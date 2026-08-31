Classificação da Série A: tabela atualizada, resultados da 25ª rodada e próximos jogos
Palmeiras segue na liderança, enquanto Flamengo encurta distância; Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira pela 25ª rodada
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A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentou a disputa pelas primeiras posições e também a luta contra o rebaixamento. O Palmeiras segue na liderança, agora com 52 pontos, enquanto Flamengo, Athletico-PR e Fluminense aparecem na sequência.
A rodada teve resultados importantes na parte de cima da tabela. O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, enquanto o Athletico-PR empatou em 3 a 3 com o Fluminense. São Paulo, Atlético-MG, Santos e Grêmio também conquistaram vitórias importantes.
Na parte de baixo, a disputa contra o rebaixamento continua equilibrada. Remo, Internacional e Vasco seguem próximos da zona de queda, enquanto a Chapecoense permanece na última colocação.
Palmeiras segue líder; Flamengo diminui distância
O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e chegou aos 52 pontos em 25 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança do Brasileirão.
O Flamengo aproveitou o tropeço do líder e venceu o Botafogo por 3 a 0, no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 48 pontos, quatro a menos que o Palmeiras e com um jogo a menos.
O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 45 pontos, após empatar em 3 a 3 com o Fluminense. O Tricolor carioca ocupa a quarta posição, com 42 pontos.
Bahia e Cruzeiro completam o grupo dos seis primeiros, com 40 e 39 pontos, respectivamente.
Classificação da Série A
- Palmeiras – 52 pontos – 25 jogos – 15 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
- Flamengo – 48 pontos – 24 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
- Athletico-PR – 45 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
- Fluminense – 42 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 9 empates – 5 derrotas
- Bahia – 40 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 10 empates – 5 derrotas
- Cruzeiro – 39 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Atlético-MG – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Bragantino – 35 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
- Coritiba – 34 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 7 empates – 8 derrotas*
- Corinthians – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
- São Paulo – 30 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 10 derrotas
- Botafogo – 30 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 10 derrotas
- Vitória – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas
- Santos – 29 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
- Grêmio – 28 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Mirassol – 25 pontos – 24 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
- Vasco – 25 pontos – 24 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
- Internacional – 23 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 11 derrotas
- Remo – 23 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 11 derrotas*
- Chapecoense – 14 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 8 empates – 14 derrotas
- Verde: classificação para a Libertadores
- Verde escuro: Playoffs da Libertadores
- Azul: classificação para a Copa Sul-Americana
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
*A partida entre Remo e Coritiba acontece nesta segunda-feira (31)
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Palmeiras mantém liderança e Flamengo segue na perseguição
O Palmeiras empatou sem gols com o Internacional, no Allianz Parque, e chegou aos 48 pontos em 22 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança e abriu vantagem sobre o Flamengo.
O Flamengo fez 2 a 0 no Vitória, no Maracanã, e chegou aos 42 pontos. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do líder.
Logo depois aparecem Athletico-PR, com 40 pontos, e Fluminense, com 35. O Tricolor carioca empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, enquanto o Furacão venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.
Na parte de baixo, a Chapecoense perdeu por 2 a 1 para o Coritiba e segue na lanterna, com apenas 10 pontos. Remo, Vasco e Santos completam o Z-4.
Classificação da Série A
- Palmeiras – 48 pontos – 22 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Flamengo – 42 pontos – 21 jogos – 12 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
- Athletico-PR – 40 pontos – 22 jogos – 12 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Fluminense – 35 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
- Cruzeiro – 33 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Bahia – 33 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 9 empates – 5 derrotas
- Corinthians – 32 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 6 derrotas
- Bragantino – 31 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
- Botafogo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Coritiba – 30 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Atlético-MG – 29 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
- São Paulo – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
- Vitória – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
- Grêmio – 25 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 10 derrotas
- Mirassol – 23 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
- Internacional – 23 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
- Santos – 22 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
- Vasco – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Remo – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Chapecoense – 10 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 15 derrotas
- Verde: classificação para a Libertadores
- Verde escuro: Playoffs da Libertadores
- Azul: classificação para a Copa Sul-Americana
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
Resultados da 25ª rodada
- Atlético-MG 2 x 1 Vitória
- São Paulo 2 x 1 Bragantino
- Vasco 3 x 1 Cruzeiro
- Athletico-PR 3 x 3 Fluminense
- Flamengo 3 x 0 Botafogo
- Corinthians 0 x 1 Santos
- Mirassol 1 x 1 Palmeiras
- Grêmio 3 x 1 Chapecoense
- Bahia 3 x 2 Internacional
- Remo x Coritiba – segunda-feira (31), às 20h – Mangueirão
Próximos jogos - 26ª rodada
Sábado (05/09)
- Bragantino x Bahia – 16h – Cícero de Souza Marques
- São Paulo x Atlético-MG – 18h30 – Morumbis
- Fluminense x Vasco – 21h – Maracanã
Domingo (06/09)
- Coritiba x Mirassol – 11h – Couto Pereira
- Cruzeiro x Athletico-PR – 16h – Mineirão
- Internacional x Santos – 16h – Beira-Rio
- Remo x Flamengo – 16h – Mangueirão
- Botafogo x Palmeiras – 18h30 – Nilton Santos
- Corinthians x Chapecoense – 19h30 – Neo Química Arena
Segunda-feira (07/09)
- Vitória x Grêmio – 20h – Barradão
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