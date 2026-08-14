América-MG x Athletic ao vivo pela Série B: onde assistir, horário e situação das equipes

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Em momentos distintos na tabela, América-MG tenta reagir para deixar a zona de rebaixamento, enquanto o Athletic busca manter a boa fase na Série B

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O América-MG enfrenta o Athletic neste domingo, às 18h30 (de Brasília), no Estádio Independência, em Belo Horizonte (MG), pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série B. Enquanto o Coelho luta contra o rebaixamento, o Athletic tenta se aproximar da parte de cima da tabela.

Momento das equipes

O América-MG ocupa a 19ª colocação, com 11 pontos, e está na zona de rebaixamento da Série B. A equipe conquistou apenas duas vitórias em toda a competição e chega para o confronto após uma derrota para o Botafogo-SP.

Precisando reagir para tentar deixar o Z-4, o América-MG busca aproveitar o fator casa para voltar a somar pontos e iniciar uma recuperação no campeonato.

Já o Athletic vive uma situação mais tranquila. A equipe está na 11ª colocação, com 31 pontos, e vem de uma vitória na competição. O time busca manter o bom momento para continuar subindo na tabela e se aproximar da briga pelas primeiras posições.

Onde assistir

A partida terá transmissão ao vivo em:

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Ficha da partida