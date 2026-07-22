Premier League 2026/27: veja quando começa, jogos da 1ª rodada e onde assistir

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A melhor liga do mundo começa no dia 21 de agosto e terá Arsenal, Manchester United, Liverpool, Chelsea e Manchester City em campo na 1ª rodada

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A espera dos fãs do futebol inglês está chegando ao fim. A Premier League 2026/27 já tem data para começar e promete mais uma temporada recheada de grandes confrontos, rivalidades históricas e disputa intensa pelo título.

Atual campeão da Inglaterra, o Arsenal inicia a defesa da taça após encerrar um jejum de 22 anos sem conquistar a principal competição nacional. A equipe londrina abrirá a temporada no dia 21 de agosto, diante do Coventry City, no Emirates Stadium.

Quando começa a Premier League 2026/27?

A temporada 2026/27 da Premier League terá início na sexta-feira, 21 de agosto, com o duelo entre Arsenal e Coventry City, às 16h (horário de Brasília).

A rodada de abertura será disputada entre os dias 21 e 24 de agosto, contando com confrontos envolvendo os principais clubes do país, como Manchester United, Manchester City, Liverpool, Chelsea e Tottenham.

Jogos da 1ª rodada da Premier League

Sexta-feira (21/08)



16h - Arsenal x Coventry City



Sábado (22/08)



8h30 - Hull City x Manchester United



11h - Everton x Crystal Palace



11h - Ipswich Town x Sunderland



11h - Nottingham Forest x Leeds United



13h30 - Brentford x Tottenham



Domingo (23/08)



10h - Brighton x Aston Villa



10h - Manchester City x Bournemouth



12h30 - Newcastle x Liverpool



Segunda-feira (24/08)



16h - Fulham x Chelsea

Onde assistir à Premier League 2026/27

Os torcedores brasileiros terão duas opções para acompanhar a principal liga do futebol inglês nesta temporada:

ESPN e Disney+: exibição de todas as 380 partidas da Premier League.



exibição de todas as 380 partidas da Premier League. CazéTV: transmissão de uma partida por rodada, após acordo firmado com o Grupo Disney.

A novidade para a temporada 2026/27 é justamente a entrada da CazéTV na cobertura da competição, ampliando as opções para os fãs do futebol europeu.

Atual campeão

O Arsenal chega para a temporada como o atual detentor do troféu. Os Gunners conquistaram a Premier League 2025/26 e encerraram um jejum de 22 anos sem levantar a taça do Campeonato Inglês.

Todos os campeões da história da Premier League

Manchester United – 13 títulos

Manchester City – 8 títulos

Chelsea – 5 títulos

Arsenal – 4 títulos

Liverpool – 2 títulos

Blackburn – 1 título

Leicester City – 1 título

A edição de 2026/27 também marcará o retorno de clubes tradicionais à elite inglesa, como Coventry City e Hull City, aumentando ainda mais a expectativa para o início da competição.