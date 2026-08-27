Jogos do Real Madrid na Champions 2026/27: veja todos os adversários e mandos

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Real Madrid enfrentará oito adversários na fase de liga, com quatro jogos no Santiago Bernabéu e outros quatro como visitante; confira

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O Real Madrid já conhece os oito adversários que enfrentará na fase de liga da Champions League 2026/27. O sorteio da competição definiu o caminho do clube espanhol na primeira etapa do torneio, que será disputada entre setembro de 2026 e janeiro de 2027.

Entre os principais confrontos do Real Madrid estão os duelos contra Inter de Milão, Arsenal, Roma e RB Leipzig. A equipe também terá compromissos contra PSV, Shakhtar, LASK e AEK Atenas.

Ao todo, o time espanhol fará quatro partidas como mandante e quatro como visitante. Os jogos serão distribuídos ao longo das oito rodadas da fase de liga.

Jogos do Real Madrid na Champions League 2026/27

Confira todos os adversários do Real Madrid na primeira fase da competição:

Real Madrid x Inter de Milão — casa

— casa Arsenal x Real Madrid — fora

— fora Real Madrid x PSV — casa

— casa Roma x Real Madrid — fora

— fora Real Madrid x RB Leipzig — casa

— casa Shakhtar x Real Madrid — fora

— fora Real Madrid x LASK — casa

— casa AEK Atenas x Real Madrid — fora

Quando o Real Madrid joga pela Champions?

A ordem e as datas específicas de cada confronto ainda serão detalhadas no calendário da competição. A fase de liga da Champions League 2026/27 está prevista para começar em setembro.

1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026

8 e 9 de setembro de 2026 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026

13 e 14 de outubro de 2026 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026

20 e 21 de outubro de 2026 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026

3 e 4 de novembro de 2026 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026

24 e 25 de novembro de 2026 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026

8 e 9 de dezembro de 2026 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027

19 e 20 de janeiro de 2027 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027

Como funciona a fase de liga da Champions League?

A Champions League segue com o formato de tabela única, reunindo os 36 participantes, sem a divisão tradicional em grupos.

Cada clube disputa oito partidas e enfrenta dois adversários de cada um dos quatro potes definidos pelo sorteio. Dessa forma, são quatro jogos em casa e quatro fora.

No caso do Real Madrid, o sorteio colocou a equipe diante de dois adversários do Pote 1, dois do Pote 2, dois do Pote 3 e dois do Pote 4.

Como o Real Madrid pode avançar ao mata-mata?

Após as oito rodadas, todos os 36 clubes serão organizados em uma classificação única.

Do 1º ao 8º lugar: classificação direta para as oitavas de final;

classificação direta para as oitavas de final; Do 9º ao 24º lugar: disputa dos playoffs por vagas nas oitavas;

disputa dos playoffs por vagas nas oitavas; Do 25º ao 36º lugar: eliminação da Champions League.

Os playoffs estão previstos para fevereiro de 2027. Depois, a competição segue com oitavas de final, quartas e semifinais até a decisão.