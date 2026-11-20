Com seis pontos de vantagem, Rubro-Negro celebra conquista matemática se não perder para o vice-líder Palmeiras, mas não levantará taça em São Paulo

Com seis pontos de vantagem na ponta da tabela, o Flamengo entra em campo, neste sábado (21), podendo selar de vez a conquista da Série A do Campeonato Brasileiro. Depois de 35 jogos disputados, a equipe carioca soma 79 pontos contra 73 do vice-líder Palmeiras, repetindo o roteiro da temporada passada em que os dois clubes se descolaram do pelotão e transformaram a reta final em um duelo particular. O duelo será exibido para todo o Brasil pela Globo (TV aberta), Premiere (pay-per-view) e GeTV (Youtube).

O confronto direto válido pela 36ª rodada está marcado para as 16h30 (de Brasília), no Nubank Parque. No encontro do primeiro turno, os paulistas venceram em pleno Maracanã, mas o desgaste provocado pela disputa simultânea das fases agudas das copas acabou custando caro ao time de Abel Ferreira, que perdeu fôlego e viu o rival assumir o topo no returno.

A distância entre os dois ganhou contornos decisivos na jornada anterior: enquanto o Palmeiras acabou derrotado pelo Cruzeiro no Mineirão, o Flamengo bateu o Athletico Paranaense no Rio de Janeiro e abriu margem confortável na classificação.

Com superioridade no número de vitórias, primeiro critério de desempate, o Rubro-Negro joga por uma simples igualdade em São Paulo para soltar o grito de campeão com duas rodadas de antecedência. Apenas um triunfo alviverde mantém o campeonato matematicamente aberto.

Ainda que confirme a conquista neste fim de semana, o elenco flamenguista voltará da capital paulista sem o troféu na bagagem. Seguindo um novo protocolo estabelecido pela Confederação Brasileira de Futebol (CBF) para "evitar confusões", a entrega oficial da taça passa a ocorrer exclusivamente no primeiro compromisso do campeão diante de sua torcida após a definição matemática.

Na prática, caso garanta o título no Nubank Parque, o Flamengo só receberá o troféu no Maracanã na rodada de encerramento, contra a Chapecoense, já que, antes disso, o time ainda cumpre tabela fora de casa diante do Coritiba, no Couto Pereira, pela 37ª rodada.