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Classificação da Série A: tabela atualizada, resultados da 25ª rodada e próximos jogos

Palmeiras segue na liderança, enquanto Flamengo encurta distância; Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira pela 25ª rodada

Por Lucas Valle Publicado em 31/08/2026 às 10:41
Empate entre Palmeiras e Mirassol no Brasileirão
Empate entre Palmeiras e Mirassol no Brasileirão - Cesar Greco/Palmeiras

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A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentou a disputa pelas primeiras posições e também a luta contra o rebaixamento. O Palmeiras segue na liderança, agora com 52 pontos, enquanto Flamengo, Athletico-PR e Fluminense aparecem na sequência.

A rodada teve resultados importantes na parte de cima da tabela. O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, enquanto o Athletico-PR empatou em 3 a 3 com o Fluminense. São Paulo, Atlético-MG, Santos e Grêmio também conquistaram vitórias importantes.

Na parte de baixo, a disputa contra o rebaixamento continua equilibrada. Remo, Internacional e Vasco seguem próximos da zona de queda, enquanto a Chapecoense permanece na última colocação.

Palmeiras segue líder; Flamengo diminui distância

O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e chegou aos 52 pontos em 25 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança do Brasileirão.

O Flamengo aproveitou o tropeço do líder e venceu o Botafogo por 3 a 0, no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 48 pontos, quatro a menos que o Palmeiras e com um jogo a menos.

O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 45 pontos, após empatar em 3 a 3 com o Fluminense. O Tricolor carioca ocupa a quarta posição, com 42 pontos.

Bahia e Cruzeiro completam o grupo dos seis primeiros, com 40 e 39 pontos, respectivamente.

Classificação da Série A

  1. Palmeiras – 52 pontos – 25 jogos – 15 vitórias – 7 empates – 3 derrotas
  2. Flamengo – 48 pontos – 24 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 4 derrotas
  3. Athletico-PR – 45 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 6 empates – 6 derrotas
  4. Fluminense – 42 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 9 empates – 5 derrotas
  5. Bahia – 40 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 10 empates – 5 derrotas
  6. Cruzeiro – 39 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  7. Atlético-MG – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  8. Bragantino – 35 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 9 derrotas
  9. Coritiba – 34 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 7 empates – 8 derrotas*
  10. Corinthians – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
  11. São Paulo – 30 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 10 derrotas
  12. Botafogo – 30 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 10 derrotas
  13. Vitória – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas
  14. Santos – 29 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
  15. Grêmio – 28 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
  16. Mirassol – 25 pontos – 24 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
  17. Vasco – 25 pontos – 24 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 11 derrotas
  18. Internacional – 23 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 11 derrotas
  19. Remo – 23 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 11 derrotas*
  20. Chapecoense – 14 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 8 empates – 14 derrotas
  • Verde: classificação para a Libertadores
  • Verde escuro: Playoffs da Libertadores
  • Azul: classificação para a Copa Sul-Americana
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

*A partida entre Remo e Coritiba acontece nesta segunda-feira (31)

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Palmeiras mantém liderança e Flamengo segue na perseguição

O Palmeiras empatou sem gols com o Internacional, no Allianz Parque, e chegou aos 48 pontos em 22 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança e abriu vantagem sobre o Flamengo.

O Flamengo fez 2 a 0 no Vitória, no Maracanã, e chegou aos 42 pontos. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do líder.

Logo depois aparecem Athletico-PR, com 40 pontos, e Fluminense, com 35. O Tricolor carioca empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, enquanto o Furacão venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Na parte de baixo, a Chapecoense perdeu por 2 a 1 para o Coritiba e segue na lanterna, com apenas 10 pontos. Remo, Vasco e Santos completam o Z-4.

Classificação da Série A

  1. Palmeiras – 48 pontos – 22 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
  2. Flamengo – 42 pontos – 21 jogos – 12 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
  3. Athletico-PR – 40 pontos – 22 jogos – 12 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
  4. Fluminense – 35 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
  5. Cruzeiro – 33 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  6. Bahia – 33 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 9 empates – 5 derrotas
  7. Corinthians – 32 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 6 derrotas
  8. Bragantino – 31 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
  9. Botafogo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
  10. Coritiba – 30 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
  11. Atlético-MG – 29 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
  12. São Paulo – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
  13. Vitória – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
  14. Grêmio – 25 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 10 derrotas
  15. Mirassol – 23 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
  16. Internacional – 23 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
  17. Santos – 22 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
  18. Vasco – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
  19. Remo – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
  20. Chapecoense – 10 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 15 derrotas
  • Verde: classificação para a Libertadores
  • Verde escuro: Playoffs da Libertadores
  • Azul: classificação para a Copa Sul-Americana
  • Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Leia Também

Resultados da 25ª rodada

Próximos jogos - 26ª rodada

Sábado (05/09)

  • Bragantino x Bahia – 16h – Cícero de Souza Marques
  • São Paulo x Atlético-MG – 18h30 – Morumbis
  • Fluminense x Vasco – 21h – Maracanã

Domingo (06/09)

  • Coritiba x Mirassol – 11h – Couto Pereira
  • Cruzeiro x Athletico-PR – 16h – Mineirão
  • Internacional x Santos – 16h – Beira-Rio
  • Remo x Flamengo – 16h – Mangueirão
  • Botafogo x Palmeiras – 18h30 – Nilton Santos
  • Corinthians x Chapecoense – 19h30 – Neo Química Arena

Segunda-feira (07/09)

  • Vitória x Grêmio – 20h – Barradão

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Lucas Valle

ljorge@tvjornal.com.br

Estagiário do Blog do Torcedor, onde escreve sobre Náutico, Sport e Santa Cruz, além de matérias nacionais sobre onde assistir os jogos de futebol.