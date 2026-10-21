Real Madrid goleia o Leipzig por 4 a 1 e segue 100% na Champions League

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A rodada da Liga dos Campeões da Europa foi recheada de jogos e teve o grande embate entre Bayern de Munique e Arsenal que acabou empatado

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Em noite de manutenção do aproveitamento perfeito na Champions League, o Real Madrid superou a resistência inicial do RB Leipzig, nesta quarta-feira (21) e aplicou uma goleada por 4 a 1 no Santiago Bernabéu, em duelo válido pela terceira rodada da fase de liga.

Com Vinicius Júnior mantido entre os titulares e Endrick acionado apenas na reta final, a equipe merengue contou com gols de Bernardo Silva, Arda Güler, Kylian Mbappé e Yan Diomande para selar o resultado, enquanto Gomis descontou para os alemães.

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Com o triunfo, a equipe comandada por José Mourinho chegou aos nove pontos, preservou os 100% de aproveitamento e se consolidou no grupo dos oito primeiros colocados, zona de classificação direta às oitavas de final. O Leipzig permanece com três pontos.

A escalação confirmou Vini Jr no comando de ataque, exatamente como antecipado por Mourinho. O treinador também havia indicado que daria minutos a Endrick, mas o jovem atacante brasileiro começou no banco e só entrou aos 43 minutos da etapa final, quando o placar já estava liquidado. Antes de deslanchar, o Real Madrid precisou superar um primeiro tempo equilibrado.

Outros jogos da Champions League

Nos outros jogos da rodada, Bayern de Munique e Arsenal protagonizaram um duelo bastante movimentado na Alemanha e ficaram no empate por 2 a 2, com Kane e Davies balançando as redes para os donos da casa, enquanto Eze e Rice garantiram a igualdade para os Gunners.

Em Milão, a Inter desencantou na competição ao bater o Shakhtar Donetsk por 1 a 0, contando com gol do brasileiro Carlos Augusto mesmo atuando com um jogador a menos após a expulsão de Bastoni.

Já na Itália, o Como, comandado por Cesc Fàbregas, surpreendeu ao aplicar uma goleada por 4 a 1 sobre o Manchester United, em noite inspirada do argentino Nico Paz, autor de dois gols e uma assistência. Fechando o dia de confrontos movimentados, o Galatasaray buscou uma grande vitória de virada por 4 a 2 sobre o Lille, em pleno solo francês.