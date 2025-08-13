fechar
Futebol Europeu | Notícia

PSG vence a Supercopa da UEFA pela primeira vez; confira lista de campeões

Equipe francesa garantiu o título da competição após vencer decisão contra o Tottenham, nos pênaltis, após reação emocionante no tempo regulamentar

Por Luiz Antônio Sotero Publicado em 13/08/2025 às 18:41
Taça da Supercopa da UEFA
Taça da Supercopa da UEFA - Reprodução/ UEFA

O PSG conquistou a Supercopa da UEFA 2025 em final disputada nesta quarta-feira (13), contra o Tottenham, no Friuli, em Údine, na Itália.

A equipe francesa garantiu o título na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Os Spurs chegaram a sair na frente, mas Lee Kang-in e Gonçalo Ramos garantiram o empate.

O título do clube parisiense representa a primeira conquista francesa na competição. O vencedor anterior havia sido o Real Madrid, maior vencedor do torneio.

Leia Também

Lista de campeões da Supercopa da UEFA

  • Real Madrid – 6 títulos (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
  • Barcelona – 5 títulos (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
  • AC Milan – 5 títulos (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
  • Liverpool – 4 títulos (1977, 2001, 2005, 2019)
  • Atlético de Madrid – 3 títulos (2010, 2012, 2018)
  • Chelsea – 2 títulos (1998, 2021)
  • Bayern de Munique – 2 títulos (2013, 2020)
  • Ajax – 2 títulos (1973, 1995)
  • Anderlecht – 2 títulos (1976, 1978)
  • Valencia – 2 títulos (1980, 2004)
  • Juventus – 2 títulos (1984, 1996)
  • Dynamo Kyiv – 1 título (1975)
  • Nottingham Forest – 1 título (1979)
  • Aston Villa – 1 título (1982)
  • Aberdeen – 1 título (1983)
  • Steaua Bucuresti – 1 título (1986)
  • Porto – 1 título (1987)
  • Manchester United – 1 título (1991)
  • Mechelen – 1 título (1988)
  • Parma – 1 título (1993)
  • Lazio – 1 título (1999)
  • Galatasaray – 1 título (2000)
  • Sevilla – 1 título (2006)
  • Zenit – 1 título (2008)
  • Manchester City – 1 título (2023)
  • Paris Saint-Germain (PSG) – 1 título (2025)

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Leia também

Programação SBT hoje (13/08/25): PSG x Tottenham? Veja se emissora exibe a final da Supercopa da Uefa
Transmissão

Programação SBT hoje (13/08/25): PSG x Tottenham? Veja se emissora exibe a final da Supercopa da Uefa
Transmissão PSG x Tottenham ao vivo, online e grátis: confira onde assistir à final da Supercopa da UEFA
Futebol Internacional

Transmissão PSG x Tottenham ao vivo, online e grátis: confira onde assistir à final da Supercopa da UEFA

Compartilhe

Tags