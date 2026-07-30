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Artilharia do Brasileirão da Série A: confira a lista atualizada dos maiores goleadores

Viveros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo, dividem a liderança da artilharia após 21 rodadas do Campeonato Brasileiro; confira

Por Thiago Seabra Publicado em 30/07/2026 às 11:47
Pedro com os braços abertos comemora gol pelo Flamengo
Pedro com os braços abertos comemora gol pelo Flamengo - Gilvan de Souza/Flamengo

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A disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2026 segue equilibrada. Após os jogos mais recentes da competição, Viveros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo, dividem a liderança com 12 gols cada.

Na sequência aparecem Carlos Vinícius, do Grêmio, com 10 gols, e John Kennedy, do Fluminense, que soma nove. A disputa ainda conta com diversos jogadores próximos do topo da lista.

Artilharia do Brasileirão Série A 2026

  • Viveros (Athletico-PR) – 12 gols
  • Pedro (Flamengo) – 12 gols
  • Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols
  • John Kennedy (Fluminense) – 9 gols
  • Breno Lopes (Coritiba) – 8 gols
  • Danilo (Botafogo) – 7 gols
  • Calleri (São Paulo) – 7 gols
  • Arthur Cabral (Botafogo) – 7 gols
  • Luciano Juba (Bahia) – 7 gols
  • Gabriel (Santos) – 7 gols
  • Flaco López (Palmeiras) – 6 gols
  • Luciano (São Paulo) – 6 gols
  • Neymar (Santos) – 6 gols
  • Mendoza (Athletico-PR) – 5 gols
  • Alef Manga (Remo) – 5 gols
  • Lavega (Coritiba) – 5 gols
  • Kaio Jorge (Cruzeiro) – 5 gols
  • Samuel Lino (Flamengo) – 5 gols
  • Christian (Cruzeiro) – 5 gols
  • Carbonero (Internacional) – 5 gols
  • Jajá (Remo) – 5 gols
  • Isidro Pitta (Bragantino) – 5 gols
  • Renê (Vitória) – 5 gols
  • Victor Hugo (Atlético-MG) – 4 gols
  • Renato Kayzer (Vitória) – 4 gols
  • Matheus Martins (Botafogo) – 4 gols
  • Igor Formiga (Mirassol) – 4 gols
  • Ramón Sosa (Palmeiras) – 4 gols
  • Allan (Palmeiras) – 4 gols
  • Maurício (Palmeiras) – 4 gols
  • Edenílson (Botafogo) – 4 gols
  • Matheus Pereira (Cruzeiro) – 4 gols
  • Pedro Rocha (Coritiba) – 4 gols
  • Canobbio (Fluminense) – 4 gols
  • Thiago Mendes (Vasco) – 4 gols
  • Arias (Palmeiras) – 4 gols
  • Lucas Barbosa (Bragantino) – 4 gols
  • Everaldo (Bahia) – 4 gols
  • Ferreira (São Paulo) – 4 gols
  • Bernabei (Internacional) – 4 gols
  • Andrés Gómez (Vasco) – 4 gols
  • Barreal (Santos) – 4 gols
  • Vitor Roque (Palmeiras) – 3 gols
  • Juninho Capixaba (Bragantino) – 3 gols
  • Lucho Acosta (Fluminense) – 3 gols
  • Willian José (Bahia) – 3 gols
  • Artur (São Paulo) – 3 gols
  • Arrascaeta (Flamengo) – 3 gols
  • Gustavo Gómez (Palmeiras) – 3 gols
  • Walter Clar (Chapecoense) – 3 gols

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Top 10 da artilharia

  • 1º (empate): Viveros (Athletico-PR) – 12 gols.
  • 1º (empate): Pedro (Flamengo) – 12 gols.
  • 3º: Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols.
  • 4º: John Kennedy (Fluminense) – 9 gols.
  • 5º: Breno Lopes (Coritiba) – 8 gols.
  • 6º (empate): Danilo (Botafogo) – 7 gols.
  • 6º (empate): Calleri (São Paulo) – 7 gols.
  • 6º (empate): Arthur Cabral (Botafogo) – 7 gols.
  • 6º (empate): Luciano Juba (Bahia) – 7 gols.
  • 6º (empate): Gabriel (Santos) – 7 gols.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.