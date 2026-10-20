PSG e Liverpool vencem jogos eletrizantes e mantêm 100% na Champions League
Franceses superaram o Barcelona por 4 a 2 no Parque dos Príncipes, enquanto os ingleses buscaram virada por 4 a 3 sobre o Villarreal em Anfield
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A terceira rodada da fase de liga da Champions League foi marcada por jogos movimentados e a manutenção dos 100% de aproveitamento de PSG e Liverpool. Os franceses derrotaram o Barcelona por 4x2 em Paris, enquanto os ingleses bateram o Villarreal de virada por 4x3 em Anfield. Ambas as equipes somam nove pontos, com vantagem do PSG no saldo de gols (9x6).
No Parque dos Princes, o PSG construiu a vitória em um duelo intenso. Doué abriu o placar no primeiro tempo, mas Xavi Espart empatou para o Barça na etapa final. Lucas Hernández colocou os franceses novamente à frente, Yamal igualou para os espanhóis, mas Vitinha e Fabián Ruiz garantiram a vitória parisiense por 4x2.
O confronto também ficou marcado pelas saídas por lesão de Dembélé, Marquinhos e Kvaratskhelia pelo PSG, e de Dani Olmo pelo Barcelona.
Em Anfield, o Liverpool reagiu após sair perdendo por 2x0 para o Villarreal. Com gols de Mac Allister (duas vezes), Araújo e Wirtz, os donos da casa garantiram o triunfo por 4x3.
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Outros jogos da Champions League
Com hat-trick de Foden e gols de Anderson e Cherki, o Manchester City City aplicou goleada tranquila em casa por 5x1 sobre o AEK. Na Alemanha, Stuttgart e Atlético de Madrid ficaram no 1x1.
Os demais resultados do dia da rodada foram Roma 4x0 Slovan Bratislava, Napoli 4x3 Bodø/Glimt, Porto 0x1 PSV, Sabah 1x2 Borussia Dortmund e Fenerbahçe 2x2 Slavia Praga.