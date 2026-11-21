Palmeiras x Flamengo: veja as escalações oficiais para o clássico pelo Brasileirão
Abel Ferreira e Leonardo Jardim definiram as equipes para o confronto deste sábado, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.
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Palmeiras e Flamengo estão escalados para o confronto deste sábado (21), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Nubank Parque, em São Paulo, com as escalações confirmadas pelos técnicos Abel Ferreira e Leonardo Jardim.
O Palmeiras vai atuar no esquema 3-5-2, com Flaco López e Vitor Roque formando a dupla de ataque. Já o Flamengo terá formação 4-3-3, com Pedro centralizado no setor ofensivo e Plata e Samuel Lino pelos lados.
Escalação do Palmeiras
Abel Ferreira escolheu Carlos Miguel para o gol e montou a defesa com Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti. No meio-campo, Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur completam a formação.
Na frente, Flaco López e Vitor Roque serão os responsáveis pelo ataque alviverde.
- Goleiro: Carlos Miguel;
- Defensores: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti;
- Meio-campistas: Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur;
- Atacantes: Flaco López e Vitor Roque.
- Técnico: Abel Ferreira.
- Esquema tático: 3-5-2.
Escalação do Flamengo
O Flamengo de Leonardo Jardim terá Rossi no gol. A linha defensiva será formada por Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro.
No meio-campo, Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta serão responsáveis pela organização da equipe. O ataque terá Plata, Pedro e Samuel Lino.
- Goleiro: Rossi;
- Defensores: Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro;
- Meio-campistas: Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta;
- Atacantes: Plata, Pedro e Samuel Lino.
- Técnico: Leonardo Jardim.
- Esquema tático: 4-3-3.