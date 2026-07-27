Chances de título do Brasileirão 2026: veja as probabilidades e tabela de classificação após a 20ª rodada

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Derrota do Palmeiras e empate do Flamengo diminuem a diferença na disputa pela liderança, mas projeção ainda aponta vantagem alviverde

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A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo na 20ª rodada. O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, neste domingo (26), no Nubank Parque, enquanto o Flamengo empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Maracanã.

Mesmo com a derrota, o Palmeiras permanece na liderança isolada, com 44 pontos. Já o Flamengo chegou aos 38 pontos, mas tem um jogo a menos, reduzindo a diferença para seis pontos.

Segundo projeção do Chance de Gol, o Palmeiras segue como principal favorito ao título da Série A, embora o Flamengo ainda apareça com chances expressivas de conquistar o campeonato.

Chances de título do Brasileirão 2026

De acordo com o Chance de Gol, estas são as probabilidades de título após a 20ª rodada:

Clube Chance de título Palmeiras 59,2% Flamengo 39,7% Athletico-PR 0,6% Fluminense 0,3% Red Bull Bragantino 0,09% Atlético-MG 0,01% Bahia 0,01% Botafogo Quase 0% Corinthians Quase 0% Coritiba Quase 0% Cruzeiro Quase 0% São Paulo Quase 0% Vitória Quase 0% Santos Quase 0% Grêmio Quase 0% Internacional Quase 0% Vasco Quase 0% Remo Quase 0% Mirassol Quase 0% Chapecoense Quase 0%

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Como ficou a disputa pelo título?

O Palmeiras perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança ao ser derrotado pelo Atlético-MG. Victor Hugo abriu o placar após uma falha do goleiro Carlos Miguel, Igor Gomes ampliou para o time mineiro e Felipe Anderson descontou para os paulistas.

No Maracanã, o Flamengo ficou no empate com o São Paulo. Léo Pereira marcou para o Rubro-Negro, Calleri empatou para os visitantes e Samuel Lino ainda balançou as redes no fim da partida, mas o gol foi anulado por impedimento identificado pelo sistema semiautomático, utilizado a partir desta rodada.

Com esses resultados, o Palmeiras segue na liderança com 44 pontos, enquanto o Flamengo chegou aos 38 e permanece como principal perseguidor na luta pelo título.

Tabela de classificação da Série A

Pos. Clube Pts J V E D 1º Palmeiras 44 20 13 5 2 2º Flamengo 38 19 11 5 3 3º Athletico-PR 36 20 11 3 6 4º Fluminense 33 20 9 6 5 5º Bragantino 31 20 9 4 7 6º Bahia 31 20 8 7 5 7º Botafogo 29 20 8 5 7 8º Atlético-MG 28 20 8 4 8 9º Corinthians 28 20 7 7 6 10º Coritiba 27 20 7 6 7 11º Cruzeiro 27 20 7 6 7 12º São Paulo 26 20 7 5 8 13º Vitória 26 20 7 5 8 14º Santos 22 20 5 7 8 15º Grêmio 22 20 5 7 8 16º Internacional 21 20 5 6 9 17º Vasco 21 20 5 6 9 18º Remo 21 20 5 6 9 19º Mirassol 20 19 5 5 9 20º Chapecoense 10 20 1 7 12

Resultados da 20ª rodada do Brasileirão