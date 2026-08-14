CRB x Novorizontino ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes
Em confronto direto na parte de cima da tabela, CRB e Novorizontino buscam a vitória para se aproximar do G-6 da Série B, confira
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O CRB enfrenta o Novorizontino neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Rei Pelé, em Maceió (AL), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Separados por apenas um ponto na classificação, os times entram em campo de olho na zona de acesso à Série A.
Momento das equipes
O Novorizontino ocupa a sexta colocação da tabela, com 33 pontos, e vem de uma derrota por 1 a 0 para o Juventude, em casa. A equipe precisa voltar a vencer para se manter entre os primeiros colocados e seguir na briga pelo acesso à Série A.
O CRB aparece logo atrás, na sétima posição, com 32 pontos. O time alagoano vive um bom momento e vem de quatro vitórias consecutivas na competição. Diante do Novorizontino, o objetivo é manter a sequência positiva e conquistar os três pontos para entrar no G-6.
Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo em:
- Disney+
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Ficha da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série B
- Local: Estádio Rei Pelé, Maceió (AL)
- Data: Domingo
- Horário: 18h30 (de Brasília)
- Transmissão: Disney+