Quando volta a Champions League? Veja datas, sorteio e quando começa a fase principal da edição 2026/27
A Liga dos Campeões já está em andamento com as fases preliminares; fase de liga começa em setembro e a final será disputada em Madri
Clique aqui e escute a matéria
tudo o que você precisa Seguir no Google
A Champions League 2026/27 já começou. Apesar de muitos torcedores aguardarem o retorno dos principais clubes europeus, a competição está em andamento desde o dia 7 de julho, com a disputa das fases preliminares que envolvem campeões nacionais de países com menor coeficiente no ranking da UEFA.
A principal competição de clubes do mundo mantém o formato implantado em 2024/25, com 36 equipes na fase de liga. No entanto, gigantes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain só entram em campo a partir de setembro.
Quando começa a fase principal da Champions League?
A fase de liga da Champions League 2026/27 terá início no dia 8 de setembro de 2026. Antes disso, os clubes disputam três fases classificatórias e os playoffs, que definirão os últimos classificados para a etapa principal do torneio
Quando será o sorteio da Liga dos Campeões?
O sorteio da fase de liga está marcado para o dia 27 de agosto de 2026. Na ocasião, os 36 participantes conhecerão seus oito adversários, em um formato que prevê quatro jogos em casa e quatro como visitante.
Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp
Quando e onde será a final da Champions League 2026/27?
A decisão da Champions League acontecerá no dia 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri, casa do Atlético de Madrid. Será a segunda vez que o estádio receberá uma final da principal competição de clubes da Europa.
Como funciona o formato da Champions League?
A Champions League segue com o modelo adotado nas últimas temporadas:
- 36 equipes na fase de liga;
- Oito partidas para cada clube (quatro em casa e quatro fora);
- Os oito melhores avançam diretamente às oitavas de final;
- Equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam playoffs eliminatórios.
Calendário da Champions League 2026/27
- Primeira fase preliminar: 7 e 8 de julho (ida) / 14 e 15 de julho (volta)
- Segunda fase preliminar: 21 e 22 de julho
- Terceira fase preliminar: 4 e 5 de agosto
- Playoffs: 18 e 19 de agosto
- Início da fase de liga: 8 de setembro de 2026
- Playoffs eliminatórios: fevereiro de 2027
- Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri
Entre no canal do WhatsApp de Futebol Internacional!
Clubes já classificados para a fase de liga da Champions League 2026/27
Ao todo, 29 clubes já estão garantidos na fase de liga da próxima edição da UEFA Champions League. As sete vagas restantes serão preenchidas por equipes vindas das fases preliminares e dos playoffs disputados ao longo dos próximos meses.
Premier League - Inglaterra
- Arsenal
- Manchester City
- Manchester United
- Aston Villa
- Liverpool
Laliga - Espanha
- Barcelona
- Real Madrid
- Villarreal
- Atlético de Madrid
- Real Betis
Bundesliga - Alemanha
- Bayern de Munique
- Borussia Dortmund
- RB Leipzig
- Stuttgart
Série A - Itália
- Inter de Milão
- Napoli
- Roma
- Como
Ligue 1 - França
- PSG
- Lens
- Lille
Eredivisie - Holanda
- PSV
- Feyenoord
Primeira Liga - Portugal
- Porto
- Sporting
Czech First League - República Tcheca
- Slavia Praga
Super Lig - Turquia
- Galatasaray
Ukrainian Premier League - Ucrânia
- Shakhtar Donetsk
Pro League - Bélgica
- Club Brugge
Outras vagas ainda serão definidas ao longo das fases preliminares, que seguem acontecendo durante os meses de julho e agosto.
Adicione o Blog do Torcedor (JC) nas suas fontes favoritas do Google!