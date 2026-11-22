Série B: Criciúma vence Fortaleza e larga na frente; Atlético-GO e Vila Nova empatam
Os quatro times brigam pelas duas vagas restantes que garantem o acesso à Primeira Divisão do Campeonato Brasileiro na próxima temporada
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O Criciúma foi o único vencedor dos jogos de ida dos playoffs da Série B do Campeonato Brasileiro. Jogando em cima, o Tigre de Santa Catarina venceu por 1x0 o Fortaleza e largou na frente por um das duas últimas vagas do acesso. No outro jogo, o Atlético-GO saiu na frente no clássico contra o Vila Nova, mas acabou sofrendo o empate e não conseguiu reagir no Estádio Antônio Accioly.
As partidas de volta estão marcadas para a sexta-feira (27) e o sábado (28). O primeiro jogo será o embate entre Vila Nova x Atlético-GO, no Oba. No outro dia, o duelo entre Fortaleza x Criciúma, no Castelão, com expectativa de mais de 50 mil torcedores no estádio.
Vitória do Criciúma
Sob os 25 graus e com casa cheia, o Criciúma pressionou de início e finalizou três vezes no gol em 15 minutos, parando em boas intervenções de João Ricardo, a melhor delas após cabeçada à queima-roupa de César Martins.
Passada a pressão inicial, o Fortaleza equilibrou, mas não conseguiu atacar nem contra-atacar. Aos 40 minutos, os catarinenses pediram pênalti por toque no ombro de Cazal, mas o árbitro Rafael Rodrigo Klein e o VAR não marcaram.
No começo do segundo tempo, o lateral Marcelo Hermes, do Criciúma, escorregou e deu chance de contra-ataque ao Fortaleza, desperdiçado por Cantillo. Aos oito minutos, porém, Hermes chutou forte após rebote na área, a bola desviou e entrou no ângulo esquerdo de João Ricardo, coroando seu 224º jogo pelo clube.
O técnico Juan Vojvoda fez três mudanças de uma vez (Luiz Fernando, Nathan Fogaça e Lucas Crispim). Aos 17 minutos, o Criciúma chegou a comemorar gol de Marcinho, mas o VAR apontou impedimento quase imperceptível de Waguininho.
O gol anulado esfriou a partida: o Criciúma valorizou a vantagem mínima e o Fortaleza evitou se expor ao segundo gol antes do jogo de volta, mantendo o placar até o fim.
Empate Goiano
O clássico goiano começou completamente dominado pelo time da casa. Logo aos quatro minutos, Higor errou na saída de bola que sobrou para Netinho. O camisa 10 encontrou Matheusinho na área, que limpou a defesa e tocou para Peixoto apenas empurrar para o fundo do gol, abrindo o marcador para o Atlético-GO.
Após o susto inicial, o Vila Nova conseguiu responder aos 13, com Marquinhos Gabriel, que chutou de fora da área e obrigou Paulo Vitor a fazer boa defesa. Nos minutos finais, os visitantes ainda tentaram chegar ao empate, mas sem objetividade, foram para o intervalo atrás no placar.
Na volta para o segundo tempo, o cenário quase mudou logo no primeiro minuto. Janderson cruzou na medida para Lincoln, que de cabeça, parou em milagre de Paulo Victor, que salvou o Atlético-GO com o pé. A resposta do time da casa veio aos 14, com Netinho, que acertou o travessão, e no rebote, Coutinho mandou para fora.
A segunda etapa, entretanto, passou a ser completamente dominada pelo Vila Nova que viu Dellatorre perder uma grande chance aos 24, na cara do gol, mandando para fora. Porém, não demorou a sair o empate. Aos 27, Dodô cobrou escanteio na cabeça de Tiago Pagnussat, que apenas mandou para o fundo do gol. Na sequência, aos 30, Helton Leite manteve o empate em defesa cara a cara com Peixoto.
Nos minutos finais, ambas as equipes tentaram mudar o marcador, mas a falta de objetividade atrapalhou o jogo, que terminou empatado e completamente aberto para a decisão no OBA.