa do Mundo de 1982, defensor construiu uma das carreiras mais vitoriosas da história do futebol

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O futebol mundial está de luto. O AC Milan confirmou na manhã desta sexta-feira (31) a morte de Franco Baresi, um dos maiores zagueiros da história do esporte, aos 66 anos.

Embora a causa da morte não tenha sido detalhada pelo clube, Baresi enfrentava um nódulo pulmonar diagnosticado em agosto de 2025. Desde então, passou por cirurgia e sessões de imunoterapia. Nos dias anteriores ao falecimento, havia sido internado após um agravamento do quadro clínico.

Franco Baresi dedicou toda a carreira ao Milan

Franco Baresi é lembrado como um dos maiores exemplos de one-club man do futebol. O defensor chegou às categorias de base do Milan aos 14 anos e atuou pela equipe principal entre 1977 e 1997, permanecendo no clube por duas décadas.

Durante esse período, seguiu no elenco inclusive nas temporadas em que o Milan disputou a segunda divisão italiana. Estreou profissionalmente aos 17 anos e assumiu a braçadeira de capitão aos 22.

Ao longo da carreira, disputou 719 partidas oficiais pelo clube, marca que posteriormente foi superada apenas por Paolo Maldini.

Títulos e conquistas pelo Milan

Baresi foi um dos pilares das equipes comandadas por Arrigo Sacchi e Fabio Capello, participando de um dos períodos mais vitoriosos da história do Milan.

6 Campeonatos Italianos ;

; 3 Ligas dos Campeões da UEFA ;

; 2 Copas Intercontinentais ;

; 3 Supercopas da UEFA ;

; 4 Supercopas da Itália.

Após sua aposentadoria, em 1997, o Milan decidiu aposentar a camisa número 6 em homenagem ao ex-capitão.

Imagem do banner de despedida do Milan para Baresi - Reprodução/ AC Milan

Carreira pela seleção italiana

Pela Itália, Franco Baresi disputou 81 partidas e participou de três campanhas históricas em Copas do Mundo.

Ele integrou o elenco campeão mundial em 1982, conquistou o terceiro lugar em 1990 e foi vice-campeão em 1994, tornando-se o único jogador a reunir medalhas de primeiro, segundo e terceiro lugar no torneio.

A final da Copa do Mundo de 1994 ficou marcada pela recuperação física do defensor. Apenas 25 dias após uma cirurgia no joelho, Baresi voltou para atuar durante os 120 minutos da decisão contra o Brasil.

A partida terminou empatada sem gols e foi decidida nos pênaltis, quando o zagueiro desperdiçou a primeira cobrança italiana.

Referência mundial na posição de líbero

Baresi foi reconhecido por transformar a função de líbero, destacando-se pela leitura tática, antecipação e organização da linha defensiva.

Entre as principais honrarias individuais da carreira, foi eleito pelos torcedores do Milan como o melhor jogador do século do clube, em 1999. Também integrou a lista FIFA 100 e faz parte do Hall da Fama do futebol italiano.

Da infância difícil ao reconhecimento mundial

Nascido em Bréscia, em 1960, Franco Baresi perdeu os pais ainda na infância. O Milan tornou-se o clube onde construiu toda a sua trajetória profissional.

Antes de chegar aos rossoneri, foi reprovado em testes na Internazionale por ser considerado franzino. O irmão, Giuseppe Baresi, seguiu carreira justamente na Inter, enquanto Franco escreveu sua história no rival.

Em entrevistas ao longo da carreira, o ex-zagueiro apontou Diego Maradona como o adversário mais difícil que enfrentou.

Homenagens após a morte

A morte de Franco Baresi provocou manifestações de diversas personalidades do futebol. Paolo Maldini lamentou a perda daquele que definiu como sua principal referência no Milan.

Gianluigi Buffon destacou que enfrentar Baresi foi uma lição sobre liderança e respeito dentro de campo. Javier Zanetti também prestou homenagem ao ex-zagueiro, classificando-o como uma bandeira do futebol italiano e inspiração para diferentes gerações.

Em nota oficial, o Milan afirmou que sua história "está em lágrimas" e ressaltou que a integridade, a liderança e os valores de Franco Baresi permanecerão para sempre ligados ao DNA do clube.

Nota oficial do AC Milan na íntegra:

"A História do Milan está em lágrimas pela partida de Franco Baresi. Seu exemplo e sua profundidade serão, para sempre como sua camisa número 6, parte integrante e fundamental do DNA e do caminho de todo o Club. As condolências que o AC Milan apresenta a toda a família de Franco Baresi são as mesmas que todo torcedor rossonero faz a si mesmo em uma hora tão dura.

A história inteira do AC Milan está em lágrimas após a morte de Franco Baresi. Seu exemplo e integridade ficarão gravados para sempre no DNA do Club, assim como sua icônica camisa número 6. As condolências que o AC Milan estende à família de Franco Baresi em um momento tão difícil são compartilhadas por todo Rossonero, que sente essa perda como sua própria."