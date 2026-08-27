Datas dos jogos da Champions League 2026/27: veja o calendário da fase de liga
A fase de liga da Champions League será disputada entre setembro de 2026 e janeiro de 2027, com oito rodadas antes do mata-mata; confira
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A Champions League 2026/27 já tem definidas as datas das oito rodadas da fase de liga. A primeira etapa da principal competição de clubes do futebol europeu será disputada entre setembro de 2026 e janeiro de 2027.
Os confrontos já foram conhecidos após o sorteio da Champions, que definiu os oito adversários de cada um dos 36 clubes participantes. Ainda falta, porém, a definição das datas específicas de cada partida.
Essa programação será definida após o sorteio da Liga Europa, marcado para esta sexta-feira (28).
Datas dos jogos da fase de liga da Champions League 2026/27
Ao todo, serão oito rodadas na primeira fase da competição. Cada equipe disputará quatro partidas como mandante e quatro como visitante.
- 1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026
- 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
- 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
- 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
- 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
- 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
- 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027
- 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027
Quando serão definidos os dias de cada jogo da Champions?
Embora os adversários de cada clube já tenham sido definidos no sorteio, ainda não foram divulgados os dias em que cada confronto será realizado.
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A definição da tabela detalhada, com a distribuição dos jogos em cada rodada, ocorrerá após o sorteio da Liga Europa, que acontece nesta sexta-feira (28). A tendência é que os resultados saiam no dia seguinte, no sábado (29).
Assim, os clubes já conhecem os oito adversários que enfrentarão na fase de liga, mas aguardam a confirmação do calendário completo para saber em qual rodada disputarão cada partida.
Como funciona a fase de liga da Champions League?
A Champions League reúne 36 equipes em uma tabela única, substituindo o antigo formato de grupos.
Cada clube enfrenta oito adversários diferentes, com dois confrontos contra equipes de cada um dos quatro potes utilizados no sorteio. Ao fim das oito rodadas, a classificação geral definirá os times que avançam ao mata-mata.
- Do 1º ao 8º lugar: classificação direta para as oitavas de final;
- Do 9º ao 24º lugar: disputa dos playoffs por vagas nas oitavas;
- Do 25º ao 36º lugar: eliminação da competição.
Após o encerramento da fase de liga, a Champions League seguirá para a fase eliminatória, com a decisão da temporada 2026/27 marcada para 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri.