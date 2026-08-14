Chapecoense x Bahia ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

Lanterna, Chapecoense tenta reagir diante do Bahia, que busca voltar a vencer após quatro empates consecutivos no Brasileirão, confira

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

A Chapecoense enfrenta o Bahia neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em situações distintas na tabela, as equipes entram em campo em busca de um resultado importante para os objetivos na competição.

Momento das equipes

A Chapecoense vive uma situação delicada na Série A. Com apenas 10 pontos, a equipe ocupa a última colocação da competição e conquistou somente uma vitória até o momento. O cenário é ainda mais preocupante nas projeções de rebaixamento, com risco de queda superior a 98%.

Diante do Bahia, a Chape precisa vencer para tentar iniciar uma reação na reta final do campeonato e diminuir a distância para os adversários que também lutam contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 33 pontos, e chega ao confronto após quatro empates consecutivos. A equipe busca voltar a vencer para seguir na briga pela parte de cima da tabela e aproveitar a oportunidade de somar pontos fora de casa.

Apesar da diferença na classificação, o Tricolor precisa evitar tropeços diante do lanterna e confirmar o favoritismo para continuar próximo da zona de classificação para as competições continentais.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo pelo:

Premiere

Ficha da partida