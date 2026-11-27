Classificação da Série A 2026: veja a tabela atualizada e o que está em jogo na 37ª rodada
Brasileirão chega à penúltima rodada com disputas por vagas na Libertadores e na Sul-Americana, além da briga contra o rebaixamento
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O Campeonato Brasileiro da Série A de 2026 chega à penúltima rodada com disputas importantes em diferentes partes da tabela de classificação. Com o título já definido, as atenções estão voltadas para a briga por vagas nas competições continentais e pela permanência na elite do futebol brasileiro.
A 37ª rodada começou na terça-feira (24), com a vitória da Chapecoense sobre o Palmeiras, e teve sequência na quinta-feira (26), com o triunfo do São Paulo diante do Remo. Os demais confrontos serão disputados entre esta sexta-feira (27) e domingo (29).
Além da classificação atualizada, o Blog do Torcedor reúne as probabilidades calculadas pelo Departamento de Matemática da Universidade Federal de Minas Gerais (UFMG) para a Libertadores, a Copa Sul-Americana e o rebaixamento à Série B de 2027.
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Flamengo garante título brasileiro e Palmeiras ocupa a segunda colocação
Com 80 pontos conquistados em 36 partidas, o Flamengo já garantiu matematicamente o título do Campeonato Brasileiro de 2026. O Palmeiras, principal concorrente do Rubro-Negro, foi derrotado pela Chapecoense por 3 a 0, na Arena Condá, e permanece com 74 pontos.
O Cruzeiro ocupa a terceira colocação, com 66 pontos, seguido pelo Fluminense, com 63. As duas equipes se enfrentam nesta sexta-feira (27), às 20h, no Maracanã, em um confronto direto pelas primeiras posições da classificação.
O Athletico-PR, com 57 pontos, completa o grupo dos cinco primeiros colocados, enquanto Bahia e Atlético-MG aparecem na sequência.
Classificação atualizada do Brasileirão Série A 2026
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|GP
|GC
|SG
|1º
|Flamengo
|80
|36
|24
|8
|4
|74
|31
|+43
|2º
|Palmeiras
|74
|37
|21
|11
|5
|64
|29
|+35
|3º
|Cruzeiro
|66
|36
|20
|6
|10
|59
|50
|+9
|4º
|Fluminense
|63
|36
|18
|9
|9
|57
|42
|+15
|5º
|Athletico-PR
|57
|36
|16
|9
|11
|56
|47
|+9
|6º
|Bahia
|54
|36
|14
|12
|10
|50
|46
|+4
|7º
|Atlético-MG
|52
|36
|14
|10
|12
|45
|41
|+4
|8º
|Bragantino
|50
|36
|14
|8
|14
|46
|41
|+5
|9º
|Santos
|50
|36
|13
|11
|12
|51
|51
|0
|10º
|São Paulo
|48
|37
|13
|9
|15
|43
|42
|+1
|11º
|Vasco
|47
|36
|13
|8
|15
|47
|52
|-5
|12º
|Coritiba
|45
|36
|12
|9
|15
|41
|52
|-11
|13º
|Vitória
|44
|36
|12
|8
|16
|42
|54
|-12
|14º
|Botafogo
|43
|36
|11
|10
|15
|47
|58
|-11
|15º
|Corinthians
|41
|36
|10
|11
|15
|41
|43
|-2
|16º
|Grêmio*
|41
|36
|10
|11
|15
|40
|47
|-7
|17º
|Mirassol
|41
|36
|10
|11
|15
|39
|49
|-10
|18º
|Internacional
|38
|36
|9
|11
|16
|41
|49
|-8
|19º
|Remo
|32
|37
|7
|11
|19
|42
|64
|-22
|20º
|Chapecoense
|24
|37
|5
|9
|23
|37
|74
|-37
Zonas de classificação:
- Verde escuro: Libertadores
- Verde claro: Pré-Libertadores
- Azul: Copa Sul-Americana
- Vermelho: Zona de rebaixamento
*Grêmio já classificado para a Libertadores de 2027.
Legenda: Pts = pontos; J = jogos; V = vitórias; E = empates; D = derrotas; GP = gols pró; GC = gols contra; SG = saldo de gols.
Bahia e Atlético-MG disputam última vaga no G-6 do Brasileirão
Com Flamengo, Palmeiras, Cruzeiro, Fluminense e Athletico-PR matematicamente garantidos no G-6, a disputa pela sexta colocação envolve quatro equipes na reta final do Campeonato Brasileiro.
O Bahia ocupa a sexta posição, com 54 pontos, dois a mais que o Atlético-MG. Bragantino e Santos, ambos com 50 pontos, também possuem possibilidades matemáticas de alcançar o grupo dos seis primeiros colocados.
