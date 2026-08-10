Classificação da Série A: Tabela atualizada do Brasileirão após a 22ª rodada
Palmeiras segue na liderança, enquanto Flamengo, Athletico-PR e Fluminense aparecem na briga pelas primeiras posições; Santos volta ao Z-4
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A 22ª rodada do Brasileirão mexeu com a parte de cima e de baixo da tabela. O Palmeiras segue na liderança, agora com 48 pontos, enquanto Flamengo e Athletico-PR aparecem logo atrás. Na outra ponta, Santos, Vasco, Remo e Chapecoense estão dentro da zona de rebaixamento.
A tabela ainda não está completamente nivelada. Alguns clubes têm partidas a menos em relação aos demais por conta de jogos adiados ou antecipados ao longo da temporada, por conta de jogos em competições internacionais e do calendário envolvendo a Copa do Mundo de 2026.
Entre os resultados da rodada, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0, enquanto o Athletico-PR derrotou o Santos por 2 a 0, fora de casa. O Corinthians também conseguiu um resultado importante ao bater o Bragantino por 2 a 0.
Palmeiras mantém liderança e Flamengo segue na perseguição
O Palmeiras empatou sem gols com o Internacional, no Allianz Parque, e chegou aos 48 pontos em 22 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança e abriu vantagem sobre o Flamengo.
O Flamengo fez 2 a 0 no Vitória, no Maracanã, e chegou aos 42 pontos. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do líder.
Logo depois aparecem Athletico-PR, com 40 pontos, e Fluminense, com 35. O Tricolor carioca empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, enquanto o Furacão venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.
Na parte de baixo, a Chapecoense perdeu por 2 a 1 para o Coritiba e segue na lanterna, com apenas 10 pontos. Remo, Vasco e Santos completam o Z-4.
Classificação da Série A
- Palmeiras – 48 pontos – 22 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 2 derrotas
- Flamengo – 42 pontos – 21 jogos – 12 vitórias – 6 empates – 3 derrotas
- Athletico-PR – 40 pontos – 22 jogos – 12 vitórias – 4 empates – 6 derrotas
- Fluminense – 35 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 8 empates – 5 derrotas
- Cruzeiro – 33 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Bahia – 33 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 9 empates – 5 derrotas
- Corinthians – 32 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 6 derrotas
- Bragantino – 31 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 8 derrotas
- Botafogo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas
- Coritiba – 30 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 8 derrotas
- Atlético-MG – 29 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 8 derrotas
- São Paulo – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
- Vitória – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
- Grêmio – 25 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 10 derrotas
- Mirassol – 23 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 10 derrotas
- Internacional – 23 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 9 derrotas
- Santos – 22 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 9 derrotas
- Vasco – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Remo – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas
- Chapecoense – 10 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 15 derrotas
- Verde: classificação para a Libertadores
- Verde escuro: Playoffs da Libertadores
- Azul: classificação para a Copa Sul-Americana
- Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)
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Resultados da 22ª rodada
- Grêmio 2 x 1 São Paulo
- Remo 2 x 2 Atlético-MG
- Coritiba 2 x 1 Chapecoense
- Botafogo 1 x 1 Fluminense
- Cruzeiro 3 x 1 Mirassol
- Palmeiras 0 x 0 Internacional
- Bahia 0 x 0 Vasco
- Santos 0 x 2 Athletico-PR
- Bragantino 0 x 2 Corinthians
- Flamengo 2 x 0 Vitória
Jogos restantes da 23ª rodada
Sábado (15/08)
- Fluminense x Palmeiras – 16h30 – Maracanã
- Athletico-PR x Bragantino – 18h30 – Arena da Baixada
- São Paulo x Coritiba – 21h – Morumbis
Domingo (16/08)
- Chapecoense x Bahia – 11h – Arena Condá
- Vasco x Santos – 16h – São Januário
- Atlético-MG x Grêmio – 16h – Arena MRV
- Mirassol x Flamengo – 18h30 – Maião
- Vitória x Botafogo – 18h30 – Barradão
- Corinthians x Cruzeiro – 19h30 – Neo Química Aren
Segunda-feira (17/08)
- Internacional x Remo – 20h – Beira-Rio
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