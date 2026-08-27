Sorteio da Champions League 2026/27: veja resultados dos confrontos e datas

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Sorteio desta quinta-feira define os oito adversários de cada um dos 36 clubes da fase de liga da Champions League 2026/27; saiba mais

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O sorteio da fase de liga da Champions League 2026/27 será realizado nesta quinta-feira (27), em Nyon, na Suíça. O evento definirá os oito adversários de cada um dos 36 clubes classificados para a principal competição de clubes do futebol europeu.

A cerimônia está marcada para as 14h, no horário de Brasília. No Brasil, a transmissão ao vivo terá início a partir das 13h, pelos canais TNT Sports e pelo serviço de streaming HBO Max.

Com o fim dos playoffs qualificatórios, os últimos participantes da fase principal foram definidos. AEK Atenas, Fenerbahçe, Slovan Bratislava e Viking FK completaram a lista dos 36 times que disputarão a fase de liga.

Resultado do sorteio da Champions League 26-27

Jogos das equipes do Pote 1

Real Madrid

Inter — casa

Arsenal — fora

PSV — casa

Roma — fora

RB Leipzig — casa

Shakhtar — fora

LASK — casa

AEK Atenas — fora

Manchester City

Paris Saint-Germain — casa

Barcelona — fora

Sporting — casa

Porto — fora

Napoli — casa

RB Leipzig — fora

AEK Atenas — casa

Lens — fora

Inter de Milão

Liverpool — casa

Real Madrid — fora

Club Brugge — casa

Borussia Dortmund — fora

Shakhtar Donetsk — casa

Feyenoord — fora

Stuttgart — casa

Slovan Bratislava — fora

Barcelona

Manchester City — casa

Paris Saint-Germain — fora

Aston Villa — casa

Sporting CP — fora

Feyenoord — casa

Galatasaray — fora

Como — casa

Sabah — fora

Atlético de Madrid

Bayern de Munique — casa

Liverpool — fora

Manchester United — casa

PSV — fora

Fenerbahçe — casa

Bodø/Glimt — fora

Viking — casa

Stuttgart — fora

PSG

Barcelona — casa

Manchester City — fora

Roma — casa

Aston Villa — fora

Galatasaray — casa

Villarreal — fora

Slovan Bratislava — casa

Como — fora

Liverpool

Atlético de Madrid — casa

Inter — fora

Porto — casa

Club Brugge — fora

Villarreal — casa

Fenerbahçe — fora

Lens — casa

LASK — fora

Arsenal

Real Madrid — casa

Bayern de Munique — fora

Borussia Dortmund — casa

Real Betis — fora

Lille — casa

Napoli — fora

Sabah — casa

Slavia Praga — fora

Bayern de Munique

Arsenal — casa

Atlético de Madrid — fora

Real Betis — casa

Manchester United — fora

Bodø/Glimt — casa

Lille — fora

Slavia Praga — casa

Viking — fora

Em atualização...



Como funciona o sorteio da Champions League?

A Champions League mantém o formato de fase de liga com uma tabela única, sem a divisão tradicional em grupos.

Os 36 participantes foram separados em quatro potes, com nove equipes em cada um. A distribuição leva em consideração o coeficiente dos clubes nas competições europeias.

Cada equipe disputará oito partidas na primeira fase. O sorteio definirá dois adversários de cada um dos quatro potes.

Dois adversários do pote 1;

Dois adversários do pote 2;

Dois adversários do pote 3;

Dois adversários do pote 4.

Os clubes jogarão quatro partidas em casa e quatro fora. Dentro de cada pote, um dos confrontos será como mandante e o outro como visitante.

O regulamento também impede confrontos entre equipes da mesma federação nacional nesta fase. Além disso, nenhum clube poderá enfrentar mais de dois adversários de um mesmo país.

Por causa da quantidade de combinações e restrições, o processo contará com auxílio de um software, responsável por definir automaticamente os adversários e os mandos após a retirada das equipes.

Quais são os potes do sorteio da Champions?

Pote 1

Paris Saint-Germain

Bayern de Munique

Real Madrid

Liverpool

Inter de Milão

Manchester City

Arsenal

Barcelona

Atlético de Madrid

Pote 2

Borussia Dortmund

Roma

Sporting

Aston Villa

Porto

Manchester United

Club Brugge

Real Betis

PSV

Pote 3

Feyenoord

Lille

Bodo/Glimt

Napoli

RB Leipzig

Villarreal

Fenerbahçe

Shakhtar Donetsk

Galatasaray

Pote 4

Slavia Praga

Slovan Bratislava

Stuttgart

AEK Atenas

LASK Linz

Como

Lens

Viking

Sabah

Quando começam os jogos da Champions League?

A fase de liga terá oito rodadas entre setembro de 2026 e janeiro de 2027. Confira as datas previstas:

1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026

8 e 9 de setembro de 2026 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026

13 e 14 de outubro de 2026 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026

20 e 21 de outubro de 2026 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026

3 e 4 de novembro de 2026 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026

24 e 25 de novembro de 2026 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026

8 e 9 de dezembro de 2026 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027

19 e 20 de janeiro de 2027 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027

Como será a classificação para o mata-mata?

Ao fim das oito rodadas da fase de liga, os clubes serão classificados em uma tabela única com 36 participantes.

1º ao 8º lugar: classificação direta para as oitavas de final;

classificação direta para as oitavas de final; 9º ao 24º lugar: disputa dos playoffs por uma vaga nas oitavas;

disputa dos playoffs por uma vaga nas oitavas; 25º ao 36º lugar: eliminação da competição.

Os playoffs serão disputados em fevereiro de 2027. A partir das oitavas de final, a Champions League seguirá com confrontos eliminatórios até a decisão.

Datas do mata-mata e da final da Champions League

Playoffs: 16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027

16/17 e 23/24 de fevereiro de 2027 Oitavas de final: 9/10 e 16/17 de março de 2027

9/10 e 16/17 de março de 2027 Quartas de final: 6/7 e 13/14 de abril de 2027

6/7 e 13/14 de abril de 2027 Semifinais: 27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027

27/28 de abril e 4/5 de maio de 2027 Final: 5 de junho de 2027

A decisão da Champions League 2026/27 será disputada em jogo único no Estádio Metropolitano, em Madri.