fechar
Brasileirao | Notícia

Chapecoense x Bahia ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes

Lanterna, Chapecoense tenta reagir diante do Bahia, que busca voltar a vencer após quatro empates consecutivos no Brasileirão, confira

Por Maju Siqueira Publicado em 14/08/2026 às 18:35
Chapecoense x Bahia pela Série A
Chapecoense x Bahia pela Série A - Blog do torcedor

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe
tudo o que você precisa Seguir no Google

A Chapecoense enfrenta o Bahia neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em situações distintas na tabela, as equipes entram em campo em busca de um resultado importante para os objetivos na competição.

Momento das equipes

A Chapecoense vive uma situação delicada na Série A. Com apenas 10 pontos, a equipe ocupa a última colocação da competição e conquistou somente uma vitória até o momento. O cenário é ainda mais preocupante nas projeções de rebaixamento, com risco de queda superior a 98%.

Diante do Bahia, a Chape precisa vencer para tentar iniciar uma reação na reta final do campeonato e diminuir a distância para os adversários que também lutam contra o rebaixamento.

Do outro lado, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 33 pontos, e chega ao confronto após quatro empates consecutivos. A equipe busca voltar a vencer para seguir na briga pela parte de cima da tabela e aproveitar a oportunidade de somar pontos fora de casa.

Apesar da diferença na classificação, o Tricolor precisa evitar tropeços diante do lanterna e confirmar o favoritismo para continuar próximo da zona de classificação para as competições continentais.

Leia Também

Vamos conversar no ZAP?

Receba notícias na palma da sua mão. Entre agora mesmo no nosso canal exclusivo do WhatsApp

ENTRE NO CANAL DO WHATSAPP

Onde assistir 

A partida terá transmissão ao vivo pelo:

  • Premiere

Ficha da partida

  • Competição: Campeonato Brasileiro Série A
  • Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
  • Data: Domingo
  • Horário: 11h (de Brasília)
  • Transmissão: Premiere

VEJA MAIS CONTEÚDO

Leia também

Fora dos planos de Dal Pozzo, Yago Felipe encaminha saída do Sport rumo à Chapecoense
De saída

Fora dos planos de Dal Pozzo, Yago Felipe encaminha saída do Sport rumo à Chapecoense
Classificação da Série A: Tabela atualizada do Brasileirão após a 22ª rodada
Classificação

Classificação da Série A: Tabela atualizada do Brasileirão após a 22ª rodada

Compartilhe

Tags

Imagem de Maju Siqueira

Maju Siqueira

mjucarvalho@tvjornal.com.br