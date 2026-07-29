Escalação de Internacional x Flamengo hoje (29): confira os prováveis titulares pela 21ª rodada do Brasileirão
Colorado e Rubro-Negro se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão; veja os prováveis titulares, desfalques e atletas pendurados; saiba mais
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Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.
As duas equipes chegam para o confronto com mudanças nas formações. O Colorado tem desfalques por suspensão e lesões, enquanto o Rubro-Negro conta com retornos importantes entre os relacionados.
Provável escalação do Internacional
O técnico Paulo Pezzolano deve escalar o Internacional com a seguinte formação:
- Goleiro: Anthoni;
- Defensores: Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia;
- Meio-campistas: Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei;
- Atacantes: Carbonero e Alerrandro.
Desfalques do Internacional
- Victor Gabriel (suspenso);
- Kayky (cirurgia no tornozelo direito);
- João Victor (lesão na coxa direita);
- Rochet, Thiago Maia e Benjamin (aprimoram a parte física).
Pendurados
- Bernabei;
- Bruno Gomes;
- Matheus Bahia;
- Paulo Pezzolano.
Provável escalação do Flamengo
O Flamengo deve iniciar a partida com:
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- Goleiro: Rossi;
- Defensores: Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro;
- Meio-campistas: Pulgar, Jorginho e Samuel Lino;
- Atacantes: Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.
Desfalques do Flamengo
- Plata (tendinite no joelho direito);
- Luiz Araújo (lesão no joelho esquerdo);
- Paquetá (em transição após lesão na coxa).
Pendurados
- Bruno Henrique;
- De la Cruz;
- Everton Cebolinha;
- Lucas Paquetá;
- Luiz Araújo;
- Samuel Lino.
Retornos entre os relacionados
O Flamengo terá como novidades entre os jogadores relacionados Léo Ortiz, De la Cruz e Carrascal.
Léo Ortiz está recuperado de uma lesão na coxa direita sofrida antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, mas a tendência é que inicie a partida no banco de reservas.
Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo
- Data: quarta-feira, 29 de julho de 2026;
- Horário: 19h30 (de Brasília);
- Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);
- Transmissão: Amazon Prime Video.