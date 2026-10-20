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Champions League | Notícia

PSG e Liverpool vencem jogos eletrizantes e mantêm 100% na Champions League

Franceses superaram o Barcelona por 4 a 2 no Parque dos Príncipes, enquanto os ingleses buscaram virada por 4 a 3 sobre o Villarreal em Anfield

Por Davi Saboya Publicado em 20/10/2026 às 20:19 | Atualizado em 20/10/2026 às 20:23
Vitinha, autor de um dos gols da vitória do PSG sobre o Barcelona
Vitinha, autor de um dos gols da vitória do PSG sobre o Barcelona - Teresa Suarez/Estadão Conteúdo

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A terceira rodada da fase de liga da Champions League foi marcada por jogos movimentados e a manutenção dos 100% de aproveitamento de PSG e Liverpool. Os franceses derrotaram o Barcelona por 4x2 em Paris, enquanto os ingleses bateram o Villarreal de virada por 4x3 em Anfield. Ambas as equipes somam nove pontos, com vantagem do PSG no saldo de gols (9x6).

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No Parque dos Princes, o PSG construiu a vitória em um duelo intenso. Doué abriu o placar no primeiro tempo, mas Xavi Espart empatou para o Barça na etapa final. Lucas Hernández colocou os franceses novamente à frente, Yamal igualou para os espanhóis, mas Vitinha e Fabián Ruiz garantiram a vitória parisiense por 4x2.

O confronto também ficou marcado pelas saídas por lesão de Dembélé, Marquinhos e Kvaratskhelia pelo PSG, e de Dani Olmo pelo Barcelona.

Em Anfield, o Liverpool reagiu após sair perdendo por 2x0 para o Villarreal. Com gols de Mac Allister (duas vezes), Araújo e Wirtz, os donos da casa garantiram o triunfo por 4x3.

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Outros jogos da Champions League

Com hat-trick de Foden e gols de Anderson e Cherki, o Manchester City City aplicou goleada tranquila em casa por 5x1 sobre o AEK. Na Alemanha, Stuttgart e Atlético de Madrid ficaram no 1x1.

Os demais resultados do dia da rodada foram Roma 4x0 Slovan Bratislava, Napoli 4x3 Bodø/Glimt, Porto 0x1 PSV, Sabah 1x2 Borussia Dortmund e Fenerbahçe 2x2 Slavia Praga.

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Davi Saboya

dsaboya@ne10.com.br

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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