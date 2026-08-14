Chapecoense x Bahia ao vivo pela Série A: onde assistir, horário e situação das equipes
Lanterna, Chapecoense tenta reagir diante do Bahia, que busca voltar a vencer após quatro empates consecutivos no Brasileirão, confira
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A Chapecoense enfrenta o Bahia neste domingo, às 11h (de Brasília), na Arena Condá, em Chapecó (SC), pela 22ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A. Em situações distintas na tabela, as equipes entram em campo em busca de um resultado importante para os objetivos na competição.
Momento das equipes
A Chapecoense vive uma situação delicada na Série A. Com apenas 10 pontos, a equipe ocupa a última colocação da competição e conquistou somente uma vitória até o momento. O cenário é ainda mais preocupante nas projeções de rebaixamento, com risco de queda superior a 98%.
Diante do Bahia, a Chape precisa vencer para tentar iniciar uma reação na reta final do campeonato e diminuir a distância para os adversários que também lutam contra o rebaixamento.
Do outro lado, o Bahia ocupa a sexta colocação, com 33 pontos, e chega ao confronto após quatro empates consecutivos. A equipe busca voltar a vencer para seguir na briga pela parte de cima da tabela e aproveitar a oportunidade de somar pontos fora de casa.
Apesar da diferença na classificação, o Tricolor precisa evitar tropeços diante do lanterna e confirmar o favoritismo para continuar próximo da zona de classificação para as competições continentais.
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Onde assistir
A partida terá transmissão ao vivo pelo:
- Premiere
Ficha da partida
- Competição: Campeonato Brasileiro Série A
- Local: Arena Condá, Chapecó (SC)
- Data: Domingo
- Horário: 11h (de Brasília)
- Transmissão: Premiere