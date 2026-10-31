Juventude empata com o Vila Nova e reassume a ponta na Série B

Três gols após os 30 minutos da etapa final marcam confronto decisivo na briga pelo acesso à elite do futebol brasileiro na próxima temporada

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Em partida eletrizante, com um expulso de cada lado e três gols marcados após os 30 minutos do segundo tempo, Vila Nova e Juventude mediram forças em confronto direto pelo topo da Série B. O empate por 2 a 2, válido pela 36ª rodada no estádio Onésio Brasileiro Alvarenga, foi suficiente para recolocar o clube gaúcho no topo da classificação.

Com tentos de Janderson e Dudu para os donos da casa, e Lucas Alves e Safira para o time comandado por Maurício Barbieri, as duas equipes somaram um ponto em um dos embates mais movimentados do torneio.

O Vila Nova chegou aos 63 pontos e permaneceu na terceira posição, correndo risco de ser superado pelo Fortaleza na sequência do turno.

O Juventude, por sua vez, atingiu 65 pontos, reassumiu o primeiro lugar e agora seca o Novorizontino para se manter na liderança.

Pela 37ª e penúltima rodada da Série B, em momentos decisivos na disputa pelas vagas do G-2 rumo ao acesso direto, os dois times retornam aos gramados na próxima semana.

No sábado (7), querendo engatar o segundo triunfo seguido nesta reta final, o Vila Nova joga novamente com o apoio dos torcedores no OBA diante do Criciúma, às 20h. Já o Juventude tenta voltar a vencer atuando longe de seus domínios, enfrentando o Cuiabá na Arena Pantanal, às 21h30 da sexta-feira (6).