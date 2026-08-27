Sorteio da Champions League 2026/27: veja resultados dos confrontos e datas
Sorteio desta quinta-feira define os oito adversários de cada um dos 36 clubes da fase de liga da Champions League 2026/27; saiba mais
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O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 será realizado nesta quinta-feira (27), em Nyon, na Suíça. O evento definirá os oito adversários de cada um dos 36 clubes classificados para a principal competição de clubes do futebol europeu.
A cerimônia está marcada para as 14h, no horário de Brasília. No Brasil, a transmissão ao vivo terá início a partir das 13h, pelos canais TNT Sports e pelo serviço de streaming HBO Max.
Com o fim dos playoffs qualificatórios, os últimos participantes da fase principal foram definidos. AEK Atenas, Fenerbahçe, Slovan Bratislava e Viking FK completaram a lista dos 36 times que disputarão a fase de liga.
Resultado do sorteio da Champions League 26-27
Jogos das equipes do Pote 1
Real Madrid
- Inter — casa
- Arsenal — fora
- PSV — casa
- Roma — fora
- RB Leipzig — casa
- Shakhtar — fora
- LASK — casa
- AEK Atenas — fora
Manchester City
- Paris Saint-Germain — casa
- Barcelona — fora
- Sporting — casa
- Porto — fora
- Napoli — casa
- RB Leipzig — fora
- AEK Atenas — casa
- Lens — fora
Inter de Milão
- Liverpool — casa
- Real Madrid — fora
- Club Brugge — casa
- Borussia Dortmund — fora
- Shakhtar Donetsk — casa
- Feyenoord — fora
- Stuttgart — casa
- Slovan Bratislava — fora
Barcelona
- Manchester City — casa
- Paris Saint-Germain — fora
- Aston Villa — casa
- Sporting CP — fora
- Feyenoord — casa
- Galatasaray — fora
- Como — casa
- Sabah — fora
Atlético de Madrid
- Bayern de Munique — casa
- Liverpool — fora
- Manchester United — casa
- PSV — fora
- Fenerbahçe — casa
- Bodø/Glimt — fora
- Viking — casa
- Stuttgart — fora
PSG
- Barcelona — casa
- Manchester City — fora
- Roma — casa
- Aston Villa — fora
- Galatasaray — casa
- Villarreal — fora
- Slovan Bratislava — casa
- Como — fora
Liverpool
- Atlético de Madrid — casa
- Inter — fora
- Porto — casa
- Club Brugge — fora
- Villarreal — casa
- Fenerbahçe — fora
- Lens — casa
- LASK — fora
Arsenal
- Real Madrid — casa
- Bayern de Munique — fora
- Borussia Dortmund — casa
- Real Betis — fora
- Lille — casa
- Napoli — fora
- Sabah — casa
- Slavia Praga — fora
Bayern de Munique
- Arsenal — casa
- Atlético de Madrid — fora
- Real Betis — casa
- Manchester United — fora
- Bodø/Glimt — casa
- Lille — fora
- Slavia Praga — casa
- Viking — fora
Em atualização...
Como funciona o sorteio da Champions League?
A Champions League mantém o formato de fase de liga com uma tabela única, sem a divisão tradicional em grupos.
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Os 36 participantes foram separados em quatro potes, com nove equipes em cada um. A distribuição leva em consideração o coeficiente dos clubes nas competições europeias.
Cada equipe disputará oito partidas na primeira fase. O sorteio definirá dois adversários de cada um dos quatro potes.
- Dois adversários do pote 1;
- Dois adversários do pote 2;
- Dois adversários do pote 3;
- Dois adversários do pote 4.
Os clubes jogarão quatro partidas em casa e quatro fora. Dentro de cada pote, um dos confrontos será como mandante e o outro como visitante.
O regulamento também impede confrontos entre equipes da mesma federação nacional nesta fase. Além disso, nenhum clube poderá enfrentar mais de dois adversários de um mesmo país.
Por causa da quantidade de combinações e restrições, o processo contará com auxílio de um software, responsável por definir automaticamente os adversários e os mandos após a retirada das equipes.
Quais são os potes do sorteio da Champions?
Pote 1
- Paris Saint-Germain
- Bayern de Munique
- Real Madrid
- Liverpool
- Inter de Milão
- Manchester City
- Arsenal
- Barcelona
- Atlético de Madrid
Pote 2
- Borussia Dortmund
- Roma
- Sporting
- Aston Villa
- Porto
- Manchester United
- Club Brugge
- Real Betis
- PSV
Pote 3
- Feyenoord
- Lille
- Bodo/Glimt
- Napoli
- RB Leipzig
- Villarreal
- Fenerbahçe
- Shakhtar Donetsk
- Galatasaray
Pote 4
- Slavia Praga
- Slovan Bratislava
- Stuttgart
- AEK Atenas
- LASK Linz
- Como
- Lens
- Viking
- Sabah
Quando começam os jogos da Champions League?
A fase de liga terá oito rodadas entre setembro de 2026 e janeiro de 2027. Confira as datas previstas:
- 1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026
- 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
- 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
- 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
- 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
- 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
- 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027
- 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027
Como será a classificação para o mata-mata?
Ao fim das oito rodadas da fase de liga, os clubes serão classificados em uma tabela única com 36 participantes.
- 1º ao 8º lugar: classificação direta para as oitavas de final;
- 9º ao 24º lugar: disputa dos playoffs por uma vaga nas oitavas;
- 25º ao 36º lugar: eliminação da competição.
Os playoffs serão disputados em fevereiro de 2027. A partir das oitavas de final, a Champions League seguirá com confrontos eliminatórios até a decisão.
Datas do mata-mata e da final da Champions League
- Playoffs: 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027
- Oitavas de final: 9/10 e 16/17 de março de 2027
- Quartas de final: 6/7 e 13/14 de abril de 2027
- Semifinais: 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027
- Final: 5 de junho de 2027
A decisão da Champions League 2026/27 será disputada em jogo único no Estádio Metropolitano, em Madri.