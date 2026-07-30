Com expulsões polêmicas, Palmeiras goleia o Vitória e dispara na liderança do Brasileirão

Texto com análise detalhada e de caráter opinativo a respeito de produtos, serviços e produções artísticas, nas mais diversas áreas, como literatura, música, cinema e artes visuais.

Abordagem sobre determinado assunto, em que o tema é apresentado em formato de perguntas e respostas. Outra forma de publicar a entrevista é por meio de tópicos, com a resposta do entrevistado reproduzida entre aspas.

Reportagem de fôlego, que aborda, de forma aprofundada, vários aspectos e desdobramentos de um determinado assunto. Traz dados, estatísticas, contexto histórico, além de histórias de personagens que são afetados ou têm relação direta com o tema abordado.

É a matéria que traz subsídios, dados históricos e informações relevantes para ajudar a entender um fato ou notícia.

Conteúdo que faz a verificação da veracidade e da autencidade de uma informação ou fato divulgado.

É a matéria institucional, que aborda assunto de interesse da empresa que patrocina a reportagem.

Texto analítico que traduz a posição oficial do veículo em relação aos fatos abordados.

É a interpretação da notícia, levando em consideração informações que vão além dos fatos narrados. Faz uso de dados, traz desdobramentos e projeções de cenário, assim como contextos passados.

Reportagem que traz à tona fatos ou episódios desconhecidos, com forte teor de denúncia. Exige técnicas e recursos específicos.

Texto predominantemente opinativo. Expressa a visão do autor, mas não necessariamente a opinião do jornal. Pode ser escrito por jornalistas ou especialistas de áreas diversas.

É o fato ou acontecimento de interesse jornalístico. Pode ser uma informação nova ou recente. Também diz respeito a uma novidade de uma situação já conhecida.

O Leão da Barra teve dois jogadores expulsos em um intervalo de dois minutos. Os dois cartões vermelhos foram dados com o auxílio do árbitro de vídeo

Clique aqui e escute a matéria

Siga o JC no Google e acompanhe

tudo o que você precisa Seguir no Google

O Palmeiras construiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Vitória na noite desta quarta-feira, no Barradão, em confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mauricio, Fabiano Souza (contra), Arias e Sosa balançaram as redes para o time visitante. O rumo da partida mudou ainda no primeiro tempo, quando o Leão da Barra teve os zagueiros Cacá e Luan Cândido expulsos em um intervalo de apenas dois minutos.

Com vantagem numérica, o líder do Brasileirão soube administrar o jogo com inteligência e aproveitou a desatenção dos baianos, que reclamaram intensamente da arbitragem, para transformar a vitória em passeio.

As expulsões ocorreram após revisão no VAR. Primeiro, o árbitro de vídeo Marco Aurelio Ferreira chamou o juiz de campo, Alex Gomes Stefano, para analisar um carrinho de Cacá em Jhon Arias. A arbitragem interpretou a jogada como jogo brusco grave e aplicou o cartão vermelho direto. Logo em seguida, Luan Cândido fez um gesto insinuando "roubo", foi flagrado pelas câmeras e também acabou expulso após nova recomendação da cabine. Ambos os defensores deixaram o gramado xingando e fazendo aplausos irônicos.

O clima no Barradão já estava quente antes dos cartões vermelhos. Minutos antes, a torcida e os jogadores do Vitória pediram a expulsão do palmeirense Mauricio por uma cotovelada no rosto de Cacá durante uma disputa de bola.

O resultado foi excelente para o Verdão, que aproveitou o tropeço do Flamengo (empate por 1x1 com o Internacional, em Porto Alegre) para ampliar sua vantagem no topo da tabela. O Palmeiras chegou aos 47 pontos, abrindo oito de diferença para o vice-líder, que tem uma partida a menos. Já o Vitória estancou nos 26 pontos e ocupa a 13ª colocação.

Outros jogos do Brasileirão

Outros dois também agitaram o Brasileirão na noite desta quarta. Foram eles: Mirassol 2x1 Remo e Fluminense 0x0 Bahia.