Tabela do Brasileirão Série A: classificação atualizada, resultados e próximos jogos

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Palmeiras mantém a liderança mesmo com derrota, enquanto Flamengo diminui a diferença e Atlético-MG entra no G-8; confira os detalhes

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O Campeonato Brasileiro Série A teve jogos importantes impactando na classificação após a 20ª rodada. Mesmo derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, o Palmeiras segue na liderança, com 44 pontos.

O Flamengo, por sua vez, empatou em 1 a 1 com o São Paulo e chegou aos 38 pontos, mantendo a perseguição ao líder.

Segundo projeção do site Chance de Gol, Palmeiras e Flamengo seguem como os principais candidatos ao título, enquanto os demais clubes aparecem com probabilidades bastante reduzidas.

Outro destaque da rodada foi o Atlético-MG, que venceu o líder fora de casa e subiu para a 8ª colocação, entrando na zona de classificação para a Copa Libertadores.

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Tabela de classificação do Brasileirão Série A

Pos. Clube Pts J V E D 1º Palmeiras 44 20 13 5 2 2º Flamengo 38 19 11 5 3 3º Athletico-PR 36 20 11 3 6 4º Fluminense 33 20 9 6 5 5º Bragantino 31 20 9 4 7 6º Bahia 31 20 8 7 5 7º Botafogo 29 20 8 5 7 8º Atlético-MG 28 20 8 4 8 9º Corinthians 28 20 7 7 6 10º Coritiba 27 20 7 6 7 11º Cruzeiro 27 20 7 6 7 12º São Paulo 26 20 7 5 8 13º Vitória 26 20 7 5 8 14º Santos 22 20 5 7 8 15º Grêmio 22 20 5 7 8 16º Internacional 21 20 5 6 9 17º Vasco 21 20 5 6 9 18º Remo 21 20 5 6 9 19º Mirassol 20 19 5 5 9 20º Chapecoense 10 20 1 7 12

Resultados da 20ª rodada

Athletico-PR 2 x 0 Internacional

Santos 2 x 2 Chapecoense

Vasco 1 x 1 Mirassol

Cruzeiro 0 x 1 Botafogo

Bahia 1 x 1 Corinthians

Bragantino 0 x 0 Coritiba

Grêmio 1 x 1 Fluminense

Flamengo 1 x 1 São Paulo

Remo 2 x 0 Vitória

Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG

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