Tabela do Brasileirão Série A 2026 hoje (30): classificação atualizada, resultados e próximos jogos

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Palmeiras goleou o Vitória e ampliou a vantagem na liderança, enquanto Internacional e Flamengo empataram no Beira-Rio pela 21ª rodada

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A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A teve sequência nesta quarta-feira (29), com destaque para a goleada do Palmeiras sobre o Vitória e o empate entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio.

Com os resultados, o Verdão ampliou a vantagem na liderança da competição, enquanto o Flamengo desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o primeiro colocado.

Resultados da 21ª rodada do Brasileirão

Mirassol 2 x 1 Remo

Internacional 1 x 1 Flamengo

Fluminense 0 x 0 Bahia

Vitória 0 x 4 Palmeiras

Corinthians x Athletico-PR — 30/07, às 19h30

— 30/07, às 19h30 Coritiba x Cruzeiro — 30/07, às 21h30

— 30/07, às 21h30 Botafogo x Grêmio

São Paulo x Santos

Atlético-MG x Bragantino

Chapecoense x Vasco

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Palmeiras amplia vantagem na tabela de classificação



Internacional 1 x 1 Flamengo

Colorado e Rubro-Negro ficaram no empate por 1 a 1 no Beira-Rio.

Vitinho abriu o placar para o Internacional, enquanto Samuel Lino marcou o gol de empate do Flamengo.

O time gaúcho teve uma atuação superior à apresentada nas últimas rodadas e criou oportunidades para conquistar a vitória.

Vitória 0 x 4 Palmeiras

O Palmeiras não encontrou dificuldades para vencer o Vitória no Barradão. Mauricio, Fabiano Souza (contra), Arias e Sosa marcaram os gols da goleada.

O time baiano teve Cacá e Luan Cândido expulsos ainda no primeiro tempo, e o líder do Brasileirão aproveitou a vantagem numérica para construir o placar elástico.

Tabela de classificação do Brasileirão Série A 2026

1. Palmeiras - 47 pontos - 21 partidas - 14 vitórias - 5 empates - 2 derrotas

- 47 pontos - 21 partidas - 14 vitórias - 5 empates - 2 derrotas 2. Flamengo - 39 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 6 empates - 3 derrotas

- 39 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 6 empates - 3 derrotas 3. Athletico-PR - 36 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 3 empates - 6 derrotas

- 36 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 3 empates - 6 derrotas 4. Fluminense - 34 pontos - 21 partidas - 9 vitórias - 7 empates - 5 derrotas

- 34 pontos - 21 partidas - 9 vitórias - 7 empates - 5 derrotas 5. Bahia - 32 pontos - 21 partidas - 8 vitórias - 8 empates - 5 derrotas

- 32 pontos - 21 partidas - 8 vitórias - 8 empates - 5 derrotas 6. Bragantino - 31 pontos - 20 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 7 derrotas

- 31 pontos - 20 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 7 derrotas 7. Botafogo - 29 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 7 derrotas

- 29 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 7 derrotas 8. Atlético-MG - 28 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 8 derrotas

- 28 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 8 derrotas 9. Corinthians - 28 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 7 empates - 6 derrotas

- 28 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 7 empates - 6 derrotas 10. Coritiba - 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas

- 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas 11. Cruzeiro - 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas

- 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas 12. São Paulo - 26 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 8 derrotas

- 26 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 8 derrotas 13. Vitória - 26 pontos - 21 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 9 derrotas

- 26 pontos - 21 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 9 derrotas 14. Mirassol - 23 pontos - 20 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 9 derrotas

- 23 pontos - 20 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 9 derrotas 15. Santos - 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas

- 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas 16. Internacional - 22 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 9 derrotas

- 22 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 9 derrotas 17. Grêmio - 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas

- 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas 18. Vasco - 21 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 9 derrotas

- 21 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 9 derrotas 19. Remo - 21 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 10 derrotas

- 21 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 10 derrotas 20. Chapecoense - 10 pontos - 20 partidas - 1 vitória - 7 empates - 12 derrotas

Zonas da tabela

Libertadores: 1º ao 4º lugar.

1º ao 4º lugar. Pré-Libertadores: 5º lugar.

5º lugar. Copa Sul-Americana: do 6º ao 11º lugar.

do 6º ao 11º lugar. Zona de rebaixamento: do 17º ao 20º lugar.

Próximos jogos da 22ª rodada