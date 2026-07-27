Chances de título do Brasileirão 2026: veja as probabilidades e tabela de classificação após a 20ª rodada
Derrota do Palmeiras e empate do Flamengo diminuem a diferença na disputa pela liderança, mas projeção ainda aponta vantagem alviverde
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A disputa pelo título do Campeonato Brasileiro ganhou um novo capítulo na 20ª rodada. O Palmeiras foi derrotado por 2 a 1 pelo Atlético-MG, neste domingo (26), no Nubank Parque, enquanto o Flamengo empatou por 1 a 1 com o São Paulo, no Maracanã.
Mesmo com a derrota, o Palmeiras permanece na liderança isolada, com 44 pontos. Já o Flamengo chegou aos 38 pontos, mas tem um jogo a menos, reduzindo a diferença para seis pontos.
Segundo projeção do Chance de Gol, o Palmeiras segue como principal favorito ao título da Série A, embora o Flamengo ainda apareça com chances expressivas de conquistar o campeonato.
Chances de título do Brasileirão 2026
De acordo com o Chance de Gol, estas são as probabilidades de título após a 20ª rodada:
|Clube
|Chance de título
|Palmeiras
|59,2%
|Flamengo
|39,7%
|Athletico-PR
|0,6%
|Fluminense
|0,3%
|Red Bull Bragantino
|0,09%
|Atlético-MG
|0,01%
|Bahia
|0,01%
|Botafogo
|Quase 0%
|Corinthians
|Quase 0%
|Coritiba
|Quase 0%
|Cruzeiro
|Quase 0%
|São Paulo
|Quase 0%
|Vitória
|Quase 0%
|Santos
|Quase 0%
|Grêmio
|Quase 0%
|Internacional
|Quase 0%
|Vasco
|Quase 0%
|Remo
|Quase 0%
|Mirassol
|Quase 0%
|Chapecoense
|Quase 0%
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Como ficou a disputa pelo título?
O Palmeiras perdeu a oportunidade de ampliar a vantagem na liderança ao ser derrotado pelo Atlético-MG. Victor Hugo abriu o placar após uma falha do goleiro Carlos Miguel, Igor Gomes ampliou para o time mineiro e Felipe Anderson descontou para os paulistas.
No Maracanã, o Flamengo ficou no empate com o São Paulo. Léo Pereira marcou para o Rubro-Negro, Calleri empatou para os visitantes e Samuel Lino ainda balançou as redes no fim da partida, mas o gol foi anulado por impedimento identificado pelo sistema semiautomático, utilizado a partir desta rodada.
Com esses resultados, o Palmeiras segue na liderança com 44 pontos, enquanto o Flamengo chegou aos 38 e permanece como principal perseguidor na luta pelo título.
Tabela de classificação da Série A
|Pos.
|Clube
|Pts
|J
|V
|E
|D
|1º
|Palmeiras
|44
|20
|13
|5
|2
|2º
|Flamengo
|38
|19
|11
|5
|3
|3º
|Athletico-PR
|36
|20
|11
|3
|6
|4º
|Fluminense
|33
|20
|9
|6
|5
|5º
|Bragantino
|31
|20
|9
|4
|7
|6º
|Bahia
|31
|20
|8
|7
|5
|7º
|Botafogo
|29
|20
|8
|5
|7
|8º
|Atlético-MG
|28
|20
|8
|4
|8
|9º
|Corinthians
|28
|20
|7
|7
|6
|10º
|Coritiba
|27
|20
|7
|6
|7
|11º
|Cruzeiro
|27
|20
|7
|6
|7
|12º
|São Paulo
|26
|20
|7
|5
|8
|13º
|Vitória
|26
|20
|7
|5
|8
|14º
|Santos
|22
|20
|5
|7
|8
|15º
|Grêmio
|22
|20
|5
|7
|8
|16º
|Internacional
|21
|20
|5
|6
|9
|17º
|Vasco
|21
|20
|5
|6
|9
|18º
|Remo
|21
|20
|5
|6
|9
|19º
|Mirassol
|20
|19
|5
|5
|9
|20º
|Chapecoense
|10
|20
|1
|7
|12
Resultados da 20ª rodada do Brasileirão
- Athletico-PR 2 x 0 Internacional
- Santos 2 x 2 Chapecoense
- Vasco 1 x 1 Mirassol
- Cruzeiro 0 x 1 Botafogo
- Bahia 1 x 1 Corinthians
- Bragantino 0 x 0 Coritiba
- Grêmio 1 x 1 Fluminense
- Flamengo 1 x 1 São Paulo
- Remo 2 x 0 Vitória
- Palmeiras 1 x 2 Atlético-MG