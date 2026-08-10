Classificação da Série A: Tabela atualizada do Brasileirão após a 22ª rodada

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Palmeiras segue na liderança, enquanto Flamengo, Athletico-PR e Fluminense aparecem na briga pelas primeiras posições; Santos volta ao Z-4

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A 22ª rodada do Brasileirão mexeu com a parte de cima e de baixo da tabela. O Palmeiras segue na liderança, agora com 48 pontos, enquanto Flamengo e Athletico-PR aparecem logo atrás. Na outra ponta, Santos, Vasco, Remo e Chapecoense estão dentro da zona de rebaixamento.

A tabela ainda não está completamente nivelada. Alguns clubes têm partidas a menos em relação aos demais por conta de jogos adiados ou antecipados ao longo da temporada, por conta de jogos em competições internacionais e do calendário envolvendo a Copa do Mundo de 2026.

Entre os resultados da rodada, o Flamengo venceu o Vitória por 2 a 0, enquanto o Athletico-PR derrotou o Santos por 2 a 0, fora de casa. O Corinthians também conseguiu um resultado importante ao bater o Bragantino por 2 a 0.

Palmeiras mantém liderança e Flamengo segue na perseguição

O Palmeiras empatou sem gols com o Internacional, no Allianz Parque, e chegou aos 48 pontos em 22 jogos. Mesmo sem vencer, o Verdão continua na liderança e abriu vantagem sobre o Flamengo.

O Flamengo fez 2 a 0 no Vitória, no Maracanã, e chegou aos 42 pontos. O Rubro-Negro ocupa a segunda colocação, seis pontos atrás do líder.

Logo depois aparecem Athletico-PR, com 40 pontos, e Fluminense, com 35. O Tricolor carioca empatou por 1 a 1 com o Botafogo, no Nilton Santos, enquanto o Furacão venceu o Santos por 2 a 0 na Vila Belmiro.

Na parte de baixo, a Chapecoense perdeu por 2 a 1 para o Coritiba e segue na lanterna, com apenas 10 pontos. Remo, Vasco e Santos completam o Z-4.

Classificação da Série A

Palmeiras – 48 pontos – 22 jogos – 14 vitórias – 6 empates – 2 derrotas Flamengo – 42 pontos – 21 jogos – 12 vitórias – 6 empates – 3 derrotas Athletico-PR – 40 pontos – 22 jogos – 12 vitórias – 4 empates – 6 derrotas Fluminense – 35 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 8 empates – 5 derrotas Cruzeiro – 33 pontos – 22 jogos – 9 vitórias – 6 empates – 7 derrotas Bahia – 33 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 9 empates – 5 derrotas Corinthians – 32 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 8 empates – 6 derrotas Bragantino – 31 pontos – 21 jogos – 9 vitórias – 4 empates – 8 derrotas Botafogo – 30 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 7 derrotas Coritiba – 30 pontos – 22 jogos – 8 vitórias – 6 empates – 8 derrotas Atlético-MG – 29 pontos – 21 jogos – 8 vitórias – 5 empates – 8 derrotas São Paulo – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas Vitória – 26 pontos – 22 jogos – 7 vitórias – 5 empates – 10 derrotas Grêmio – 25 pontos – 21 jogos – 7 vitórias – 4 empates – 10 derrotas Mirassol – 23 pontos – 21 jogos – 6 vitórias – 5 empates – 10 derrotas Internacional – 23 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 8 empates – 9 derrotas Santos – 22 pontos – 21 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 9 derrotas Vasco – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas Remo – 22 pontos – 22 jogos – 5 vitórias – 7 empates – 10 derrotas Chapecoense – 10 pontos – 21 jogos – 2 vitórias – 4 empates – 15 derrotas

Verde: classificação para a Libertadores



Verde escuro: Playoffs da Libertadores

Azul: classificação para a Copa Sul-Americana

Vermelho: Zona de rebaixamento (Z-4)

Resultados da 22ª rodada

Grêmio 2 x 1 São Paulo



Remo 2 x 2 Atlético-MG



Coritiba 2 x 1 Chapecoense



Botafogo 1 x 1 Fluminense



Cruzeiro 3 x 1 Mirassol



Palmeiras 0 x 0 Internacional



Bahia 0 x 0 Vasco



Santos 0 x 2 Athletico-PR



Bragantino 0 x 2 Corinthians



Flamengo 2 x 0 Vitória

Jogos restantes da 23ª rodada

Sábado (15/08)

Fluminense x Palmeiras – 16h30 – Maracanã

Athletico-PR x Bragantino – 18h30 – Arena da Baixada

São Paulo x Coritiba – 21h – Morumbis

Domingo (16/08)

Chapecoense x Bahia – 11h – Arena Condá

Vasco x Santos – 16h – São Januário

Atlético-MG x Grêmio – 16h – Arena MRV

Mirassol x Flamengo – 18h30 – Maião

Vitória x Botafogo – 18h30 – Barradão

Corinthians x Cruzeiro – 19h30 – Neo Química Aren

Segunda-feira (17/08)

Internacional x Remo – 20h – Beira-Rio

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