De volta à elite após 30 anos, time paraense não resistiu na reta final e se junta à Chapecoense. Outros duas vagas da degola estão indefinidas

O Remo está matematicamente rebaixado para a Série B do Campeonato Brasileiro de 2027. Na tarde deste domingo (22), a equipe paraense visitou o Athletico-PR na Arena da Baixada, em duelo válido pela 36ª rodada da competição, e acabou derrotada por 4 a 2 em uma partida amplamente dominada pelos donos da casa. Com o revés, o clube do Pará torna-se o segundo time a ter a queda confirmada nesta edição do torneio, juntando-se à Chapecoense.

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O retorno à elite do futebol nacional após um hiato de 30 anos teve vida curta para o Leão Azul. Apesar de ter apresentado um início de temporada consistente atuando em seus domínios, o Remo perdeu fôlego ao longo da disputa e não conseguiu somar os pontos necessários para evitar o descenso.

Estacionado nos 32 pontos na vice-lanterna da tabela, o clube volta agora as suas atenções para o planejamento da segunda divisão, com o objetivo de reorganizar o elenco para buscar um novo acesso em 2028.

Pelo lado paranaense, o triunfo teve sabor de alívio e mantém vivo o sonho de classificação direta para a Copa Libertadores. A vitória encerrou um jejum incômodo de cinco jogos sem vencer do Athletico-PR no Brasileirão e levou o Furacão aos 57 pontos.

A equipe permanece na quinta colocação, mas reduziu para apenas três pontos a distância em relação ao Fluminense, quarto colocado, que ainda entra em campo no complemento da rodada.

Z-4 da Série A

Nesta segunda-feira (22), dois importantes confrontos na luta contra o rebaixamento agitam o Brasileirão. Às 19h30 (de Brasília), Internacional e Vitória se enfrentam no Beira-Rio, em Porto Alegre. E, mais tarde, às 21h, o Grêmio visita o Santos, no Morumbis.

Inter e Grêmio estão na zona de rebaixamento em 17º e 18º colocado com 38 pontos, respectivamente. O Vitória está mais na frente, fora da degola, com 41 na 15ª posição. Também na briga pela permanência, o Corinthians é o 16º lugar com 40 pontos, mas só joga nesta quarta-feira (25), às 20h, contra o Atlético-MG, em Bel Horizonte.