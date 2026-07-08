Champions League 2026/27 começou! Veja os resultados da estreia e os jogos desta quarta-feira (8)

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Competição europeia iniciou a fase preliminar com dez partidas na terça-feira (7) e segue com mais quatro confrontos nesta quarta

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A Champions League 2026/27 já está em andamento. Mesmo com a Copa do Mundo de 2026 sendo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a principal competição de clubes da Europa iniciou nesta semana a primeira fase preliminar, reunindo campeões nacionais de diversos países.

Após os primeiros confrontos disputados na terça-feira (7), mais quatro partidas fecham os jogos de ida da fase classificatória nesta quarta-feira (8). Os vencedores das eliminatórias avançam para a segunda fase preliminar da competição.

Resultados da terça-feira (07)



Ararat-Armênia 2 x 0 Riga



x 0 Riga Kauno algiris 1 x 1 Drita



Lincoln Red Imps 3 x 1 Inter Club d'Escaldes



x 1 Inter Club d'Escaldes Sabah 2 x 0 The New Saints



x 0 The New Saints Vardar 0 x 2 KuPS



Floriana 2 x 0 Shamrock Rovers



x 0 Shamrock Rovers Borac 1 x 1 Levski Sofia



Tre Fiori 0 x 1 Larne



Klaksvík 2 x 1 Atert Bissen



x 1 Atert Bissen Víkingur 1 x 0 ETO FC Gyr



Jogos desta quarta-feira (08)



Kairat x Sutjeska – 12h - YouTube (Canal GOL BR) (Clique para assistir)



Flora Tallinn x Iberia 1999 – 13h



Petrocub x Egnatia – 14h



ML Vitebsk x Universitatea Craiova – 14h

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Primeira fase reúne campeões nacionais

A fase preliminar da Champions League conta com clubes campeões de ligas nacionais posicionadas entre a 24ª e a 55ª colocação no ranking da Uefa. Ao todo, 28 equipes disputam 14 confrontos de ida e volta em busca de uma vaga na segunda fase classificatória. Os jogos de volta estão marcados para os dias 14 e 15 de julho.

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Formato segue igual ao das últimas temporadas

A Champions League mantém o formato implantado em 2024/25.

A fase principal terá novamente uma fase de liga, que reúne 36 equipes em uma tabela única com cada clube disputando oito partidas contra adversários diferentes, sendo quatro em casa e quatro fora. Os oito melhores avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff eliminatório.

Calendário da Champions League 2026/27



Primeira fase preliminar: 7 e 8 de julho (ida) / 14 e 15 de julho (volta)



7 e 8 de julho (ida) / 14 e 15 de julho (volta) Segunda fase preliminar: 21 e 22 de julho



21 e 22 de julho Terceira fase preliminar: 4 e 5 de agosto



4 e 5 de agosto Playoffs: 18 e 19 de agosto



18 e 19 de agosto Início da fase de liga: 8 de setembro de 2026



8 de setembro de 2026 Playoffs eliminatórios: fevereiro de 2027



fevereiro de 2027 Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri

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