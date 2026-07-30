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Tabela do Brasileirão Série A 2026 hoje (30): classificação atualizada, resultados e próximos jogos

Palmeiras goleou o Vitória e ampliou a vantagem na liderança, enquanto Internacional e Flamengo empataram no Beira-Rio pela 21ª rodada

Por Thiago Seabra Publicado em 30/07/2026 às 10:40
Imagem dos jogadores do Palmeiras comemorando gol contra a equipe do Sporting Cristal
Imagem dos jogadores do Palmeiras comemorando gol contra a equipe do Sporting Cristal - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

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A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A teve sequência nesta quarta-feira (29), com destaque para a goleada do Palmeiras sobre o Vitória e o empate entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio.

Com os resultados, o Verdão ampliou a vantagem na liderança da competição, enquanto o Flamengo desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o primeiro colocado.

Resultados da 21ª rodada do Brasileirão

  • Mirassol 2 x 1 Remo
  • Internacional 1 x 1 Flamengo
  • Fluminense 0 x 0 Bahia
  • Vitória 0 x 4 Palmeiras
  • Corinthians x Athletico-PR — 30/07, às 19h30
  • Coritiba x Cruzeiro — 30/07, às 21h30
  • Botafogo x Grêmio
  • São Paulo x Santos
  • Atlético-MG x Bragantino
  • Chapecoense x Vasco

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Internacional 1 x 1 Flamengo

Colorado e Rubro-Negro ficaram no empate por 1 a 1 no Beira-Rio.

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Vitinho abriu o placar para o Internacional, enquanto Samuel Lino marcou o gol de empate do Flamengo.

O time gaúcho teve uma atuação superior à apresentada nas últimas rodadas e criou oportunidades para conquistar a vitória.

Vitória 0 x 4 Palmeiras

O Palmeiras não encontrou dificuldades para vencer o Vitória no Barradão. Mauricio, Fabiano Souza (contra), Arias e Sosa marcaram os gols da goleada.

O time baiano teve Cacá e Luan Cândido expulsos ainda no primeiro tempo, e o líder do Brasileirão aproveitou a vantagem numérica para construir o placar elástico.

Tabela de classificação do Brasileirão Série A 2026

  • 1. Palmeiras - 47 pontos - 21 partidas - 14 vitórias - 5 empates - 2 derrotas
  • 2. Flamengo - 39 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 6 empates - 3 derrotas
  • 3. Athletico-PR - 36 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 3 empates - 6 derrotas
  • 4. Fluminense - 34 pontos - 21 partidas - 9 vitórias - 7 empates - 5 derrotas
  • 5. Bahia - 32 pontos - 21 partidas - 8 vitórias - 8 empates - 5 derrotas
  • 6. Bragantino - 31 pontos - 20 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 7 derrotas
  • 7. Botafogo - 29 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 7 derrotas
  • 8. Atlético-MG - 28 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 8 derrotas
  • 9. Corinthians - 28 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 7 empates - 6 derrotas
  • 10. Coritiba - 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas
  • 11. Cruzeiro - 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas
  • 12. São Paulo - 26 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 8 derrotas
  • 13. Vitória - 26 pontos - 21 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
  • 14. Mirassol - 23 pontos - 20 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
  • 15. Santos - 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas
  • 16. Internacional - 22 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 9 derrotas
  • 17. Grêmio - 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas
  • 18. Vasco - 21 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 9 derrotas
  • 19. Remo - 21 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 10 derrotas
  • 20. Chapecoense - 10 pontos - 20 partidas - 1 vitória - 7 empates - 12 derrotas

Zonas da tabela

  • Libertadores: 1º ao 4º lugar.
  • Pré-Libertadores: 5º lugar.
  • Copa Sul-Americana: do 6º ao 11º lugar.
  • Zona de rebaixamento: do 17º ao 20º lugar.

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Próximos jogos da 22ª rodada

  • Grêmio x São Paulo — 08/08, às 16h00
  • Remo x Atlético-MG — 08/08, às 18h30
  • Coritiba x Chapecoense — 08/08, às 20h30
  • Botafogo x Fluminense — 08/08, às 21h00
  • Cruzeiro x Mirassol — 09/08, às 11h00
  • Palmeiras x Internacional — 09/08, às 16h00
  • Bahia x Vasco — 09/08, às 16h00
  • Santos x Athletico-PR — 09/08, às 18h30
  • Bragantino x Corinthians — 09/08, às 18h30
  • Flamengo x Vitória — 09/08, às 19h30

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.