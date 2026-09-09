Classificação da Champions League: tabela atualizada, resultados da 1ª rodada e próximos jogos

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Barcelona, PSG e outros favoritos largaram com vitórias, enquanto a rodada será concluída nesta quinta-feira com seis partidas

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A primeira rodada da fase de liga da Champions League começou com importantes resultados. Barcelona, PSG e outros favoritos largaram com vitória, enquanto algumas equipes ainda buscam os primeiros pontos na competição.

Porém a rodada ainda não terminou. Seis partidas serão disputadas nesta quinta-feira (10) e a classificação ainda sofrerá mudanças antes do início da segunda rodada.

PSG, Barcelona e City começam com vitória

O Paris Saint-Germain foi um dos grandes destaques da abertura da Champions. Jogando em casa, a equipe francesa venceu o Slovan Bratislava por 6 a 1 e iniciou a competição com uma das maiores goleadas da rodada.

O Barcelona também teve uma estreia positiva e bateu o Feyenoord por 5 a 1, no Camp Nou. O resultado colocou o time espanhol entre os primeiros colocados da classificação provisória.

Outro gigante que começou vencendo foi o Manchester City, que derrotou o Porto por 2 a 0, no Estádio do Dragão.

Também venceram na rodada o Real Madrid, que bateu a Internazionale por 2 a 1, o Liverpool, que derrotou o Atlético de Madrid pelo mesmo placar, e o Sporting, que fez 3 a 1 sobre o Galatasaray.

Classificação da Champions League

Paris Saint-Germain – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 6 gols marcados – 1 sofrido – saldo +5 Barcelona – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 5 gols marcados – 1 sofrido – saldo +4 Sporting – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 1 sofrido – saldo +2 Stuttgart – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 1 sofrido – saldo +2 Manchester City – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 0 sofridos – saldo +2 Aston Villa – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1 Real Betis – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1 Borussia Dortmund – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 3 gols marcados – 2 sofridos – saldo +1 Liverpool – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 1 sofrido – saldo +1 Real Madrid – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 2 gols marcados – 1 sofrido – saldo +1 AEK Atenas – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 1 gol marcado – 0 sofridos – saldo +1 Arsenal – 3 pontos – 1 jogo – 1 vitória – 1 gol marcado – 0 sofridos – saldo +1 Bayern de Munique – 0 pontos – 0 jogos* Bodø/Glimt – 0 pontos – 0 jogos* Como – 0 pontos – 0 jogos* Fenerbahçe – 0 pontos – 0 jogos* Lens – 0 pontos – 0 jogos* Manchester United – 0 pontos – 0 jogos* PSV Eindhoven – 0 pontos – 0 jogos* RB Leipzig – 0 pontos – 0 jogos* Roma – 0 pontos – 0 jogos* Sabah – 0 pontos – 0 jogos* Shakhtar Donetsk – 0 pontos – 0 jogos* Slavia Praga – 0 pontos – 0 jogos* Club Brugge – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1 Lille – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1 Villarreal – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 2 gols marcados – 3 sofridos – saldo -1 Atlético de Madrid – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 2 sofridos – saldo -1 Inter de Milão– 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 2 sofridos – saldo -1 LASK Linz – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 1 sofrido – saldo -1 Napoli – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 1 sofrido – saldo -1 Galatasaray – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 3 sofridos – saldo -2 Viking – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 3 sofridos – saldo -2 Porto – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 0 gols marcados – 2 sofridos – saldo -2 Feyenoord – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 5 sofridos – saldo -4 Slovan Bratislava – 0 pontos – 1 jogo – 0 vitórias – 0 empates – 1 derrota – 1 gol marcado – 6 sofridos – saldo -5

*Ainda não jogaram na rodada

Azul: Classificação direta para as oitavas de final

Verde: Classificação para os playoffs

A classificação acima é provisória, já que seis equipes ainda farão suas estreias na 1ª rodada.

Como funciona a classificação?

Depois das oito rodadas, os 36 clubes serão organizados em uma única tabela, de acordo com a pontuação conquistada.

1º ao 8º: classificação direta para as oitavas de final;

classificação direta para as oitavas de final; 9º ao 24º: disputa dos playoffs da fase eliminatória;

disputa dos playoffs da fase eliminatória; 25º ao 36º: eliminação da competição.

Nos playoffs, os times classificados entre a 9ª e a 24ª posição disputarão confrontos de ida e volta pelas oito vagas restantes nas oitavas de final.

A partir das oitavas, a Champions volta ao formato tradicional de mata-mata, com jogos de ida e volta até a semifinal. O critério de gol fora de casa não é utilizado.

Resultados da 1ª rodada

Terça-feira (8/09)

Club Brugge 2 x 3 Aston Villa

AEK Atenas 1 x 0 LASK Linz

x 0 LASK Linz Porto 0 x 2 Manchester City

Real Madrid 2 x 1 Inter de Milão

x 1 Inter de Milão Borussia Dortmund 3 x 2 Villarreal

x 2 Villarreal Lille 2 x 3 Real Betis

Quarta-feira (9/09)

Barcelona 5 x 1 Feyenoord

x 1 Feyenoord Stuttgart 3 x 1 Viking

x 1 Viking Napoli 0 x 1 Arsenal

Liverpool 2 x 1 Atlético de Madrid

x 1 Atlético de Madrid PSG 6 x 1 Slovan Bratislava

x 1 Slovan Bratislava Sporting 3 x 1 Galatasaray

Quinta-feira (10/09)

13h45 – Fenerbahçe x Roma – Sükrü Saraçoglu

13h45 – PSV Eindhoven x Shakhtar Donetsk – PSV Stadion

16h – Bayern de Munique x Bodo/Glimt – Arena de Munique

16h – Manchester United x Sabah – Old Trafford

16h – Slavia Praga x Lens – Fortuna Arena

16h – Como x RB Leipzig – Giuseppe Sinigaglia

Próximos jogos da 2ª rodada

Terça-feira (13/10)

13h45 – Lens x Sporting

13h45 – Sabah x Slavia Praga

16h – Viking x Bayern de Munique

16h – Villarreal x Napoli

16h – Galatasaray x Barcelona

16h – Atlético de Madrid x Manchester United

16h – Arsenal x Lille

16h – Inter de Milão x Club Brugge

16h – RB Leipzig x PSV Eindhoven

Quarta-feira (14/10)

13h45 – LASK Linz x Liverpool

13h45 – Feyenoord x Como

16h – Manchester City x Paris Saint-Germain

16h – Roma x Real Madrid

16h – Aston Villa x Fenerbahçe

16h – Betis x Porto

16h – Bodø/Glimt x Borussia Dortmund

16h – Shakhtar Donetsk x AEK Atenas

16h – Slovan Bratislava x Stuttgart

Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!