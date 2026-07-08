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Champions League | Notícia

Champions League 2026/27 começou! Veja os resultados da estreia e os jogos desta quarta-feira (8)

Competição europeia iniciou a fase preliminar com dez partidas na terça-feira (7) e segue com mais quatro confrontos nesta quarta

Por Lucas Valle Publicado em 08/07/2026 às 12:39
Champions League 2025/26
Champions League 2025/26 - Victor Peixoto / Blog do Torcedor

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A Champions League 2026/27 já está em andamento. Mesmo com a Copa do Mundo de 2026 sendo disputada nos Estados Unidos, Canadá e México, a principal competição de clubes da Europa iniciou nesta semana a primeira fase preliminar, reunindo campeões nacionais de diversos países.

Após os primeiros confrontos disputados na terça-feira (7), mais quatro partidas fecham os jogos de ida da fase classificatória nesta quarta-feira (8). Os vencedores das eliminatórias avançam para a segunda fase preliminar da competição.

Resultados da terça-feira (07)

  • Ararat-Armênia 2 x 0 Riga
  • Kauno algiris 1 x 1 Drita
  • Lincoln Red Imps 3 x 1 Inter Club d'Escaldes
  • Sabah 2 x 0 The New Saints
  • Vardar 0 x 2 KuPS
  • Floriana 2 x 0 Shamrock Rovers
  • Borac 1 x 1 Levski Sofia
  • Tre Fiori 0 x 1 Larne
  • Klaksvík 2 x 1 Atert Bissen
  • Víkingur 1 x 0 ETO FC Gyr

Jogos desta quarta-feira (08)

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Primeira fase reúne campeões nacionais

A fase preliminar da Champions League conta com clubes campeões de ligas nacionais posicionadas entre a 24ª e a 55ª colocação no ranking da Uefa. Ao todo, 28 equipes disputam 14 confrontos de ida e volta em busca de uma vaga na segunda fase classificatória. Os jogos de volta estão marcados para os dias 14 e 15 de julho.

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Formato segue igual ao das últimas temporadas

A Champions League mantém o formato implantado em 2024/25.

A fase principal terá novamente uma fase de liga, que reúne 36 equipes em uma tabela única com cada clube disputando oito partidas contra adversários diferentes, sendo quatro em casa e quatro fora. Os oito melhores avançam diretamente às oitavas de final, enquanto os times entre a 9ª e a 24ª posição disputam um playoff eliminatório.

Calendário da Champions League 2026/27

  • Primeira fase preliminar: 7 e 8 de julho (ida) / 14 e 15 de julho (volta)
  • Segunda fase preliminar: 21 e 22 de julho
  • Terceira fase preliminar: 4 e 5 de agosto
  • Playoffs: 18 e 19 de agosto
  • Início da fase de liga: 8 de setembro de 2026
  • Playoffs eliminatórios: fevereiro de 2027
  • Final: 5 de junho de 2027, no Estádio Metropolitano, em Madri

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