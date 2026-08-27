Barcelona na Champions: veja os oito jogos e os adversários da fase de liga
Barcelona fará oito partidas entre setembro e janeiro, com quatro jogos como mandante e quatro como visitante na nova fase de liga
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O Barcelona já conhece os oito adversários que terá pela frente na fase de liga da Champions League 2026/27. O sorteio da principal competição de clubes da Europa colocou o time espanhol diante de equipes como Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa e Sporting CP.
Na nova etapa da Champions, o Barcelona disputará quatro partidas em casa e quatro como visitante. Os confrontos serão realizados entre setembro de 2026 e janeiro de 2027.
Entre os principais jogos do clube espanhol estão os duelos contra o Manchester City, em casa, e o Paris Saint-Germain, fora. O Barcelona também enfrentará adversários de Portugal, Holanda, Turquia, Itália e Azerbaijão.
Jogos do Barcelona na Champions League 2026/27
- Barcelona x Manchester City — casa
- Paris Saint-Germain x Barcelona — fora
- Barcelona x Aston Villa — casa
- Sporting CP x Barcelona — fora
- Barcelona x Feyenoord — casa
- Galatasaray x Barcelona — fora
- Barcelona x Como — casa
- Sabah x Barcelona — fora
Barcelona terá Manchester City e PSG como adversários da fase de liga
O Barcelona começará a caminhada na Champions com oito adversários diferentes, seguindo o formato de tabela única adotado pela competição.
O time espanhol terá dois confrontos contra equipes do Pote 1: receberá o Manchester City e visitará o Paris Saint-Germain. Os dois clubes estão entre os adversários de maior destaque do caminho do Barcelona nesta primeira fase.
Do Pote 2, o Barcelona enfrentará o Aston Villa em casa e o Sporting CP fora. Já os adversários sorteados entre as equipes do Pote 3 são Feyenoord, como mandante, e Galatasaray, como visitante.
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Para completar a lista, o Barcelona receberá o Como e viajará para enfrentar o Sabah, ambos integrantes do Pote 4.
Quando o Barcelona joga pela Champions League?
As oito rodadas da fase de liga serão disputadas entre setembro de 2026 e janeiro de 2027. As datas previstas pela competição são as seguintes:
- 1ª rodada: 8 e 9 de setembro de 2026
- 2ª rodada: 13 e 14 de outubro de 2026
- 3ª rodada: 20 e 21 de outubro de 2026
- 4ª rodada: 3 e 4 de novembro de 2026
- 5ª rodada: 24 e 25 de novembro de 2026
- 6ª rodada: 8 e 9 de dezembro de 2026
- 7ª rodada: 19 e 20 de janeiro de 2027
- 8ª rodada: 27 de janeiro de 2027