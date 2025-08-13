Futebol Europeu | Notícia
PSG vence a Supercopa da UEFA pela primeira vez; confira lista de campeões
Equipe francesa garantiu o título da competição após vencer decisão contra o Tottenham, nos pênaltis, após reação emocionante no tempo regulamentar
O PSG conquistou a Supercopa da UEFA 2025 em final disputada nesta quarta-feira (13), contra o Tottenham, no Friuli, em Údine, na Itália.
A equipe francesa garantiu o título na disputa de pênaltis, após empate por 2 a 2 no tempo normal. Os Spurs chegaram a sair na frente, mas Lee Kang-in e Gonçalo Ramos garantiram o empate.
O título do clube parisiense representa a primeira conquista francesa na competição. O vencedor anterior havia sido o Real Madrid, maior vencedor do torneio.
Leia Também
Lista de campeões da Supercopa da UEFA
- Real Madrid – 6 títulos (2002, 2014, 2016, 2017, 2022, 2024)
- Barcelona – 5 títulos (1992, 1997, 2009, 2011, 2015)
- AC Milan – 5 títulos (1989, 1990, 1994, 2003, 2007)
- Liverpool – 4 títulos (1977, 2001, 2005, 2019)
- Atlético de Madrid – 3 títulos (2010, 2012, 2018)
- Chelsea – 2 títulos (1998, 2021)
- Bayern de Munique – 2 títulos (2013, 2020)
- Ajax – 2 títulos (1973, 1995)
- Anderlecht – 2 títulos (1976, 1978)
- Valencia – 2 títulos (1980, 2004)
- Juventus – 2 títulos (1984, 1996)
- Dynamo Kyiv – 1 título (1975)
- Nottingham Forest – 1 título (1979)
- Aston Villa – 1 título (1982)
- Aberdeen – 1 título (1983)
- Steaua Bucuresti – 1 título (1986)
- Porto – 1 título (1987)
- Manchester United – 1 título (1991)
- Mechelen – 1 título (1988)
- Parma – 1 título (1993)
- Lazio – 1 título (1999)
- Galatasaray – 1 título (2000)
- Sevilla – 1 título (2006)
- Zenit – 1 título (2008)
- Manchester City – 1 título (2023)
- Paris Saint-Germain (PSG) – 1 título (2025)