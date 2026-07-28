Mercado do Real Madrid: veja todas as contratações, saídas e rumores para a temporada 2026/27
Clube merengue já anunciou quatro reforços, negocia novas contratações, definiu saídas e ainda avalia o futuro de jogadores como Endrick e Vini Jr
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O Real Madrid segue movimentando o mercado de transferências e promove uma das maiores reformulações do futebol europeu para a temporada 2026/27. Após uma campanha abaixo das expectativas, o clube apostou no retorno de José Mourinho, investiu pesado em reforços e ainda trabalha para fechar novas chegadas antes do início oficial da La Liga.
Até o momento, o time merengue já anunciou quatro reforços e tem negociações avançadas por outros nomes de peso. Ao mesmo tempo, jogadores deixaram o Santiago Bernabéu, enquanto jovens promessas e atletas com pouco espaço podem ser negociados.
Além das mudanças no elenco, o Real Madrid já iniciou sua pré-temporada e se prepara para a estreia no Campeonato Espanhol.
Contratações confirmadas
A principal novidade no banco de reservas é José Mourinho. O treinador português retornou ao clube após mais de uma década e será responsável por liderar a reformulação merengue.
Dentro de campo, o Real Madrid confirmou quatro reforços:
- Ibrahima Konaté (27 anos): chegou sem custos após encerrar seu vínculo com o Liverpool. O zagueiro assinou contrato após cinco temporadas no futebol inglês.
- Denzel Dumfries (30 anos): contratado junto à Inter de Milão por cerca de 20 milhões de euros (R$ 119 milhões). O lateral assinou até junho de 2030.
- Marc Cucurella (28 anos): campeão mundial com a Espanha em 2026, deixou o Chelsea em uma negociação que pode atingir 60 milhões de euros (R$ 330 milhões), sendo 55 milhões fixos e outros 5 milhões por metas. O vínculo vai até 2032.
- Bernardo Silva (31 anos): chegou sem custos após deixar o Manchester City. O português assinou contrato válido até 2028.
Diomandé e Rodri estão próximos
O Real Madrid também está perto de anunciar mais dois nomes para o elenco.
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O atacante marfinense Yan Diomandé, de apenas 19 anos, já tem acordo encaminhado. O jogador, que pertencia ao RB Leipzig, custará mais de 100 milhões de euros (R$ 578 milhões) e assinará contrato até 2031. O jovem ganhou destaque durante a Copa do Mundo de 2026 defendendo a Costa do Marfim.
Outro alvo é o volante Rodri, vencedor da Bola de Ouro e campeão mundial com a Espanha. O meia de 30 anos tem apenas mais um ano de contrato com o Manchester City, e a negociação gira entre 40 e 50 milhões de euros.
Saídas e jogadores negociáveis
A reformulação também passa pelas saídas. Alguns nomes importantes já encerraram seus ciclos no clube.
A reformulação do Real Madrid também passa pelas saídas. Alguns jogadores já deixaram o clube, outros têm negociações avançadas e há atletas com futuro indefinido. Veja a situação de cada um:
- Dani Carvajal: deixou o Real Madrid ao final da última temporada.
- David Alaba: também encerrou sua passagem pelo clube.
- Dani Ceballos: tem saída encaminhada por falta de espaço no elenco.
- Fran García: foi vendido ao Real Betis por cerca de 4 milhões de euros.
- Mario Martín: acertou transferência para o Getafe por 3,5 milhões de euros.
- César Palácios: tem acerto com o Fulham por 10 milhões de euros, além de 30% de uma futura venda permanecerem com o Real Madrid.
- Gonzalo García: tem saída encaminhada para o Fulham por 42 milhões de euros, além de 30% de uma futura venda permanecerem com o clube espanhol, segundo os jornais Marca e AS.
- Endrick: retornou de empréstimo ao Lyon. A imprensa espanhola chegou a cogitar uma nova transferência, mas a saída de Gonzalo García aumenta as chances de permanência do brasileiro no elenco.
- Raúl Asencio: aparece entre os atletas negociáveis e é avaliado em cerca de 20 milhões de euros.
- Franco Mastantuono: também pode ser negociado e tem valor de mercado estimado em 45 milhões de euros.
A concorrência no ataque do Real Madrid também aumentou com a chegada de reforços, o retorno de Rodrygo após lesão e a possível contratação de Yan Diomandé.
Vinicius Júnior vai sair para o Arsenal?
Um dos assuntos que mais movimentaram os bastidores foi a situação de Vinicius Júnior. O brasileiro recebeu sondagens do Arsenal e ainda não renovou seu contrato, que termina em junho de 2027.
Apesar das especulações, o jornal espanhol Marca informou que o clube inglês desistiu da contratação. A tendência é de que o camisa 7 permaneça no Santiago Bernabéu e assine um novo vínculo nos próximos meses.
Real Madrid já iniciou a pré-temporada
Enquanto o mercado segue esquentando cada vez mais, Mourinho aproveita a pré-temporada para observar o elenco.
O Real Madrid estreou vencendo o Alcorcón por 1 a 0, com gol de Daniel Yáñez, de pênalti. Na sequência, goleou o Leganés por 4 a 1, com gols de Federico Valverde, Gonzalo García, Franco Mastantuono e Pulido (contra). Naim García fez o gol do time visitante.
Alguns jogadores que disputaram a Copa do Mundo de 2026 ainda não retornaram aos treinamentos. Entre eles estão Vinicius Júnior, Endrick, Kylian Mbappé, Marc Cucurella, Ibrahima Konaté, Aurélien Tchouaméni, Jude Bellingham e Thibaut Courtois, que devem se reapresentar na primeira quinzena de agosto.
Próximos amistosos do Real Madrid
O clube ainda tem três amistosos confirmados antes do início da temporada:
- 1º de agosto – Real Madrid x Fiorentina (13h);
- 8 de agosto – Real Madrid x Ferencváros (14h);
- 12 de agosto – Real Madrid x Deportivo (16h);
- 16 de agosto - Schalke 04 x Real Madrid (12).
Quando o Real Madrid estreia na La Liga?
A estreia do Real Madrid no Campeonato Espanhol está marcada para o dia 22 de agosto, contra o Espanyol, no RCDE Stadium, em Barcelona.
A expectativa da torcida é que, até lá, Mourinho já tenha o elenco praticamente definido. Com reforços de peso, jovens promessas e possíveis novas contratações, o Real Madrid promete ser um dos protagonistas do futebol europeu na temporada 2026/27.