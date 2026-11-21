Vice-líder tem seis pontos de desvantagem e precisa vencer o confronto direto para manter vivo o sonho da conquista nacional nesta temporada

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O Palmeiras precisa vencer o Flamengo neste sábado (21), às 16h30, no Nubank Parque, para continuar na disputa pelo título do Campeonato Brasileiro de 2026. Vice-líder da competição, o time paulista tem seis pontos de desvantagem para o rival e não pode tropeçar no confronto direto pela 36ª rodada.

Com 73 pontos, a equipe comandada por Abel Ferreira precisa conquistar os três pontos para adiar a definição do campeonato. Um empate ou uma vitória rubro-negra garante matematicamente o título ao Flamengo, que lidera a tabela com 79 pontos.

O que o Palmeiras precisa para ser campeão brasileiro?

O primeiro passo é vencer o Flamengo neste sábado. Com o resultado positivo, o Palmeiras chegará a 76 pontos e reduzirá a diferença para o líder a três pontos, mantendo as chances de conquistar o Brasileirão nas duas rodadas finais.

Depois do confronto direto, o time paulista precisará vencer também seus dois últimos compromissos. Assim, poderá terminar o campeonato com 82 pontos.

Além de fazer sua parte, o Palmeiras terá de torcer por tropeços do Flamengo. O rival poderá somar, no máximo, dois pontos nas duas rodadas finais, contra Coritiba e Chapecoense, para que o clube alviverde tenha possibilidade de ultrapassá-lo na classificação.

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Quais resultados eliminam o Palmeiras da disputa pelo título?

O Palmeiras não tem margem para empate ou derrota no confronto deste sábado. Os dois resultados confirmam antecipadamente o título brasileiro do Flamengo.

Vitória do Palmeiras: reduz a diferença para três pontos e mantém a disputa aberta. O time precisará vencer também as duas rodadas finais e torcer por tropeços do Flamengo.

reduz a diferença para três pontos e mantém a disputa aberta. O time precisará vencer também as duas rodadas finais e torcer por tropeços do Flamengo. Empate: garante o título ao Flamengo. O clube carioca chegaria a 80 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelo Palmeiras.

garante o título ao Flamengo. O clube carioca chegaria a 80 pontos e não poderia mais ser ultrapassado pelo Palmeiras. Vitória do Flamengo: confirma a conquista antecipada do Brasileirão pelo time rubro-negro, que chegaria a 82 pontos.

Qual é a chance de título do Palmeiras?

O cenário é complicado para o time paulista. O Palmeiras tem apenas 2,3% de probabilidade matemática de conquistar o Campeonato Brasileiro de 2026.

A equipe precisa combinar uma sequência de três vitórias com resultados favoráveis nos jogos restantes do Flamengo. Qualquer tropeço alviverde diante do rival neste sábado encerra a possibilidade de título.

Pressão, desfalques e decisão da Libertadores entram no cenário

O Palmeiras chega ao confronto depois de duas derrotas consecutivas. Na rodada anterior, perdeu por 2 a 1 para o Cruzeiro, no Mineirão, após abrir o placar com Ramón Sosa e sofrer a virada com gols de Matheus Pereira e um gol contra de Khellven.

Além da necessidade de vencer o líder, Abel Ferreira precisa administrar os desfalques e o desgaste do elenco. Alexander Barboza está suspenso, enquanto Murilo, Piquerez, Paulinho e Jefté não ficam à disposição. Gustavo Gómez e Mauricio retornam após defenderem a seleção paraguaia na Data Fifa.

O duelo também antecede a final da Copa Libertadores. O Palmeiras enfrenta o Estudiantes no dia 28 de novembro, em Montevidéu. A partida contra o Flamengo será a última diante da torcida alviverde antes da decisão continental.