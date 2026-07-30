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Brasileirao | Notícia

Com expulsões polêmicas, Palmeiras goleia o Vitória e dispara na liderança do Brasileirão

O Leão da Barra teve dois jogadores expulsos em um intervalo de dois minutos. Os dois cartões vermelhos foram dados com o auxílio do árbitro de vídeo

Por Davi Saboya Publicado em 30/07/2026 às 0:13
Jogadores do Palmeiras em comemoração de um dos gols sobre o Vitória
Jogadores do Palmeiras em comemoração de um dos gols sobre o Vitória - FILLIPE ALVES/ESTADÃO CONTEÚDO

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O Palmeiras construiu uma goleada por 4 a 0 sobre o Vitória na noite desta quarta-feira, no Barradão, em confronto válido pela 21ª rodada da Série A do Campeonato Brasileiro. Mauricio, Fabiano Souza (contra), Arias e Sosa balançaram as redes para o time visitante. O rumo da partida mudou ainda no primeiro tempo, quando o Leão da Barra teve os zagueiros Cacá e Luan Cândido expulsos em um intervalo de apenas dois minutos.

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Com vantagem numérica, o líder do Brasileirão soube administrar o jogo com inteligência e aproveitou a desatenção dos baianos, que reclamaram intensamente da arbitragem, para transformar a vitória em passeio.

As expulsões ocorreram após revisão no VAR. Primeiro, o árbitro de vídeo Marco Aurelio Ferreira chamou o juiz de campo, Alex Gomes Stefano, para analisar um carrinho de Cacá em Jhon Arias. A arbitragem interpretou a jogada como jogo brusco grave e aplicou o cartão vermelho direto. Logo em seguida, Luan Cândido fez um gesto insinuando "roubo", foi flagrado pelas câmeras e também acabou expulso após nova recomendação da cabine. Ambos os defensores deixaram o gramado xingando e fazendo aplausos irônicos.

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O clima no Barradão já estava quente antes dos cartões vermelhos. Minutos antes, a torcida e os jogadores do Vitória pediram a expulsão do palmeirense Mauricio por uma cotovelada no rosto de Cacá durante uma disputa de bola.

O resultado foi excelente para o Verdão, que aproveitou o tropeço do Flamengo (empate por 1x1 com o Internacional, em Porto Alegre) para ampliar sua vantagem no topo da tabela. O Palmeiras chegou aos 47 pontos, abrindo oito de diferença para o vice-líder, que tem uma partida a menos. Já o Vitória estancou nos 26 pontos e ocupa a 13ª colocação.

Outros jogos do Brasileirão

Outros dois também agitaram o Brasileirão na noite desta quarta. Foram eles: Mirassol 2x1 Remo e Fluminense 0x0 Bahia.

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Davi Saboya

Twitter: @davisaboya

Jornalista do Sistema Jornal do Commercio de Comunicação desde 2015. Estagiário e hoje repórter do Blog do Torcedor, com experiência na cobertura de clubes in loco e produção multimídia.

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