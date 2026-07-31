Final da Copa do Mundo de 1994: atuação de Franco Baresi marcou decisão entre Brasil e Itália

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Falecimento do ex-capitão da Itália aos 66 anos faz torcedores relembrarem a decisão da Copa do Mundo vencida pelo Brasil nos pênaltis

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A morte de Franco Baresi, confirmada nesta sexta-feira (31), fez torcedores relembrarem um dos capítulos mais marcantes de sua trajetória: a final da Copa do Mundo de 1994, entre Brasil e Itália, nos Estados Unidos.

Capitão da seleção italiana, Baresi protagonizou uma recuperação considerada histórica ao voltar aos gramados apenas 25 dias após uma cirurgia no menisco. Mesmo sem estar nas condições físicas ideais, atuou durante os 120 minutos da decisão e liderou o sistema defensivo italiano diante da equipe comandada por Romário.

Como foi Brasil x Itália na final da Copa de 1994?

A decisão do Mundial terminou empatada por 0 a 0 no tempo regulamentar e na prorrogação. Apesar das oportunidades criadas pelas duas seleções, nenhuma conseguiu balançar as redes durante os 120 minutos.

O título foi definido na disputa por pênaltis, que terminou com o tetracampeonato da seleção brasileira, na primeira final de Copa do Mundo decidida nas penalidades.

Baresi voltou de cirurgia para disputar a decisão

Uma das histórias mais lembradas daquela final envolve justamente Franco Baresi.

O defensor passou por uma cirurgia no menisco menos de um mês antes da decisão, mas conseguiu acelerar a recuperação para atuar como titular e capitão da Itália.

Durante toda a partida, comandou a defesa italiana diante do ataque brasileiro, que tinha Romário como principal referência ofensiva.

O pênalti desperdiçado na decisão

Após o empate sem gols, Baresi foi o encarregado da primeira cobrança da Itália na disputa por pênaltis. O zagueiro acabou chutando por cima do gol.

Na sequência das cobranças, o Brasil confirmou a conquista do quarto título mundial, enquanto a Itália ficou com o vice-campeonato.

A trajetória de Baresi em Copas do Mundo

A final de 1994 foi o último jogo de Franco Baresi em Copas do Mundo. Antes disso, o defensor havia integrado o elenco campeão da Itália em 1982 e conquistado o terceiro lugar em 1990.

Com essa trajetória, tornou-se o único jogador a reunir medalhas de campeão, vice-campeão e terceiro colocado em Copas do Mundo. Ao todo, disputou 81 partidas pela seleção italiana.