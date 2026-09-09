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Classificação da Champions League: tabela atualizada, resultados da 1ª rodada e próximos jogos

Barcelona, PSG e outros favoritos largaram com vitórias, enquanto a rodada será concluída nesta quinta-feira com seis partidas

Por Lucas Valle Publicado em 10/09/2026 às 7:43
Ferran Torres marcou três gols na 1ª rodada da Champions League 2026/27
Ferran Torres marcou três gols na 1ª rodada da Champions League 2026/27 - Divulgação/PSG

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A primeira rodada da fase de liga da Champions League começou com importantes resultados. Barcelona, PSG e outros favoritos largaram com vitória, enquanto algumas equipes ainda buscam os primeiros pontos na competição.

Porém a rodada ainda não terminou. Seis partidas serão disputadas nesta quinta-feira (10) e a classificação ainda sofrerá mudanças antes do início da segunda rodada.

PSG, Barcelona e City começam com vitória 

O Paris Saint-Germain foi um dos grandes destaques da abertura da Champions. Jogando em casa, a equipe francesa venceu o Slovan Bratislava por 6 a 1 e iniciou a competição com uma das maiores goleadas da rodada.

O Barcelona também teve uma estreia positiva e bateu o Feyenoord por 5 a 1, no Camp Nou. O resultado colocou o time espanhol entre os primeiros colocados da classificação provisória.

Outro gigante que começou vencendo foi o Manchester City, que derrotou o Porto por 2 a 0, no Estádio do Dragão.

Também venceram na rodada o Real Madrid, que bateu a Internazionale por 2 a 1, o Liverpool, que derrotou o Atlético de Madrid pelo mesmo placar, e o Sporting, que fez 3 a 1 sobre o Galatasaray.

Classificação da Champions League

  1. Paris Saint-Germain – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 6 gols marcados – 1 sofrido – saldo +5
  2. Barcelona – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 5 gols marcados – 1 sofrido – saldo +4
  3. Sporting – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 1 sofrido – saldo +2
  4. Stuttgart – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 1 sofrido – saldo +2
  5. Manchester City – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 0 sofridos – saldo +2
  6. Aston Villa – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1
  7. Real Betis – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1
  8. Borussia Dortmund – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1
  9. Liverpool – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 1 sofrido – saldo +1
  10. Real Madrid – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 1 sofrido – saldo +1
  11. AEK Atenas – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 1 gol marcado – 0 sofridos – saldo +1
  12. Arsenal – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 1 gol marcado – 0 sofridos – saldo +1
  13. Bayern de Munique – 0 pontos – 0 jogos*
  14. Bodø/Glimt – 0 pontos – 0 jogos*
  15. Como – 0 pontos – 0 jogos*
  16. Fenerbahçe – 0 pontos – 0 jogos*
  17. Lens – 0 pontos – 0 jogos*
  18. Manchester United – 0 pontos – 0 jogos*
  19. PSV Eindhoven – 0 pontos – 0 jogos*
  20. RB Leipzig – 0 pontos – 0 jogos*
  21. Roma – 0 pontos – 0 jogos*
  22. Sabah – 0 pontos – 0 jogos*
  23. Shakhtar Donetsk – 0 pontos – 0 jogos*
  24. Slavia Praga – 0 pontos – 0 jogos*
  25. Club Brugge – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1
  26. Lille – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1
  27. Villarreal – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1
  28. Atlético de Madrid – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 2 sofridos – saldo -1
  29. Inter de Milão– 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 2 sofridos – saldo -1
  30. LASK Linz – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 1 sofrido – saldo -1
  31. Napoli – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 1 sofrido – saldo -1
  32. Galatasaray – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 3 sofridos – saldo -2
  33. Viking – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 3 sofridos – saldo -2
  34. Porto – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 2 sofridos – saldo -2
  35. Feyenoord – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 5 sofridos – saldo -4
  36. Slovan Bratislava – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 6 sofridos – saldo -5

*Ainda não jogaram na rodada

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  • Azul: Classificação direta para as oitavas de final
  • Verde: Classificação para os playoffs

A classificação acima é provisória, já que seis equipes ainda farão suas estreias na 1ª rodada.

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Como funciona a classificação?

Depois das oito rodadas, os 36 clubes serão organizados em uma única tabela, de acordo com a pontuação conquistada.

  • 1º ao 8º: classificação direta para as oitavas de final;
  • 9º ao 24º: disputa dos playoffs da fase eliminatória;
  • 25º ao 36º: eliminação da competição.

Nos playoffs, os times classificados entre a 9ª e a 24ª posição disputarão confrontos de ida e volta pelas oito vagas restantes nas oitavas de final.

A partir das oitavas, a Champions volta ao formato tradicional de mata-mata, com jogos de ida e volta até a semifinal. O critério de gol fora de casa não é utilizado.

Resultados da 1ª rodada

 

Terça-feira (8/09)

  • Club Brugge 2 x 3 Aston Villa
  • AEK Atenas 1 x 0 LASK Linz
  • Porto 0 x 2 Manchester City
  • Real Madrid 2 x 1 Inter de Milão
  • Borussia Dortmund 3 x 2 Villarreal
  • Lille 2 x 3 Real Betis

Quarta-feira (9/09)

  • Barcelona 5 x 1 Feyenoord
  • Stuttgart 3 x 1 Viking
  • Napoli 0 x 1 Arsenal
  • Liverpool 2 x 1 Atlético de Madrid
  • PSG 6 x 1 Slovan Bratislava
  • Sporting 3 x 1 Galatasaray

Quinta-feira (10/09)

  • 13h45 – Fenerbahçe x Roma – Sükrü Saraçoglu
  • 13h45 – PSV Eindhoven x Shakhtar Donetsk – PSV Stadion
  • 16h – Bayern de Munique x Bodo/Glimt – Arena de Munique
  • 16h – Manchester United x Sabah – Old Trafford
  • 16h – Slavia Praga x Lens – Fortuna Arena
  • 16h – Como x RB Leipzig – Giuseppe Sinigaglia

Próximos jogos da 2ª rodada

Terça-feira (13/10)

  • 13h45 – Lens x Sporting
  • 13h45 – Sabah x Slavia Praga
  • 16h – Viking x Bayern de Munique
  • 16h – Villarreal x Napoli
  • 16h – Galatasaray x Barcelona
  • 16h – Atlético de Madrid x Manchester United
  • 16h – Arsenal x Lille
  • 16h – Inter de Milão x Club Brugge
  • 16h – RB Leipzig x PSV Eindhoven

Quarta-feira (14/10)

  • 13h45 – LASK Linz x Liverpool
  • 13h45 – Feyenoord x Como
  • 16h – Manchester City x Paris Saint-Germain
  • 16h – Roma x Real Madrid
  • 16h – Aston Villa x Fenerbahçe
  • 16h – Betis x Porto
  • 16h – Bodø/Glimt x Borussia Dortmund
  • 16h – Shakhtar Donetsk x AEK Atenas
  • 16h – Slovan Bratislava x Stuttgart

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.