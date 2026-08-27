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Barcelona na Champions: veja os oito jogos e os adversários da fase de liga

Barcelona fará oito partidas entre setembro e janeiro, com quatro jogos como mandante e quatro como visitante na nova fase de liga

Por Thiago Seabra Publicado em 27/08/2026 às 14:00
Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona
Raphinha, atacante brasileiro do Barcelona - Divulgação/Barcelona

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O Barcelona já conhece os oito adversários que terá pela frente na fase de liga da Champions League 2026/27. O sorteio da principal competição de clubes da Europa colocou o time espanhol diante de equipes como Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa e Sporting CP.

Na nova etapa da Champions, o Barcelona disputará quatro partidas em casa e quatro como visitante. Os confrontos serão realizados entre setembro de 2026 e janeiro de 2027.

Entre os principais jogos do clube espanhol estão os duelos contra o Manchester City, em casa, e o Paris Saint-Germain, fora. O Barcelona também enfrentará adversários de Portugal, Holanda, Turquia, Itália e Azerbaijão.

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Jogos do Barcelona na Champions League 2026/27

  • Barcelona x Manchester City — casa
  • Paris Saint-Germain x Barcelona — fora
  • Barcelona x Aston Villa — casa
  • Sporting CP x Barcelona — fora
  • Barcelona x Feyenoord — casa
  • Galatasaray x Barcelona — fora
  • Barcelona x Como — casa
  • Sabah x Barcelona — fora

Barcelona terá Manchester City e PSG como adversários da fase de liga

O Barcelona começará a caminhada na Champions com oito adversários diferentes, seguindo o formato de tabela única adotado pela competição.

O time espanhol terá dois confrontos contra equipes do Pote 1: receberá o Manchester City e visitará o Paris Saint-Germain. Os dois clubes estão entre os adversários de maior destaque do caminho do Barcelona nesta primeira fase.

Do Pote 2, o Barcelona enfrentará o Aston Villa em casa e o Sporting CP fora. Já os adversários sorteados entre as equipes do Pote 3 são Feyenoord, como mandante, e Galatasaray, como visitante.

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Para completar a lista, o Barcelona receberá o Como e viajará para enfrentar o Sabah, ambos integrantes do Pote 4.

Quando o Barcelona joga pela Champions League?

As oito rodadas da fase de liga serão disputadas entre setembro de 2026 e janeiro de 2027. As datas previstas pela competição são as seguintes:

  • 1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026
  • 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
  • 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
  • 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
  • 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
  • 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
  • 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027
  • 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.