O Leão da Barra se distanciou da zona de rebaixamento, enquanto o Tricolor Gaúcho deixou o Z-4 e colocou o Corinthians na degola da Série A

A briga contra o rebaixamento segue acirrada na Série A do Campeonato Brasileiro. Nesta segunda-feira (23), dois jogos agitaram a parte de baixo da tabela e embolaram a disputa entre clubes tradicionais que lutam contra a queda. No Beira-Rio, em Porto Alegre, o Vitória goleou o Internacional por 5x2 e abriu vantagem importante em relação ao Z-4.

Com apenas 12 segundos de partida, Mercado falhou e Renê aproveitou para abrir o placar para o time baiano, que ampliou logo depois com Tarzia, em contra-ataque rápido.

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A equipe comandada por Eduardo Baptista esboçou uma reação ao descontar com Vitinho antes do intervalo, mas o goleiro Kauan Jesus errou no início da etapa final e deixou Ramon livre para marcar o terceiro. Alerrandro voltou a diminuir para os gaúchos e ainda acertou o travessão na reta final, antes de Baralhas e Renato Kayzer fecharem o placar e selarem o triunfo rubro-negro.

No Morumbis, o Grêmio venceu o Santos, de Neymar, por 2 a 0, com gols de Amuzu e Braithwaite. Com o resultado, a equipe dirigida por Renato Gaúcho deixou a zona de rebaixamento e empurrou o Corinthians para a degola.

O Timão encerra a antepenúltima rodada do Brasileirão nesta quarta-feira (25), às 20h (de Brasília), diante do Atlético-MG, na Arena MRV, em Belo Horizonte. O time mineiro entra em campo após ficar com o vice-campeonato da Copa Sul-Americana no último fim de semana.

Com os resultados, o Vitória chegou aos 44 pontos e assumiu a 13ª colocação. O Grêmio subiu para o 15º lugar, com 41, enquanto o Corinthians passou a abrir o Z-4, em 17º, com 40 pontos. Em situação delicada, o Internacional aparece na 18ª posição, com 38. Na lanterna e na vice-lanterna, Chapecoense e Remo já estão matematicamente rebaixados.

A penúltima rodada será disputada no próximo fim de semana e reserva mais um confronto direto na luta pela permanência: Corinthians e Grêmio se enfrentam no domingo (29), às 18h30, na Neo Química Arena. No mesmo dia e horário, o Internacional recebe o Red Bull Bragantino no Beira-Rio. Mais cedo, às 16h, o Vitória enfrenta o Santos no Barradão, em Salvador.