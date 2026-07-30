Artilharia do Brasileirão da Série A: confira a lista atualizada dos maiores goleadores
Viveros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo, dividem a liderança da artilharia após 21 rodadas do Campeonato Brasileiro; confira
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A disputa pela artilharia do Campeonato Brasileiro Série A 2026 segue equilibrada. Após os jogos mais recentes da competição, Viveros, do Athletico-PR, e Pedro, do Flamengo, dividem a liderança com 12 gols cada.
Na sequência aparecem Carlos Vinícius, do Grêmio, com 10 gols, e John Kennedy, do Fluminense, que soma nove. A disputa ainda conta com diversos jogadores próximos do topo da lista.
Artilharia do Brasileirão Série A 2026
- Viveros (Athletico-PR) – 12 gols
- Pedro (Flamengo) – 12 gols
- Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols
- John Kennedy (Fluminense) – 9 gols
- Breno Lopes (Coritiba) – 8 gols
- Danilo (Botafogo) – 7 gols
- Calleri (São Paulo) – 7 gols
- Arthur Cabral (Botafogo) – 7 gols
- Luciano Juba (Bahia) – 7 gols
- Gabriel (Santos) – 7 gols
- Flaco López (Palmeiras) – 6 gols
- Luciano (São Paulo) – 6 gols
- Neymar (Santos) – 6 gols
- Mendoza (Athletico-PR) – 5 gols
- Alef Manga (Remo) – 5 gols
- Lavega (Coritiba) – 5 gols
- Kaio Jorge (Cruzeiro) – 5 gols
- Samuel Lino (Flamengo) – 5 gols
- Christian (Cruzeiro) – 5 gols
- Carbonero (Internacional) – 5 gols
- Jajá (Remo) – 5 gols
- Isidro Pitta (Bragantino) – 5 gols
- Renê (Vitória) – 5 gols
- Victor Hugo (Atlético-MG) – 4 gols
- Renato Kayzer (Vitória) – 4 gols
- Matheus Martins (Botafogo) – 4 gols
- Igor Formiga (Mirassol) – 4 gols
- Ramón Sosa (Palmeiras) – 4 gols
- Allan (Palmeiras) – 4 gols
- Maurício (Palmeiras) – 4 gols
- Edenílson (Botafogo) – 4 gols
- Matheus Pereira (Cruzeiro) – 4 gols
- Pedro Rocha (Coritiba) – 4 gols
- Canobbio (Fluminense) – 4 gols
- Thiago Mendes (Vasco) – 4 gols
- Arias (Palmeiras) – 4 gols
- Lucas Barbosa (Bragantino) – 4 gols
- Everaldo (Bahia) – 4 gols
- Ferreira (São Paulo) – 4 gols
- Bernabei (Internacional) – 4 gols
- Andrés Gómez (Vasco) – 4 gols
- Barreal (Santos) – 4 gols
- Vitor Roque (Palmeiras) – 3 gols
- Juninho Capixaba (Bragantino) – 3 gols
- Lucho Acosta (Fluminense) – 3 gols
- Willian José (Bahia) – 3 gols
- Artur (São Paulo) – 3 gols
- Arrascaeta (Flamengo) – 3 gols
- Gustavo Gómez (Palmeiras) – 3 gols
- Walter Clar (Chapecoense) – 3 gols
Top 10 da artilharia
- 1º (empate): Viveros (Athletico-PR) – 12 gols.
- 1º (empate): Pedro (Flamengo) – 12 gols.
- 3º: Carlos Vinícius (Grêmio) – 10 gols.
- 4º: John Kennedy (Fluminense) – 9 gols.
- 5º: Breno Lopes (Coritiba) – 8 gols.
- 6º (empate): Danilo (Botafogo) – 7 gols.
- 6º (empate): Calleri (São Paulo) – 7 gols.
- 6º (empate): Arthur Cabral (Botafogo) – 7 gols.
- 6º (empate): Luciano Juba (Bahia) – 7 gols.
- 6º (empate): Gabriel (Santos) – 7 gols.