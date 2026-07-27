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Chances de título do Brasileirão 2026: veja as probabilidades e tabela de classificação após a 20ª rodada

Derrota do Palmeiras e empate do Flamengo diminuem a diferença na disputa pela liderança, mas projeção ainda aponta vantagem alviverde

Por Thiago Seabra Publicado em 27/07/2026 às 12:24
Imagem dos jogadores de Flamengo e Palmeiras
Imagem dos jogadores de Flamengo e Palmeiras - Adriano Fontes/Flamengo e Cesar Greco/Palmeiras/by Canon

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A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo na 20ª rodada. O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, neste domingo (26), no Nubank Parque, enquanto o Flamengo empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Maracanã.

Mesmo com a derrota, o Palmeiras permanece na liderança isolada, com 44 pontos. Já o Flamengo chegou aos 38 pontos, mas tem um jogo a menos, reduzindo a diferença para seis pontos.

Segundo projeção do Chance de Gol, o Palmeiras segue como principal favorito ao título da Série A, embora o Flamengo ainda apareça com chances expressivas de conquistar o campeonato.

Chances de título do Brasileirão 2026

De acordo com o Chance de Gol, estas são as probabilidades de título após a 20ª rodada:

Clube Chance de título
Palmeiras 59,2%
Flamengo 39,7%
Athletico-PR 0,6%
Fluminense 0,3%
Red Bull Bragantino 0,09%
Atlético-MG 0,01%
Bahia 0,01%
Botafogo Quase 0%
Corinthians Quase 0%
Coritiba Quase 0%
Cruzeiro Quase 0%
São Paulo Quase 0%
Vitória Quase 0%
Santos Quase 0%
Grêmio Quase 0%
Internacional Quase 0%
Vasco Quase 0%
Remo Quase 0%
Mirassol Quase 0%
Chapecoense Quase 0%

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Como ficou a disputa pelo título?

O Palmeiras perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança ao ser derrotado pelo Atlético-MG. Victor Hugo abriu o placar após uma falha do goleiro Carlos Miguel, Igor Gomes ampliou para o time mineiro e Felipe Anderson descontou para os paulistas.

No Maracanã, o Flamengo ficou no empate com o São Paulo. Léo Pereira marcou para o Rubro-Negro, Calleri empatou para os visitantes e Samuel Lino ainda balançou as redes no fim da partida, mas o gol foi anulado por impedimento identificado pelo sistema semiautomático, utilizado a partir desta rodada.

Com esses resultados, o Palmeiras segue na liderança com 44 pontos, enquanto o Flamengo chegou aos 38 e permanece como principal perseguidor na luta pelo título.

Tabela de classificação da Série A

Pos. Clube Pts J V E D
Palmeiras 44 20 13 5 2
Flamengo 38 19 11 5 3
Athletico-PR 36 20 11 3 6
Fluminense 33 20 9 6 5
Bragantino 31 20 9 4 7
Bahia 31 20 8 7 5
Botafogo 29 20 8 5 7
Atlético-MG 28 20 8 4 8
Corinthians 28 20 7 7 6
10º Coritiba 27 20 7 6 7
11º Cruzeiro 27 20 7 6 7
12º São Paulo 26 20 7 5 8
13º Vitória 26 20 7 5 8
14º Santos 22 20 5 7 8
15º Grêmio 22 20 5 7 8
16º Internacional 21 20 5 6 9
17º Vasco 21 20 5 6 9
18º Remo 21 20 5 6 9
19º Mirassol 20 19 5 5 9
20º Chapecoense 10 20 1 7 12

Resultados da 20ª rodada do Brasileirão

  • Athletico-PR 2 x 0 Internacional
  • Santos 2 x 2 Chapecoense
  • Vasco 1 x 1 Mirassol
  • Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
  • Bahia 1 x 1 Corinthians
  • Bragantino 0 x 0 Coritiba
  • Grêmio 1 x 1 Fluminense
  • Flamengo 1 x 1 São Paulo
  • Remo 2 x 0 Vitória
  • Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG

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Thiago Seabra

tlaranjeira@jc.com.br

Jornalista esportivo no Blog do Torcedor, do Jornal do Commercio, cobrindo futebol local e outros esportes. Atuou também no Projeto Comprova, iniciativa de verificação de fatos que busca oferecer ao público uma compreensão confiável dos acontecimentos.

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