Na penúltima rodada, o Bahia visita o Botafogo, no Estádio Nilton Santos, enquanto o Atlético-MG recebe o Vasco, na Arena MRV. O Bragantino enfrenta o Internacional, no Beira-Rio, e o Santos visita o Vitória, no Barradão.
Segundo as projeções da UFMG, Bahia e Atlético-MG são os principais favoritos à última vaga no G-6.
Chances de classificação para a Libertadores 2027 (G-6)
- Flamengo - 100%
- Palmeiras - 100%
- Cruzeiro - 100%
- Fluminense - 100%
- Athletico-PR - 100%
- Bahia - 61,5%
- Atlético-MG - 31%
- Bragantino - 3,9%
- Santos - 3,6%
- Demais clubes - 0%
Disputa por vagas na Copa Sul-Americana de 2027
A briga por uma vaga na Copa Sul-Americana também movimenta a reta final do Campeonato Brasileiro. São Paulo, Vasco, Santos e Bragantino aparecem entre os principais favoritos à classificação para a competição continental.
O São Paulo abriu a 37ª rodada com vitória por 3 a 1 sobre o Remo, no Morumbi, chegando aos 48 pontos e assumindo a décima colocação, ultrapassando o Vasco.
Vitória e Coritiba também seguem na disputa por uma vaga internacional. As duas equipes estão livres do risco de rebaixamento e ainda possuem possibilidades de classificação para a Sul-Americana.
Já Botafogo, Grêmio, Corinthians e Mirassol apresentam chances menores de disputar a competição continental, ao mesmo tempo em que ainda convivem com o risco de queda para a segunda divisão.
Chances de classificação para a Copa Sul-Americana 2027
- São Paulo - 99,571%
- Vasco - 96,4%
- Santos - 96,4%
- Bragantino - 96,1%
- Atlético-MG - 69%
- Vitória - 43%
- Coritiba - 40%
- Bahia - 38,5%
- Botafogo - 12,9%
- Grêmio - 3,3%
- Corinthians - 2,9%
- Mirassol - 1,9%
- Demais clubes - 0%
- Corinthians x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
- Vitória x Santos ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
- Coritiba x Flamengo ao vivo: onde assistir, horário e prováveis escalações pelo Brasileirão
- Internacional x RB Bragantino: onde assistir ao vivo, horário e prováveis escalações pela 37ª rodada da Série A
Internacional, Mirassol, Grêmio e Corinthians brigam contra o rebaixamento
Na parte inferior da tabela, Remo e Chapecoense já estão matematicamente rebaixados para a Série B de 2027. Outras cinco equipes ainda possuem chances de ocupar as duas vagas restantes na zona de rebaixamento.
O Internacional vive a situação mais delicada entre os clubes que ainda possuem possibilidades de permanência. Com 38 pontos, o Colorado ocupa a 18ª colocação e está a três pontos do primeiro time fora do Z-4.
Mirassol, Grêmio e Corinthians estão empatados com 41 pontos, com as posições definidas pelo saldo de gols. O Botafogo, com 43 pontos, também ainda apresenta risco de rebaixamento, embora esteja em uma situação mais confortável.
Um dos principais confrontos da penúltima rodada será entre Corinthians e Grêmio, neste domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena. As duas equipes disputam diretamente a permanência na primeira divisão.
No mesmo horário, o Internacional recebe o Bragantino, no Beira-Rio, enquanto o Mirassol enfrenta o Athletico-PR, no Estádio José Maria de Campos Maia.
Chances de rebaixamento para a Série B de 2027
- Remo - 100%
- Chapecoense - 100%
- Internacional - 94,7%
- Mirassol - 44,2%
- Grêmio - 32,1%
- Corinthians - 24,9%
- Botafogo - 4,1%
- Demais clubes - 0%
Resultados e jogos da 37ª rodada do Brasileirão Série A
Terça-feira (24 de novembro)
- Chapecoense 3 x 0 Palmeiras - Arena Condá
Quinta-feira (26 de novembro)
- São Paulo 3 x 1 Remo - Morumbi
Sexta-feira (27 de novembro)
- Fluminense x Cruzeiro - 20h - Maracanã
Sábado (28 de novembro)
- Botafogo x Bahia - 21h - Nilton Santos
Domingo (29 de novembro)
- Coritiba x Flamengo - 16h - Couto Pereira
- Vitória x Santos - 16h - Barradão
- Corinthians x Grêmio - 18h30 - Neo Química Arena
- Mirassol x Athletico-PR - 18h30 - José Maria de Campos Maia
- Internacional x Bragantino - 18h30 - Beira-Rio
- Atlético-MG x Vasco - 19h30 - Arena MRV
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