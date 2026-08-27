Jogos do Real Madrid na Champions 2026/27: veja todos os adversários e mandos
Real Madrid enfrentará oito adversários na fase de liga, com quatro jogos no Santiago Bernabéu e outros quatro como visitante; confira
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O Real Madrid já conhece os oito adversários que enfrentará na fase de liga da Champions League 2026/27. O sorteio da competição definiu o caminho do clube espanhol na primeira etapa do torneio, que será disputada entre setembro de 2026 e janeiro de 2027.
Entre os principais confrontos do Real Madrid estão os duelos contra Inter de Milão, Arsenal, Roma e RB Leipzig. A equipe também terá compromissos contra PSV, Shakhtar, LASK e AEK Atenas.
Ao todo, o time espanhol fará quatro partidas como mandante e quatro como visitante. Os jogos serão distribuídos ao longo das oito rodadas da fase de liga.
Jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27
Confira todos os adversários do Real Madrid na primeira fase da competição:
- Real Madrid x Inter de Milão — casa
- Arsenal x Real Madrid — fora
- Real Madrid x PSV — casa
- Roma x Real Madrid — fora
- Real Madrid x RB Leipzig — casa
- Shakhtar x Real Madrid — fora
- Real Madrid x LASK — casa
- AEK Atenas x Real Madrid — fora
Quando o Real Madrid joga pela Champions?
A ordem e as datas específicas de cada confronto ainda serão detalhadas no calendário da competição. A fase de liga da Champions League 2026/27 está prevista para começar em setembro.
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- 1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026
- 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
- 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
- 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
- 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
- 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
- 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027
- 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027
Como funciona a fase de liga da Champions League?
A Champions League segue com o formato de tabela única, reunindo os 36 participantes, sem a divisão tradicional em grupos.
Cada clube disputa oito partidas e enfrenta dois adversários de cada um dos quatro potes definidos pelo sorteio. Dessa forma, são quatro jogos em casa e quatro fora.
No caso do Real Madrid, o sorteio colocou a equipe diante de dois adversários do Pote 1, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4.
Como o Real Madrid pode avançar ao mata-mata?
Após as oito rodadas, todos os 36 clubes serão organizados em uma classificação única.
- Do 1º ao 8º lugar: classificação direta para as oitavas de final;
- Do 9º ao 24º lugar: disputa dos playoffs por vagas nas oitavas;
- Do 25º ao 36º lugar: eliminação da Champions League.
Os playoffs estão previstos para fevereiro de 2027. Depois, a competição segue com oitavas de final, quartas e semifinais até a decisão.