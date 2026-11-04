Real Madrid vira no fim e mantém 100%; Liverpool perde invencibilidade na Champions League

Espanhóis reagiram a duas desvantagens na Grécia e venceram no apagar das luzes. Reds cederam na Turquia e tropeçaram pela primeira vez.

por Davi Saboya
Real Madrid vira no fim e mantém 100%; Liverpool perde invencibilidade na Champions League
Lance do jogo entre Real Madrid x AEK Athens pela Champions League - Petros Giannakouris/Estadão Conteúdo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

Em uma rodada repleta de emoção e reviravoltas na Liga dos Campeões, o Real Madrid arrancou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o AEK Atenas, nesta quarta-feira (4), na Grécia, garantindo a manutenção do seu aproveitamento perfeito na competição. Já o Liverpool acabou surpreendido pelo Fenerbahçe na Turquia e conheceu a sua primeira derrota no torneio.

Leia Também

O duelo na Grécia começou movimentado, com o AEK surpreendendo os espanhóis logo aos dez minutos: Koita fez jogada individual e bateu forte para superar Courtois. O Real Madrid respondeu ainda no primeiro tempo, dominando as ações e empatando aos 31 minutos com um golaço de letra de Bellingham após cruzamento de Cucurella.

Na etapa complementar, o time grego voltou a ficar em vantagem aos 30 minutos, quando Koita serviu Pilo para fazer 2 a 1. A comemoração dos donos da casa, porém, durou pouco: no lance seguinte, Dumfries avançou pela direita e Mbappé deixou tudo igual.

Quando o empate parecia consolidado, Valverde acertou um belo chute de fora da área nos instantes finais, selando o 3 a 2. Com o resultado, o Real lidera com 12 pontos em quatro jogos, enquanto o AEK permanece com três.

Fenerbahçe surpreende e derruba o Liverpool

No outro confronto da noite, o Liverpool saiu na frente diante do Fenerbahçe aos 24 minutos da etapa inicial, com Nyoni aproveitando uma sobra na área para bater de primeira. A reação turca veio rapidamente: quatro minutos depois, Greenwood cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou Alisson, igualando o marcador.

No segundo tempo, Isak colocou os ingleses novamente em vantagem ao marcar de cabeça. No entanto, impulsionado pela torcida local, o Fenerbahçe buscou a virada na reta final.

Brown empatou aos 27 após confusão na área, e Muriqi acertou um remate preciso no canto para decretar a vitória turca por 3 a 2. O Liverpool estacionou nos nove pontos, enquanto o Fenerbahçe somou três pontos importantes e chegou aos cinco na tabela.

Outros jogos da Champions League

Além desses jogos, outros partidas agitaram a Champions League nesta quarta-feira (4): Porto 4 x 1 Napoli, Viking 4 x 1 Sabah, PSV 1 x 2 Club Brugge, Slavia Praga 1 x 2 Arsenal, Borussia Dortmund 2 x 1 Bétis, Lens 1 x 9 Como e RB Leipzing 2 x 3 Manchester City.

Vamos conversar no ZAP? Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Entre no canal do WhatsApp
Imagem de Davi Saboya

Davi Saboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

Siga Davi Saboya

Leia também