Brasileirão: Flamengo bate o Remo por 1 a 0 e incendeia briga pela liderança
Com gol de Samuel Lino, Rubro-Negro engatou a terceira vitória seguida, chegou aos 54 pontos e jogou a pressão para o Palmeiras na disputa
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O Flamengo engatou a terceira vitória consecutiva no Campeonato Brasileiro e colocou ainda mais fogo na disputa pelo título contra o Palmeiras. Debaixo de forte chuva no Estádio Mangueirão, em Belém, o Rubro-Negro superou o Remo por 1 a 0 na tarde deste domingo (6), em confronto válido pela 26ª rodada, com gol decisivo de Samuel Lino.
Embalado após bater o Botafogo (3 a 0) e o Mirassol (2 a 0), o time carioca alcançou os 54 pontos e assumiu a liderança provisória da competição. O Palmeiras, vice-líder com 52 pontos, entra em campo ainda hoje diante do Botafogo e precisa do triunfo fora de casa para retomar o topo da tabela.
Por outro lado, o Remo viu seu momento de reação esfriar de vez e voltou a se complicar na luta contra o rebaixamento. O Leão Azul amarga uma sequência de seis jogos sem vencer, sendo quatro derrotas no período, e permanece estacionado nos 23 pontos, na 19ª e penúltima colocação, a cinco pontos do Mirassol, primeiro clube fora do Z-4.
Palmeiras
Após 19 rodadas na liderança do Campeonato Brasileiro, o Palmeiras deixou escapar o topo da tabela. Necessitando de uma vitória simples para sustentar a ponta, o Alviverde pecou na pontaria, desperdiçou oportunidades claras e não saiu do 0 a 0 contra o Botafogo, no Engenhão.
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O resultado deixa os paulistas com 53 pontos, um atrás do novo líder Flamengo, enquanto o Glorioso chega aos 31 pontos e segue próximo da zona de rebaixamento.
Outros jogos do Brasileirão
Nos outros jogos do dia, ainda teve Coritiba 1x2 Mirassol, Cruzeiro 3x1 Athletic-PR, Internacional 2x3 Santos e Corinthians 1x2 Chapecoense.