Barcelona na Champions: veja os oito jogos e os adversários da fase de liga

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Barcelona fará oito partidas entre setembro e janeiro, com quatro jogos como mandante e quatro como visitante na nova fase de liga

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O Barcelona já conhece os oito adversários que terá pela frente na fase de liga da Champions League 2026/27. O sorteio da principal competição de clubes da Europa colocou o time espanhol diante de equipes como Manchester City, Paris Saint-Germain, Aston Villa e Sporting CP.

Na nova etapa da Champions, o Barcelona disputará quatro partidas em casa e quatro como visitante. Os confrontos serão realizados entre setembro de 2026 e janeiro de 2027.

Entre os principais jogos do clube espanhol estão os duelos contra o Manchester City, em casa, e o Paris Saint-Germain, fora. O Barcelona também enfrentará adversários de Portugal, Holanda, Turquia, Itália e Azerbaijão.

Jogos do Barcelona na Champions League 2026/27

Barcelona x Manchester City — casa

— casa Paris Saint-Germain x Barcelona — fora

— fora Barcelona x Aston Villa — casa

— casa Sporting CP x Barcelona — fora

— fora Barcelona x Feyenoord — casa

— casa Galatasaray x Barcelona — fora

— fora Barcelona x Como — casa

— casa Sabah x Barcelona — fora

Barcelona terá Manchester City e PSG como adversários da fase de liga

O Barcelona começará a caminhada na Champions com oito adversários diferentes, seguindo o formato de tabela única adotado pela competição.

O time espanhol terá dois confrontos contra equipes do Pote 1: receberá o Manchester City e visitará o Paris Saint-Germain. Os dois clubes estão entre os adversários de maior destaque do caminho do Barcelona nesta primeira fase.

Do Pote 2, o Barcelona enfrentará o Aston Villa em casa e o Sporting CP fora. Já os adversários sorteados entre as equipes do Pote 3 são Feyenoord, como mandante, e Galatasaray, como visitante.

Para completar a lista, o Barcelona receberá o Como e viajará para enfrentar o Sabah, ambos integrantes do Pote 4.

Quando o Barcelona joga pela Champions League?

As oito rodadas da fase de liga serão disputadas entre setembro de 2026 e janeiro de 2027. As datas previstas pela competição são as seguintes: