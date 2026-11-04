Real Madrid vira no fim e mantém 100%; Liverpool perde invencibilidade na Champions League
Espanhóis reagiram a duas desvantagens na Grécia e venceram no apagar das luzes. Reds cederam na Turquia e tropeçaram pela primeira vez.
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Em uma rodada repleta de emoção e reviravoltas na Liga dos Campeões, o Real Madrid arrancou uma vitória dramática por 3 a 2 sobre o AEK Atenas, nesta quarta-feira (4), na Grécia, garantindo a manutenção do seu aproveitamento perfeito na competição. Já o Liverpool acabou surpreendido pelo Fenerbahçe na Turquia e conheceu a sua primeira derrota no torneio.
O duelo na Grécia começou movimentado, com o AEK surpreendendo os espanhóis logo aos dez minutos: Koita fez jogada individual e bateu forte para superar Courtois. O Real Madrid respondeu ainda no primeiro tempo, dominando as ações e empatando aos 31 minutos com um golaço de letra de Bellingham após cruzamento de Cucurella.
Na etapa complementar, o time grego voltou a ficar em vantagem aos 30 minutos, quando Koita serviu Pilo para fazer 2 a 1. A comemoração dos donos da casa, porém, durou pouco: no lance seguinte, Dumfries avançou pela direita e Mbappé deixou tudo igual.
Quando o empate parecia consolidado, Valverde acertou um belo chute de fora da área nos instantes finais, selando o 3 a 2. Com o resultado, o Real lidera com 12 pontos em quatro jogos, enquanto o AEK permanece com três.
Fenerbahçe surpreende e derruba o Liverpool
No outro confronto da noite, o Liverpool saiu na frente diante do Fenerbahçe aos 24 minutos da etapa inicial, com Nyoni aproveitando uma sobra na área para bater de primeira. A reação turca veio rapidamente: quatro minutos depois, Greenwood cobrou falta, a bola desviou na barreira e enganou Alisson, igualando o marcador.
No segundo tempo, Isak colocou os ingleses novamente em vantagem ao marcar de cabeça. No entanto, impulsionado pela torcida local, o Fenerbahçe buscou a virada na reta final.
Brown empatou aos 27 após confusão na área, e Muriqi acertou um remate preciso no canto para decretar a vitória turca por 3 a 2. O Liverpool estacionou nos nove pontos, enquanto o Fenerbahçe somou três pontos importantes e chegou aos cinco na tabela.
Outros jogos da Champions League
Além desses jogos, outros partidas agitaram a Champions League nesta quarta-feira (4): Porto 4 x 1 Napoli, Viking 4 x 1 Sabah, PSV 1 x 2 Club Brugge, Slavia Praga 1 x 2 Arsenal, Borussia Dortmund 2 x 1 Bétis, Lens 1 x 9 Como e RB Leipzing 2 x 3 Manchester City.