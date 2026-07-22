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Quando volta a Champions League? Veja datas, sorteio e quando começa a fase principal da edição 2026/27

A Liga dos Campeões já está em andamento com as fases preliminares; fase de liga começa em setembro e a final será disputada em Madri

Por Lucas Valle Publicado em 22/07/2026 às 11:28
Taça da Champions League exposta na sede da UEFA
Taça da Champions League exposta na sede da UEFA - Instagram/UEFA

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A Champions League 2026/27 já começou. Apesar de muitos torcedores aguardarem o retorno dos principais clubes europeus, a competição está em andamento desde o dia 7 de julho, com a disputa das fases preliminares que envolvem campeões nacionais de países com menor coeficiente no ranking da UEFA.

A principal competição de clubes do mundo mantém o formato implantado em 2024/25, com 36 equipes na fase de liga. No entanto, gigantes como Real Madrid, Barcelona, Liverpool, Bayern de Munique e Paris Saint-Germain só entram em campo a partir de setembro.

Quando começa a fase principal da Champions League?

A fase de liga da Champions League 2026/27 terá início no dia 8 de setembro de 2026. Antes disso, os clubes disputam três fases classificatórias e os playoffs, que definirão os últimos classificados para a etapa principal do torneio

Quando será o sorteio da Liga dos Campeões?

O sorteio da fase de liga está marcado para o dia 27 de agosto de 2026. Na ocasião, os 36 participantes conhecerão seus oito adversários, em um formato que prevê quatro jogos em casa e quatro como visitante.

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Quando e onde será a final da Champions League 2026/27?

A decisão da Champions League acontecerá no dia 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri, casa do Atlético de Madrid. Será a segunda vez que o estádio receberá uma final da principal competição de clubes da Europa.

Como funciona o formato da Champions League?

A Champions League segue com o modelo adotado nas últimas temporadas:

  • 36 equipes na fase de liga;
  • Oito partidas para cada clube (quatro em casa e quatro fora);
  • Os oito melhores avançam diretamente às oitavas de final;
  • Equipes entre a 9ª e a 24ª posição disputam playoffs eliminatórios.

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Calendário da Champions League 2026/27

  • Primeira fase preliminar: 7 e 8 de julho (ida) / 14 e 15 de julho (volta)
  • Segunda fase preliminar: 21 e 22 de julho
  • Terceira fase preliminar: 4 e 5 de agosto
  • Playoffs: 18 e 19 de agosto
  • Início da fase de liga: 8 de setembro de 2026
  • Playoffs eliminatórios: fevereiro de 2027
  • Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri

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Clubes já classificados para a fase de liga da Champions League 2026/27

Ao todo, 29 clubes já estão garantidos na fase de liga da próxima edição da UEFA Champions League. As sete vagas restantes serão preenchidas por equipes vindas das fases preliminares e dos playoffs disputados ao longo dos próximos meses.

Premier League - Inglaterra

  • Arsenal
  • Manchester City
  • Manchester United
  • Aston Villa
  • Liverpool

Laliga - Espanha

  • Barcelona
  • Real Madrid
  • Villarreal
  • Atlético de Madrid
  • Real Betis

Bundesliga - Alemanha

  • Bayern de Munique
  • Borussia Dortmund
  • RB Leipzig
  • Stuttgart

Série A - Itália

  • Inter de Milão
  • Napoli
  • Roma
  • Como

Ligue 1 - França

  • PSG
  • Lens
  • Lille

Eredivisie - Holanda

  • PSV
  • Feyenoord

Primeira Liga - Portugal

  • Porto
  • Sporting

Czech First League - República Tcheca

  • Slavia Praga

Super Lig - Turquia

  • Galatasaray

Ukrainian Premier League - Ucrânia

  • Shakhtar Donetsk

Pro League - Bélgica

  • Club Brugge

Outras vagas ainda serão definidas ao longo das fases preliminares, que seguem acontecendo durante os meses de julho e agosto.

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