Abel Ferreira e Leonardo Jardim definiram as equipes para o confronto deste sábado, no Nubank Parque, pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro.

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Palmeiras e Flamengo estão escalados para o confronto deste sábado (21), pela 36ª rodada do Campeonato Brasileiro. As equipes se enfrentam no Nubank Parque, em São Paulo, com as escalações confirmadas pelos técnicos Abel Ferreira e Leonardo Jardim.

O Palmeiras vai atuar no esquema 3-5-2, com Flaco López e Vitor Roque formando a dupla de ataque. Já o Flamengo terá formação 4-3-3, com Pedro centralizado no setor ofensivo e Plata e Samuel Lino pelos lados.

Escalação do Palmeiras

Abel Ferreira escolheu Carlos Miguel para o gol e montou a defesa com Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti. No meio-campo, Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur completam a formação.

Na frente, Flaco López e Vitor Roque serão os responsáveis pelo ataque alviverde.

Goleiro: Carlos Miguel;

Carlos Miguel; Defensores: Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti;

Bruno Fuchs, Gustavo Gómez e Benedetti; Meio-campistas: Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur;

Giay, Marlon Freitas, Andreas Pereira, Arias e Arthur; Atacantes: Flaco López e Vitor Roque.

Flaco López e Vitor Roque. Técnico: Abel Ferreira.

Abel Ferreira. Esquema tático: 3-5-2.

Escalação do Flamengo

O Flamengo de Leonardo Jardim terá Rossi no gol. A linha defensiva será formada por Varela, Léo Ortiz, Danilo e Alex Sandro.

No meio-campo, Jorginho, Lucas Paquetá e Arrascaeta serão responsáveis pela organização da equipe. O ataque terá Plata, Pedro e Samuel Lino.