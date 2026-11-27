Brasileirão chega à penúltima rodada com disputas por vagas na Libertadores e na Sul-Americana, além da briga contra o rebaixamento

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O Campeonato Brasileiro da Série A de 2026 chega à penúltima rodada com disputas importantes em diferentes partes da tabela de classificação. Com o título já definido, as atenções estão voltadas para a briga por vagas nas competições continentais e pela permanência na elite do futebol brasileiro.

A 37ª rodada começou na terça-feira (24), com a vitória da Chapecoense sobre o Palmeiras, e teve sequência na quinta-feira (26), com o triunfo do São Paulo diante do Remo. Os demais confrontos serão disputados entre esta sexta-feira (27) e domingo (29).

Além da classificação atualizada, o Blog do Torcedor reúne as probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a Libertadores, a Copa Sul-Americana e o rebaixamento à Série B de 2027.

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Flamengo garante título brasileiro e Palmeiras ocupa a segunda colocação

Com 80 pontos conquistados em 36 partidas, o Flamengo já garantiu matematicamente o título do Campeonato Brasileiro de 2026. O Palmeiras, principal concorrente do Rubro-Negro, foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 0, na Arena Condá, e permanece com 74 pontos.

O Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 66 pontos, seguido pelo Fluminense, com 63. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h, no Maracanã, em um confronto direto pelas primeiras posições da classificação.

O Athletico-PR, com 57 pontos, completa o grupo dos cinco primeiros colocados, enquanto Bahia e Atlético-MG aparecem na sequência.

Classificação atualizada do Brasileirão Série A 2026

Pos. Clube Pts J V E D GP GC SG 1º Flamengo 80 36 24 8 4 74 31 +43 2º Palmeiras 74 37 21 11 5 64 29 +35 3º Cruzeiro 66 36 20 6 10 59 50 +9 4º Fluminense 63 36 18 9 9 57 42 +15 5º Athletico-PR 57 36 16 9 11 56 47 +9 6º Bahia 54 36 14 12 10 50 46 +4 7º Atlético-MG 52 36 14 10 12 45 41 +4 8º Bragantino 50 36 14 8 14 46 41 +5 9º Santos 50 36 13 11 12 51 51 0 10º São Paulo 48 37 13 9 15 43 42 +1 11º Vasco 47 36 13 8 15 47 52 -5 12º Coritiba 45 36 12 9 15 41 52 -11 13º Vitória 44 36 12 8 16 42 54 -12 14º Botafogo 43 36 11 10 15 47 58 -11 15º Corinthians 41 36 10 11 15 41 43 -2 16º Grêmio* 41 36 10 11 15 40 47 -7 17º Mirassol 41 36 10 11 15 39 49 -10 18º Internacional 38 36 9 11 16 41 49 -8 19º Remo 32 37 7 11 19 42 64 -22 20º Chapecoense 24 37 5 9 23 37 74 -37

Zonas de classificação:

Verde escuro: Libertadores

Verde claro: Pré-Libertadores

Azul: Copa Sul-Americana

Vermelho: Zona de rebaixamento

*Grêmio já classificado para a Libertadores de 2027.

Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.

Bahia e Atlético-MG disputam última vaga no G-6 do Brasileirão

Com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR matematicamente garantidos no G-6, a disputa pela sexta colocação envolve quatro equipes na reta final do Campeonato Brasileiro.

O Bahia ocupa a sexta posição, com 54 pontos, dois a mais que o Atlético-MG. Bragantino e Santos, ambos com 50 pontos, também possuem possibilidades matemáticas de alcançar o grupo dos seis primeiros colocados.

Na penúltima rodada, o Bahia visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, enquanto o Atlético-MG recebe o Vasco, na Arena MRV. O Bragantino enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, e o Santos visita o Vitória, no Barradão.

Segundo as projeções da UFMG, Bahia e Atlético-MG são os principais favoritos à última vaga no G-6.

