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Tabela do Brasileirão Série A: classificação atualizada, resultados e próximos jogos

Palmeiras mantém a liderança mesmo com derrota, enquanto Flamengo diminui a diferença e Atlético-MG entra no G-8; confira os detalhes

Por Thiago Seabra Publicado em 27/07/2026 às 12:38
Mauricio, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Coritiba FC
Mauricio, do Palmeiras, comemora seu gol contra a equipe do Coritiba FC - Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

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O Campeonato Brasileiro Série A teve jogos importantes impactando na classificação após a 20ª rodada. Mesmo derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, o Palmeiras segue na liderança, com 44 pontos.

O Flamengo, por sua vez, empatou em 1 a 1 com o São Paulo e chegou aos 38 pontos, mantendo a perseguição ao líder.

Segundo projeção do site Chance de Gol, Palmeiras e Flamengo seguem como os principais candidatos ao título, enquanto os demais clubes aparecem com probabilidades bastante reduzidas.

Outro destaque da rodada foi o Atlético-MG, que venceu o líder fora de casa e subiu para a 8ª colocação, entrando na zona de classificação para a Copa Libertadores.

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Tabela de classificação do Brasileirão Série A

Pos. Clube Pts J V E D
Palmeiras 44 20 13 5 2
Flamengo 38 19 11 5 3
Athletico-PR 36 20 11 3 6
Fluminense 33 20 9 6 5
Bragantino 31 20 9 4 7
Bahia 31 20 8 7 5
Botafogo 29 20 8 5 7
Atlético-MG 28 20 8 4 8
Corinthians 28 20 7 7 6
10º Coritiba 27 20 7 6 7
11º Cruzeiro 27 20 7 6 7
12º São Paulo 26 20 7 5 8
13º Vitória 26 20 7 5 8
14º Santos 22 20 5 7 8
15º Grêmio 22 20 5 7 8
16º Internacional 21 20 5 6 9
17º Vasco 21 20 5 6 9
18º Remo 21 20 5 6 9
19º Mirassol 20 19 5 5 9
20º Chapecoense 10 20 1 7 12

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Resultados da 20ª rodada

  • Athletico-PR 2 x 0 Internacional
  • Santos 2 x 2 Chapecoense
  • Vasco 1 x 1 Mirassol
  • Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
  • Bahia 1 x 1 Corinthians
  • Bragantino 0 x 0 Coritiba
  • Grêmio 1 x 1 Fluminense
  • Flamengo 1 x 1 São Paulo
  • Remo 2 x 0 Vitória
  • Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG
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Jogos da 21ª rodada

  • Mirassol x Remo | 29/07, às 19h30
  • Internacional x Flamengo | 29/07, às 19h30
  • Fluminense x Bahia | 29/07, às 21h30
  • Vitória x Palmeiras | 29/07, às 21h30
  • Corinthians x Athletico-PR | 30/07, às 19h30
  • Coritiba x Cruzeiro | 30/07, às 21h30
  • Botafogo x Grêmio | a definir
  • São Paulo x Santos | a definir
  • Atlético-MG x Bragantino | a definir
  • Chapecoense x Vasco | a definir

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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