Classificação da Série A: tabela atualizada, resultados da 25ª rodada e próximos jogos

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Palmeiras segue na liderança, enquanto Flamengo encurta distância; Remo e Coritiba se enfrentam nesta segunda-feira pela 25ª rodada

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A 25ª rodada do Campeonato Brasileiro movimentou a disputa pelas primeiras posições e também a luta contra o rebaixamento. O Palmeiras segue na liderança, agora com 52 pontos, enquanto Flamengo, Athletico-PR e Fluminense aparecem na sequência.

A rodada teve resultados importantes na parte de cima da tabela. O Flamengo venceu o Botafogo por 3 a 0, enquanto o Athletico-PR empatou em 3 a 3 com o Fluminense. São Paulo, Atlético-MG, Santos e Grêmio também conquistaram vitórias importantes.

Na parte de baixo, a disputa contra o rebaixamento continua equilibrada. Remo, Internacional e Vasco seguem próximos da zona de queda, enquanto a Chapecoense permanece na última colocação.

Palmeiras segue líder; Flamengo diminui distância



O Palmeiras empatou em 1 a 1 com o Mirassol, fora de casa, e chegou aos 52 pontos em 25 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança do Brasileirão.

O Flamengo aproveitou o tropeço do líder e venceu o Botafogo por 3 a 0, no Maracanã. Com o resultado, o Rubro-Negro chegou aos 48 pontos, quatro a menos que o Palmeiras e com um jogo a menos.

O Athletico-PR aparece na terceira colocação, com 45 pontos, após empatar em 3 a 3 com o Fluminense. O Tricolor carioca ocupa a quarta posição, com 42 pontos.

Bahia e Cruzeiro completam o grupo dos seis primeiros, com 40 e 39 pontos, respectivamente.

Classificação da Série A



Palmeiras – 52 pontos – 25 jogos – 15 vitórias – 7 empates – 3 derrotas Flamengo – 48 pontos – 24 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 4 derrotas Athletico-PR – 45 pontos – 25 jogos – 13 vitórias – 6 empates – 6 derrotas Fluminense – 42 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 9 empates – 5 derrotas Bahia – 40 pontos – 25 jogos – 10 vitórias – 10 empates – 5 derrotas Cruzeiro – 39 pontos – 25 jogos – 11 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Atlético-MG – 36 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Bragantino – 35 pontos – 24 jogos – 10 vitórias – 5 empates – 9 derrotas Coritiba – 34 pontos – 24 jogos – 9 vitórias – 7 empates – 8 derrotas* Corinthians – 32 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 9 derrotas São Paulo – 30 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 10 derrotas Botafogo – 30 pontos – 24 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 10 derrotas Vitória – 29 pontos – 25 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 12 derrotas Santos – 29 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 8 empates – 9 derrotas Grêmio – 28 pontos – 24 jogos – 7 vitórias – 7 empates – 10 derrotas Mirassol – 25 pontos – 24 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 11 derrotas Vasco – 25 pontos – 24 jogos – 6 vitórias – 7 empates – 11 derrotas Internacional – 23 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 11 derrotas Remo – 23 pontos – 24 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 11 derrotas* Chapecoense – 14 pontos – 24 jogos – 2 vitórias – 8 empates – 14 derrotas

Verde: classificação para a Libertadores

Verde escuro: Playoffs da Libertadores

Azul: classificação para a Copa Sul-Americana

Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

*A partida entre Remo e Coritiba acontece nesta segunda-feira (31)

Palmeiras mantém liderança e Flamengo segue na perseguição

O Palmeiras empatou sem gols com o Internacional, no Allianz Parque, e chegou aos 48 pontos em 22 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança e abriu vantagem sobre o Flamengo.

O Flamengo fez 2 a 0 no Vitória, no Maracanã, e chegou aos 42 pontos. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do líder.

Logo depois aparecem Athletico-PR, com 40 pontos, e Fluminense, com 35. O Tricolor carioca empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, enquanto o Furacão venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Na parte de baixo, a Chapecoense perdeu por 2 a 1 para o Coritiba e segue na lanterna, com apenas 10 pontos. Remo, Vasco e Santos completam o Z-4.

Classificação da Série A

Palmeiras – 48 pontos – 22 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 2 derrotas Flamengo – 42 pontos – 21 jogos – 12 vitórias – 6 empates – 3 derrotas Athletico-PR – 40 pontos – 22 jogos – 12 vitórias – 4 empates – 6 derrotas Fluminense – 35 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 8 empates – 5 derrotas Cruzeiro – 33 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 7 derrotas Bahia – 33 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 9 empates – 5 derrotas Corinthians – 32 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 6 derrotas Bragantino – 31 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 8 derrotas Botafogo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas Coritiba – 30 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Atlético-MG – 29 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 8 derrotas São Paulo – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas Vitória – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas Grêmio – 25 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 10 derrotas Mirassol – 23 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 10 derrotas Internacional – 23 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 9 derrotas Santos – 22 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 9 derrotas Vasco – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas Remo – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas Chapecoense – 10 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 15 derrotas

Verde: classificação para a Libertadores



Verde escuro: Playoffs da Libertadores

Azul: classificação para a Copa Sul-Americana

Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 25ª rodada

Atlético-MG 2 x 1 Vitória

São Paulo 2 x 1 Bragantino

Vasco 3 x 1 Cruzeiro

Athletico-PR 3 x 3 Fluminense

Flamengo 3 x 0 Botafogo

Corinthians 0 x 1 Santos

Mirassol 1 x 1 Palmeiras

Grêmio 3 x 1 Chapecoense

Bahia 3 x 2 Internacional

Remo x Coritiba – segunda-feira (31), às 20h – Mangueirão

Próximos jogos - 26ª rodada

Sábado (05/09)

Bragantino x Bahia – 16h – Cícero de Souza Marques

São Paulo x Atlético-MG – 18h30 – Morumbis

Fluminense x Vasco – 21h – Maracanã

Domingo (06/09)

Coritiba x Mirassol – 11h – Couto Pereira

Cruzeiro x Athletico-PR – 16h – Mineirão

Internacional x Santos – 16h – Beira-Rio

Remo x Flamengo – 16h – Mangueirão

Botafogo x Palmeiras – 18h30 – Nilton Santos

Corinthians x Chapecoense – 19h30 – Neo Química Arena

Segunda-feira (07/09)

Vitória x Grêmio – 20h – Barradão

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