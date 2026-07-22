Quando volta a Champions League? Veja datas, sorteio e quando começa a fase principal da edição 2026/27

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A Liga dos Campeões já está em andamento com as fases preliminares; fase de liga começa em setembro e a final será disputada em Madri

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A Champions League 2026/27 já começou. Apesar de muitos torcedores aguardarem o retorno dos principais clubes europeus, a competição está em andamento desde o dia 7 de julho, com a disputa das fases preliminares que envolvem campeões nacionais de países com menor coeficiente no ranking da UEFA.

A principal competição de clubes do mundo mantém o formato implantado em 2024/25, com 36 equipes na fase de liga. No entanto, gigantes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain só entram em campo a partir de setembro.

Quando começa a fase principal da Champions League?

A fase de liga da Champions League 2026/27 terá início no dia 8 de setembro de 2026. Antes disso, os clubes disputam três fases classificatórias e os playoffs, que definirão os últimos classificados para a etapa principal do torneio

Quando será o sorteio da Liga dos Campeões?

O sorteio da fase de liga está marcado para o dia 27 de agosto de 2026. Na ocasião, os 36 participantes conhecerão seus oito adversários, em um formato que prevê quatro jogos em casa e quatro como visitante.

Quando e onde será a final da Champions League 2026/27?

A decisão da Champions League acontecerá no dia 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri, casa do Atlético de Madrid. Será a segunda vez que o estádio receberá uma final da principal competição de clubes da Europa.

Como funciona o formato da Champions League?

A Champions League segue com o modelo adotado nas últimas temporadas:

36 equipes na fase de liga;



Oito partidas para cada clube (quatro em casa e quatro fora);



Os oito melhores avançam diretamente às oitavas de final;



Equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam playoffs eliminatórios.

Calendário da Champions League 2026/27



Primeira fase preliminar: 7 e 8 de julho (ida) / 14 e 15 de julho (volta)



7 e 8 de julho (ida) / 14 e 15 de julho (volta) Segunda fase preliminar: 21 e 22 de julho



21 e 22 de julho Terceira fase preliminar: 4 e 5 de agosto



4 e 5 de agosto Playoffs: 18 e 19 de agosto



18 e 19 de agosto Início da fase de liga: 8 de setembro de 2026



8 de setembro de 2026 Playoffs eliminatórios: fevereiro de 2027



fevereiro de 2027 Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri

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Clubes já classificados para a fase de liga da Champions League 2026/27

Ao todo, 29 clubes já estão garantidos na fase de liga da próxima edição da UEFA Champions League. As sete vagas restantes serão preenchidas por equipes vindas das fases preliminares e dos playoffs disputados ao longo dos próximos meses.

Premier League - Inglaterra

Arsenal



Manchester City



Manchester United



Aston Villa



Liverpool

Laliga - Espanha

Barcelona



Real Madrid



Villarreal



Atlético de Madrid



Real Betis

Bundesliga - Alemanha

Bayern de Munique



Borussia Dortmund



RB Leipzig



Stuttgart

Série A - Itália

Inter de Milão



Napoli



Roma



Como

Ligue 1 - França

PSG



Lens



Lille

Eredivisie - Holanda

PSV



Feyenoord

Primeira Liga - Portugal

Porto



Sporting

Czech First League - República Tcheca

Slavia Praga

Super Lig - Turquia

Galatasaray

Ukrainian Premier League - Ucrânia

Shakhtar Donetsk

Pro League - Bélgica

Club Brugge

Outras vagas ainda serão definidas ao longo das fases preliminares, que seguem acontecendo durante os meses de julho e agosto.

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