Chances de classificação para a Libertadores 2027 (G-6)

Flamengo - 100%

Palmeiras - 100%

Cruzeiro - 100%

Fluminense - 100%

Athletico-PR - 100%

Bahia - 61,5%

Atlético-MG - 31%

Bragantino - 3,9%

Santos - 3,6%

Demais clubes - 0%

Disputa por vagas na Copa Sul-Americana de 2027

A briga por uma vaga na Copa Sul-Americana também movimenta a reta final do Campeonato Brasileiro. São Paulo, Vasco, Santos e Bragantino aparecem entre os principais favoritos à classificação para a competição continental.

O São Paulo abriu a 37ª rodada com vitória por 3 a 1 sobre o Remo, no Morumbi, chegando aos 48 pontos e assumindo a décima colocação, ultrapassando o Vasco.

Vitória e Coritiba também seguem na disputa por uma vaga internacional. As duas equipes estão livres do risco de rebaixamento e ainda possuem possibilidades de classificação para a Sul-Americana.

Já Botafogo, Grêmio, Corinthians e Mirassol apresentam chances menores de disputar a competição continental, ao mesmo tempo em que ainda convivem com o risco de queda para a segunda divisão.

Chances de classificação para a Copa Sul-Americana 2027

São Paulo - 99,571%

Vasco - 96,4%

Santos - 96,4%

Bragantino - 96,1%

Atlético-MG - 69%

Vitória - 43%

Coritiba - 40%

Bahia - 38,5%

Botafogo - 12,9%

Grêmio - 3,3%

Corinthians - 2,9%

Mirassol - 1,9%

Demais clubes - 0%

Internacional, Mirassol, Grêmio e Corinthians brigam contra o rebaixamento

Na parte inferior da tabela, Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados para a Série B de 2027. Outras cinco equipes ainda possuem chances de ocupar as duas vagas restantes na zona de rebaixamento.

O Internacional vive a situação mais delicada entre os clubes que ainda possuem possibilidades de permanência. Com 38 pontos, o Colorado ocupa a 18ª colocação e está a três pontos do primeiro time fora do Z-4.

Mirassol, Grêmio e Corinthians estão empatados com 41 pontos, com as posições definidas pelo saldo de gols. O Botafogo, com 43 pontos, também ainda apresenta risco de rebaixamento, embora esteja em uma situação mais confortável.

Um dos principais confrontos da penúltima rodada será entre Corinthians e Grêmio, neste domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena. As duas equipes disputam diretamente a permanência na primeira divisão.

No mesmo horário, o Internacional recebe o Bragantino, no Beira-Rio, enquanto o Mirassol enfrenta o Athletico-PR, no Estádio José Maria de Campos Maia.

Chances de rebaixamento para a Série B de 2027

Remo - 100%

Chapecoense - 100%

Internacional - 94,7%

Mirassol - 44,2%

Grêmio - 32,1%

Corinthians - 24,9%

Botafogo - 4,1%

Demais clubes - 0%

Resultados e jogos da 37ª rodada do Brasileirão Série A

Terça-feira (24 de novembro)

Chapecoense 3 x 0 Palmeiras - Arena Condá

Quinta-feira (26 de novembro)

São Paulo 3 x 1 Remo - Morumbi

Sexta-feira (27 de novembro)

Fluminense x Cruzeiro - 20h - Maracanã

Sábado (28 de novembro)

Botafogo x Bahia - 21h - Nilton Santos

Domingo (29 de novembro)

Coritiba x Flamengo - 16h - Couto Pereira

Vitória x Santos - 16h - Barradão

Corinthians x Grêmio - 18h30 - Neo Química Arena

Mirassol x Athletico-PR - 18h30 - José Maria de Campos Maia

Internacional x Bragantino - 18h30 - Beira-Rio

Atlético-MG x Vasco - 19h30 - Arena MRV

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