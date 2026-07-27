Tabela do Brasileirão Série A: classificação atualizada, resultados e próximos jogos
Palmeiras mantém a liderança mesmo com derrota, enquanto Flamengo diminui a diferença e Atlético-MG entra no G-8; confira os detalhes
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O Campeonato Brasileiro Série A teve jogos importantes impactando na classificação após a 20ª rodada. Mesmo derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, o Palmeiras segue na liderança, com 44 pontos.
O Flamengo, por sua vez, empatou em 1 a 1 com o São Paulo e chegou aos 38 pontos, mantendo a perseguição ao líder.
Segundo projeção do site Chance de Gol, Palmeiras e Flamengo seguem como os principais candidatos ao título, enquanto os demais clubes aparecem com probabilidades bastante reduzidas.
Outro destaque da rodada foi o Atlético-MG, que venceu o líder fora de casa e subiu para a 8ª colocação, entrando na zona de classificação para a Copa Libertadores.
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Tabela de classificação do Brasileirão Série A
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|1º
|Palmeiras
|44
|20
|13
|5
|2
|2º
|Flamengo
|38
|19
|11
|5
|3
|3º
|Athletico-PR
|36
|20
|11
|3
|6
|4º
|Fluminense
|33
|20
|9
|6
|5
|5º
|Bragantino
|31
|20
|9
|4
|7
|6º
|Bahia
|31
|20
|8
|7
|5
|7º
|Botafogo
|29
|20
|8
|5
|7
|8º
|Atlético-MG
|28
|20
|8
|4
|8
|9º
|Corinthians
|28
|20
|7
|7
|6
|10º
|Coritiba
|27
|20
|7
|6
|7
|11º
|Cruzeiro
|27
|20
|7
|6
|7
|12º
|São Paulo
|26
|20
|7
|5
|8
|13º
|Vitória
|26
|20
|7
|5
|8
|14º
|Santos
|22
|20
|5
|7
|8
|15º
|Grêmio
|22
|20
|5
|7
|8
|16º
|Internacional
|21
|20
|5
|6
|9
|17º
|Vasco
|21
|20
|5
|6
|9
|18º
|Remo
|21
|20
|5
|6
|9
|19º
|Mirassol
|20
|19
|5
|5
|9
|20º
|Chapecoense
|10
|20
|1
|7
|12
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Resultados da 20ª rodada
- Athletico-PR 2 x 0 Internacional
- Santos 2 x 2 Chapecoense
- Vasco 1 x 1 Mirassol
- Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
- Bahia 1 x 1 Corinthians
- Bragantino 0 x 0 Coritiba
- Grêmio 1 x 1 Fluminense
- Flamengo 1 x 1 São Paulo
- Remo 2 x 0 Vitória
- Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG
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Jogos da 21ª rodada
- Mirassol x Remo | 29/07, às 19h30
- Internacional x Flamengo | 29/07, às 19h30
- Fluminense x Bahia | 29/07, às 21h30
- Vitória x Palmeiras | 29/07, às 21h30
- Corinthians x Athletico-PR | 30/07, às 19h30
- Coritiba x Cruzeiro | 30/07, às 21h30
- Botafogo x Grêmio | a definir
- São Paulo x Santos | a definir
- Atlético-MG x Bragantino | a definir
- Chapecoense x Vasco | a definir