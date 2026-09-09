Classificação da Champions League: tabela atualizada, resultados da 1ª rodada e próximos jogos
Barcelona, PSG e outros favoritos largaram com vitórias, enquanto a rodada será concluída nesta quinta-feira com seis partidas
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A primeira rodada da fase de liga da Champions League começou com importantes resultados. Barcelona, PSG e outros favoritos largaram com vitória, enquanto algumas equipes ainda buscam os primeiros pontos na competição.
Porém a rodada ainda não terminou. Seis partidas serão disputadas nesta quinta-feira (10) e a classificação ainda sofrerá mudanças antes do início da segunda rodada.
PSG, Barcelona e City começam com vitória
O Paris Saint-Germain foi um dos grandes destaques da abertura da Champions. Jogando em casa, a equipe francesa venceu o Slovan Bratislava por 6 a 1 e iniciou a competição com uma das maiores goleadas da rodada.
O Barcelona também teve uma estreia positiva e bateu o Feyenoord por 5 a 1, no Camp Nou. O resultado colocou o time espanhol entre os primeiros colocados da classificação provisória.
Outro gigante que começou vencendo foi o Manchester City, que derrotou o Porto por 2 a 0, no Estádio do Dragão.
Também venceram na rodada o Real Madrid, que bateu a Internazionale por 2 a 1, o Liverpool, que derrotou o Atlético de Madrid pelo mesmo placar, e o Sporting, que fez 3 a 1 sobre o Galatasaray.
Classificação da Champions League
- Paris Saint-Germain – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 6 gols marcados – 1 sofrido – saldo +5
- Barcelona – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 5 gols marcados – 1 sofrido – saldo +4
- Sporting – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 1 sofrido – saldo +2
- Stuttgart – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 1 sofrido – saldo +2
- Manchester City – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 0 sofridos – saldo +2
- Aston Villa – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1
- Real Betis – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1
- Borussia Dortmund – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1
- Liverpool – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 1 sofrido – saldo +1
- Real Madrid – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 1 sofrido – saldo +1
- AEK Atenas – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 1 gol marcado – 0 sofridos – saldo +1
- Arsenal – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 1 gol marcado – 0 sofridos – saldo +1
- Bayern de Munique – 0 pontos – 0 jogos*
- Bodø/Glimt – 0 pontos – 0 jogos*
- Como – 0 pontos – 0 jogos*
- Fenerbahçe – 0 pontos – 0 jogos*
- Lens – 0 pontos – 0 jogos*
- Manchester United – 0 pontos – 0 jogos*
- PSV Eindhoven – 0 pontos – 0 jogos*
- RB Leipzig – 0 pontos – 0 jogos*
- Roma – 0 pontos – 0 jogos*
- Sabah – 0 pontos – 0 jogos*
- Shakhtar Donetsk – 0 pontos – 0 jogos*
- Slavia Praga – 0 pontos – 0 jogos*
- Club Brugge – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1
- Lille – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1
- Villarreal – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1
- Atlético de Madrid – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 2 sofridos – saldo -1
- Inter de Milão– 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 2 sofridos – saldo -1
- LASK Linz – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 1 sofrido – saldo -1
- Napoli – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 1 sofrido – saldo -1
- Galatasaray – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 3 sofridos – saldo -2
- Viking – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 3 sofridos – saldo -2
- Porto – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 2 sofridos – saldo -2
- Feyenoord – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 5 sofridos – saldo -4
- Slovan Bratislava – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 6 sofridos – saldo -5
*Ainda não jogaram na rodada
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- Azul: Classificação direta para as oitavas de final
- Verde: Classificação para os playoffs
A classificação acima é provisória, já que seis equipes ainda farão suas estreias na 1ª rodada.
Como funciona a classificação?
Depois das oito rodadas, os 36 clubes serão organizados em uma única tabela, de acordo com a pontuação conquistada.
- 1º ao 8º: classificação direta para as oitavas de final;
- 9º ao 24º: disputa dos playoffs da fase eliminatória;
- 25º ao 36º: eliminação da competição.
Nos playoffs, os times classificados entre a 9ª e a 24ª posição disputarão confrontos de ida e volta pelas oito vagas restantes nas oitavas de final.
A partir das oitavas, a Champions volta ao formato tradicional de mata-mata, com jogos de ida e volta até a semifinal. O critério de gol fora de casa não é utilizado.
Resultados da 1ª rodada
Terça-feira (8/09)
- Club Brugge 2 x 3 Aston Villa
- AEK Atenas 1 x 0 LASK Linz
- Porto 0 x 2 Manchester City
- Real Madrid 2 x 1 Inter de Milão
- Borussia Dortmund 3 x 2 Villarreal
- Lille 2 x 3 Real Betis
Quarta-feira (9/09)
- Barcelona 5 x 1 Feyenoord
- Stuttgart 3 x 1 Viking
- Napoli 0 x 1 Arsenal
- Liverpool 2 x 1 Atlético de Madrid
- PSG 6 x 1 Slovan Bratislava
- Sporting 3 x 1 Galatasaray
Quinta-feira (10/09)
- 13h45 – Fenerbahçe x Roma – Sükrü Saraçoglu
- 13h45 – PSV Eindhoven x Shakhtar Donetsk – PSV Stadion
- 16h – Bayern de Munique x Bodo/Glimt – Arena de Munique
- 16h – Manchester United x Sabah – Old Trafford
- 16h – Slavia Praga x Lens – Fortuna Arena
- 16h – Como x RB Leipzig – Giuseppe Sinigaglia
Próximos jogos da 2ª rodada
Terça-feira (13/10)
- 13h45 – Lens x Sporting
- 13h45 – Sabah x Slavia Praga
- 16h – Viking x Bayern de Munique
- 16h – Villarreal x Napoli
- 16h – Galatasaray x Barcelona
- 16h – Atlético de Madrid x Manchester United
- 16h – Arsenal x Lille
- 16h – Inter de Milão x Club Brugge
- 16h – RB Leipzig x PSV Eindhoven
Quarta-feira (14/10)
- 13h45 – LASK Linz x Liverpool
- 13h45 – Feyenoord x Como
- 16h – Manchester City x Paris Saint-Germain
- 16h – Roma x Real Madrid
- 16h – Aston Villa x Fenerbahçe
- 16h – Betis x Porto
- 16h – Bodø/Glimt x Borussia Dortmund
- 16h – Shakhtar Donetsk x AEK Atenas
- 16h – Slovan Bratislava x Stuttgart
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