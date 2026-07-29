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Escalação de Internacional x Flamengo hoje (29): confira os prováveis titulares pela 21ª rodada do Brasileirão

Colorado e Rubro-Negro se enfrentam pela 21ª rodada do Brasileirão; veja os prováveis titulares, desfalques e atletas pendurados; saiba mais

Por Thiago Seabra Publicado em 29/07/2026 às 12:50
- Ricardo Duarte/ Internacional e Adriano Fontes/ Flamengo

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Internacional e Flamengo se enfrentam nesta quarta-feira (29), às 19h30 (horário de Brasília), no Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre, pela 21ª rodada do Campeonato Brasileiro Série A.

As duas equipes chegam para o confronto com mudanças nas formações. O Colorado tem desfalques por suspensão e lesões, enquanto o Rubro-Negro conta com retornos importantes entre os relacionados.

Provável escalação do Internacional

O técnico Paulo Pezzolano deve escalar o Internacional com a seguinte formação:

  • Goleiro: Anthoni;
  • Defensores: Bruno Gomes, Maripán, Mercado e Matheus Bahia;
  • Meio-campistas: Villagra, Bruno Henrique, Vitinho e Bernabei;
  • Atacantes: Carbonero e Alerrandro.

Desfalques do Internacional

  • Victor Gabriel (suspenso);
  • Kayky (cirurgia no tornozelo direito);
  • João Victor (lesão na coxa direita);
  • Rochet, Thiago Maia e Benjamin (aprimoram a parte física).

Pendurados

  • Bernabei;
  • Bruno Gomes;
  • Matheus Bahia;
  • Paulo Pezzolano.

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Provável escalação do Flamengo

O Flamengo deve iniciar a partida com:

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  • Goleiro: Rossi;
  • Defensores: Royal (Varela), Vitão, Léo Pereira e Alex Sandro;
  • Meio-campistas: Pulgar, Jorginho e Samuel Lino;
  • Atacantes: Carrascal (Arrascaeta), Bruno Henrique e Pedro.

Desfalques do Flamengo

  • Plata (tendinite no joelho direito);
  • Luiz Araújo (lesão no joelho esquerdo);
  • Paquetá (em transição após lesão na coxa).

Pendurados

  • Bruno Henrique;
  • De la Cruz;
  • Everton Cebolinha;
  • Lucas Paquetá;
  • Luiz Araújo;
  • Samuel Lino.

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Retornos entre os relacionados

O Flamengo terá como novidades entre os jogadores relacionados Léo Ortiz, De la Cruz e Carrascal.

Léo Ortiz está recuperado de uma lesão na coxa direita sofrida antes da paralisação do Campeonato Brasileiro para a Copa do Mundo, mas a tendência é que inicie a partida no banco de reservas.

Onde assistir Internacional x Flamengo ao vivo

  • Data: quarta-feira, 29 de julho de 2026;
  • Horário: 19h30 (de Brasília);
  • Local: Estádio Beira-Rio, em Porto Alegre (RS);
  • Transmissão: Amazon Prime Video.

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.