Tabela do Brasileirão Série A 2026 hoje (30): classificação atualizada, resultados e próximos jogos
Palmeiras goleou o Vitória e ampliou a vantagem na liderança, enquanto Internacional e Flamengo empataram no Beira-Rio pela 21ª rodada
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A 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A teve sequência nesta quarta-feira (29), com destaque para a goleada do Palmeiras sobre o Vitória e o empate entre Internacional e Flamengo, no Beira-Rio.
Com os resultados, o Verdão ampliou a vantagem na liderança da competição, enquanto o Flamengo desperdiçou a oportunidade de diminuir a diferença para o primeiro colocado.
Resultados da 21ª rodada do Brasileirão
- Mirassol 2 x 1 Remo
- Internacional 1 x 1 Flamengo
- Fluminense 0 x 0 Bahia
- Vitória 0 x 4 Palmeiras
- Corinthians x Athletico-PR — 30/07, às 19h30
- Coritiba x Cruzeiro — 30/07, às 21h30
- Botafogo x Grêmio
- São Paulo x Santos
- Atlético-MG x Bragantino
- Chapecoense x Vasco
Palmeiras amplia vantagem na tabela de classificação
Internacional 1 x 1 Flamengo
Colorado e Rubro-Negro ficaram no empate por 1 a 1 no Beira-Rio.
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Vitinho abriu o placar para o Internacional, enquanto Samuel Lino marcou o gol de empate do Flamengo.
O time gaúcho teve uma atuação superior à apresentada nas últimas rodadas e criou oportunidades para conquistar a vitória.
Vitória 0 x 4 Palmeiras
O Palmeiras não encontrou dificuldades para vencer o Vitória no Barradão. Mauricio, Fabiano Souza (contra), Arias e Sosa marcaram os gols da goleada.
O time baiano teve Cacá e Luan Cândido expulsos ainda no primeiro tempo, e o líder do Brasileirão aproveitou a vantagem numérica para construir o placar elástico.
Tabela de classificação do Brasileirão Série A 2026
- 1. Palmeiras - 47 pontos - 21 partidas - 14 vitórias - 5 empates - 2 derrotas
- 2. Flamengo - 39 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 6 empates - 3 derrotas
- 3. Athletico-PR - 36 pontos - 20 partidas - 11 vitórias - 3 empates - 6 derrotas
- 4. Fluminense - 34 pontos - 21 partidas - 9 vitórias - 7 empates - 5 derrotas
- 5. Bahia - 32 pontos - 21 partidas - 8 vitórias - 8 empates - 5 derrotas
- 6. Bragantino - 31 pontos - 20 partidas - 9 vitórias - 4 empates - 7 derrotas
- 7. Botafogo - 29 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 5 empates - 7 derrotas
- 8. Atlético-MG - 28 pontos - 20 partidas - 8 vitórias - 4 empates - 8 derrotas
- 9. Corinthians - 28 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 7 empates - 6 derrotas
- 10. Coritiba - 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas
- 11. Cruzeiro - 27 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 6 empates - 7 derrotas
- 12. São Paulo - 26 pontos - 20 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 8 derrotas
- 13. Vitória - 26 pontos - 21 partidas - 7 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
- 14. Mirassol - 23 pontos - 20 partidas - 6 vitórias - 5 empates - 9 derrotas
- 15. Santos - 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas
- 16. Internacional - 22 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 9 derrotas
- 17. Grêmio - 22 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 7 empates - 8 derrotas
- 18. Vasco - 21 pontos - 20 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 9 derrotas
- 19. Remo - 21 pontos - 21 partidas - 5 vitórias - 6 empates - 10 derrotas
- 20. Chapecoense - 10 pontos - 20 partidas - 1 vitória - 7 empates - 12 derrotas
Zonas da tabela
- Libertadores: 1º ao 4º lugar.
- Pré-Libertadores: 5º lugar.
- Copa Sul-Americana: do 6º ao 11º lugar.
- Zona de rebaixamento: do 17º ao 20º lugar.
- Internacional x Corinthians ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
- Mirassol x Grêmio ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
- Palmeiras x Fortaleza ao vivo: onde assistir, horário e informações das oitavas de final da Copa do Brasil
Próximos jogos da 22ª rodada
- Grêmio x São Paulo — 08/08, às 16h00
- Remo x Atlético-MG — 08/08, às 18h30
- Coritiba x Chapecoense — 08/08, às 20h30
- Botafogo x Fluminense — 08/08, às 21h00
- Cruzeiro x Mirassol — 09/08, às 11h00
- Palmeiras x Internacional — 09/08, às 16h00
- Bahia x Vasco — 09/08, às 16h00
- Santos x Athletico-PR — 09/08, às 18h30
- Bragantino x Corinthians — 09/08, às 18h30
- Flamengo x Vitória — 09/08, às 19h30