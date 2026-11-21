Rubro-Negro empatou com o Palmeiras no Nubank Parque, chegou aos 80 pontos e confirmou a conquista nacional com duas rodadas de antecedência

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O Flamengo tem nove títulos do Campeonato Brasileiro. A conquista de 2026 foi confirmada neste sábado (21), após o empate por 1 a 1 com o Palmeiras, no Nubank Parque, em São Paulo, pela 36ª rodada. Com o resultado, o time comandado por Leonardo Jardim chegou aos 80 pontos e garantiu a taça com duas rodadas de antecedência.

O Rubro-Negro já havia conquistado o Brasileirão em 1980, 1982, 1983, 1992, 2009, 2019, 2020 e 2025. Agora, com o título de 2026, o clube amplia a lista e conquista a competição pela segunda temporada consecutiva.

Quantos títulos brasileiros o Flamengo tem?

Com a conquista de 2026, o Flamengo soma nove títulos do Campeonato Brasileiro. As temporadas em que o clube terminou como campeão são:

1980 ;

; 1982 ;

; 1983 ;

; 1992 ;

; 2009 ;

; 2019 ;

; 2020 ;

; 2025 ;

; 2026.

O título de 2026 também representa o bicampeonato consecutivo do Flamengo. A equipe carioca havia conquistado a edição de 2025 e voltou a terminar a competição na primeira colocação nesta temporada.

Como o Flamengo conquistou o Brasileirão de 2026?

O Flamengo confirmou o título na partida contra o Palmeiras, fora de casa. O empate por 1 a 1 foi suficiente para assegurar matematicamente a primeira colocação, já que o time carioca chegou aos 80 pontos, enquanto o adversário permaneceu com 74.

O Palmeiras saiu na frente aos 11 minutos do primeiro tempo. Após cruzamento de Giay pela direita, Jhon Arias apareceu livre na área e marcou de cabeça. A equipe paulista levou a vantagem para o intervalo, apesar das oportunidades criadas pelo Flamengo.

Na etapa final, o time de Leonardo Jardim aumentou a pressão em busca do empate. Aos 30 minutos, Arrascaeta iniciou a jogada, Bruno Henrique deu a assistência de primeira e Samuel Lino finalizou rasteiro para deixar tudo igual.

O resultado confirmou a conquista rubro-negra com duas rodadas de antecedência. Nos minutos finais, o Palmeiras tentou buscar a virada, mas não conseguiu superar a defesa adversária. O placar terminou em 1 a 1, e o Flamengo garantiu mais um título brasileiro.