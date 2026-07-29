Escalação de Internacional x Flamengo hoje (29): confira os prováveis titulares pela 21ª rodada do Brasileirão

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Colorado e Rubro-Negro se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão; veja os prováveis titulares, desfalques e atletas pendurados; saiba mais

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Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

As duas equipes chegam para o confronto com mudanças nas formações. O Colorado tem desfalques por suspensão e lesões, enquanto o Rubro-Negro conta com retornos importantes entre os relacionados.

Provável escalação do Internacional

O técnico Paulo Pezzolano deve escalar o Internacional com a seguinte formação:

Goleiro: Anthoni;

Anthoni; Defensores: Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia;

Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia; Meio-campistas: Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei;

Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei; Atacantes: Carbonero e Alerrandro.

Desfalques do Internacional

Victor Gabriel (suspenso);

Kayky (cirurgia no tornozelo direito);

João Victor (lesão na coxa direita);

Rochet, Thiago Maia e Benjamin (aprimoram a parte física).

Pendurados

Bernabei;

Bruno Gomes;

Matheus Bahia;

Paulo Pezzolano.

Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve iniciar a partida com:

Goleiro: Rossi;

Rossi; Defensores: Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro;

Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro; Meio-campistas: Pulgar, Jorginho e Samuel Lino;

Pulgar, Jorginho e Samuel Lino; Atacantes: Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques do Flamengo

Plata (tendinite no joelho direito);

Luiz Araújo (lesão no joelho esquerdo);

Paquetá (em transição após lesão na coxa).

Pendurados

Bruno Henrique;

De la Cruz;

Everton Cebolinha;

Lucas Paquetá;

Luiz Araújo;

Samuel Lino.

Retornos entre os relacionados

O Flamengo terá como novidades entre os jogadores relacionados Léo Ortiz, De la Cruz e Carrascal.

Léo Ortiz está recuperado de uma lesão na coxa direita sofrida antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, mas a tendência é que inicie a partida no banco de reservas.

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