PSG vence a Supercopa da UEFA pela primeira vez; confira lista de campeões

Equipe francesa garantiu o título da competição após vencer decisão contra o Tottenham, nos pênaltis, após reação emocionante no tempo regulamentar

O PSG conquistou a Supercopa da UEFA 2025 em final disputada nesta quarta-feira (13), contra o Tottenham, no Friuli, em Údine, na Itália.

A equipe francesa garantiu o título na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Os Spurs chegaram a sair na frente, mas Lee Kang-in e Gonçalo Ramos garantiram o empate.

O título do clube parisiense representa a primeira conquista francesa na competição. O vencedor anterior havia sido o Real Madrid, maior vencedor do torneio.

Lista de campeões da Supercopa da UEFA